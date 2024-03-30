Yeni Mad Max Filmiyle Aklımızı Başımızdan Almaya Aday Olan Anna Taylor-Joy'un En İyi Film ve Dizileri

IMDb: 6.6

Özet: Çocukluk arkadaşı olan Lily ve Amanda, yıllar sonra Connecticut'ta yeniden bir araya gelir. Ayrı büyüyen kızlar adeta birbirinin tam tersi kişiler olmuşlardır. Lily, eğitim aldığı prestijli yatılı okulu ve özgeçmişindeki gıpta edilecek staj yeri ile havalı, biraz da burnu havada bir kıza dönüşürken, Amanda ise onu sosyal olarak yalnızlaştıracak bir mizah anlayışı ve sarkastik tutum geliştirmiştir. İkili, zıt karakterlerine rağmen, Lily'nin baskıcı üvey babası Mark'a karşı bir araya gelirler. Arkadaşlıkları geliştikçe birbirlerindeki en tehlikeli düşünceleri özgür bırakan kızlar, bu işi çözmek ve hayatlarına istedikleri yönü verebilmek adına işi halletmesi için bölgenin serserilerinden Tim'le ortaklık kurarlar. Ancak bu yol planladıklarından çok daha tehlikelidir.

Oyuncular: Olivia Cooke, Anya Taylor-Joy, Anton Yelchin

Yönetmen: Cory Finley