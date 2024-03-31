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Komedyen Jerry Seinfeld'in Yönettiği "Unfrosted" Filminin Merakla Beklenen İlk Fragmanı Nihayet Yayınlandı!

Komedyen Jerry Seinfeld'in Yönettiği "Unfrosted" Filminin Merakla Beklenen İlk Fragmanı Nihayet Yayınlandı!

fragman Netflix film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 15:36

Komedyen Jerry Seinfeld'in merakla beklenen yeni filmi 'Unfrosted'ın ilk fragmanı hayranların beğenisine sunuldu. Detaylar içerikte. 👇

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Jerry Seinfeld tarafından yönetilen ve Kellogg's Pop-Tarts'ın yaratılışını merkezine alan "Unfrosted" filmine ait ilk fragman izleyicilerle buluştu.

Jerry Seinfeld tarafından yönetilen ve Kellogg's Pop-Tarts'ın yaratılışını merkezine alan "Unfrosted" filmine ait ilk fragman izleyicilerle buluştu.

1963 yılında Michigan'da geçen bu ilginç öykü, kahvaltı ürünleri piyasasında Kellogg's ve Post gibi devlerin kahvaltı alışkanlıklarını kökten değiştirebilecek yeni bir tatlı çeşidi üzerinde yarıştıkları süreci anlatıyor.

1963 yılında Michigan'da geçen bu ilginç öykü, kahvaltı ürünleri piyasasında Kellogg's ve Post gibi devlerin kahvaltı alışkanlıklarını kökten değiştirebilecek yeni bir tatlı çeşidi üzerinde yarıştıkları süreci anlatıyor.

Seinfeld filmde Kellogg's şirketinin yöneticisi rolünde ön planda yer alıyor.

Seinfeld filmde Kellogg's şirketinin yöneticisi rolünde ön planda yer alıyor.

Ayrıca oyuncu kadrosunda Melissa McCarthy, Jim Gaffigan, Hugh Grant, Amy Schumer, Peter Dinklage, Max Greenfield, James Marsden, Christian Slater, Maria Bakalova ve Jon Hamm gibi bir çok tanınmış isim yer alıyor.

Ayrıca oyuncu kadrosunda Melissa McCarthy, Jim Gaffigan, Hugh Grant, Amy Schumer, Peter Dinklage, Max Greenfield, James Marsden, Christian Slater, Maria Bakalova ve Jon Hamm gibi bir çok tanınmış isim yer alıyor.

Senaryosu Seinfeld, Spike Feresten, Andy Robin ve Barry Marder tarafından kaleme alınan filmin yapımcılığını Feresten ve Beau Bauman üstleniyor.

Senaryosu Seinfeld, Spike Feresten, Andy Robin ve Barry Marder tarafından kaleme alınan filmin yapımcılığını Feresten ve Beau Bauman üstleniyor.
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Unfrosted, 3 Mayıs'ta Netflix üzerinden izleyiciyle buluşacak.

Unfrosted, 3 Mayıs'ta Netflix üzerinden izleyiciyle buluşacak.

Unfrosted filminin fragmanını buradan izleyebilirsiniz. 👇

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