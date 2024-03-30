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Yeni Mad Max Filmiyle Aklımızı Başımızdan Almaya Aday Olan Anna Taylor-Joy'un En İyi Film ve Dizileri

Yeni Mad Max Filmiyle Aklımızı Başımızdan Almaya Aday Olan Anna Taylor-Joy'un En İyi Film ve Dizileri

Sinema dizi film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 14:01

Yani çıkacak 'A Mad Max Saga' filmiyle herkesin beğenisini şimdiden kazanan Anna Taylor-Joy'un en iyi film ve dizilerini sizler için listeledik. The New Mutants'dan Atlantis'e hepsi birbirinden güzel bu yapımları sakın kaçırmayın. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Here Are the Young Men, 2020

20. Here Are the Young Men, 2020

IMDb: 4.7 

Özet: “Here Are the Young Men”, Dublinli üç genç olan amaçsız Matthew, nihilist Rez ve dengesiz Kearney'e odaklanıyor. Bir büyüme hikayesi anlatan filmde Matthew, karizmatik arkadaşı Kearney tarafından zararlı düşüncelerin ve nihilizmin yer aldığı bir dünyaya çekiliyor.

Oyuncular: Dean-Charles Chapman, Finn Cole, Anya Taylor-Joy 

Yönetmen: Eoin Macken

19. The New Mutants, 2020

19. The New Mutants, 2020

IMDb: 5.3 

Özet: X-Men evreninde geçen Yeni Mutantlar filminde, mutant olduklarını travmatik olaylarla keşfeden bir grup gencin, bulundukları mutant rehabilitasyon merkezinin sandıkları gibi bir yer olmadığını ortaya çıkarmalarıyla gelişen olaylar konu ediyor. 

Oyuncular: Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton 

Yönetmen: Josh Boone

18. Morgan, 2016

18. Morgan, 2016

IMDb: 5.8 

Özet: Çok büyük bir şirketin gizli laboratuvarlarda yaptığı çalışmalar sonucunda 'yetiştirilen', yapay DNA'lara ve doğa üstü güçlere sahip Morgan, son derece hızlı bir gelişim süreci göstermektedir. 1 ayda konuşmayı öğrenmiş, 6 ayda kendi kendine yetebilmeye başlamıştır. Bu hızlı büyüme süreci tüm beklentileri aşmıştır. Ancak öfke nöbetine tutulduğu bir anda bilim adamlarından birini ciddi şekilde yaralamasının ardından şirket, durumun potansiyel risklerini gözlemlemek adına danışman Lee Weathers'ı bu gözlerden uzak laboratuvara gönderir. Weathers, bu tehlikeli projeyi durdurup durdurmama konusunda karar vermeye çalışırken, aslında her şekilde çok geç kalmış olabileceklerini fark edecektir. 

Oyuncular: Kate Mara, Anya Taylor-Joy, Rose Leslie 

Yönetmen: Luke Scott

17. Barry, 2016

17. Barry, 2016

IMDb: 6.0 

Özet: 2009-2016 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet başkanı olan Barack Hussein Obama'nın New York'da öğrencilik zamanlarını merkeze alan biyografik filmidir. Genç Barack Obama, New York'ta bir üniversite öğrencisi olarak ırk, farklı kültürler ve sıradan hayatla uğraşırken kimliğini oluşturuyor. 

Oyuncular: Devon Terrell, Anya Taylor-Joy, Jason Mitchell 

Yönetmen: Vikram Gandhi

16. Amsterdam, 2022

16. Amsterdam, 2022

IMDb: 6.1 

Özet: 1930'larda geçen Amsterdam, tanık oldukları cinayetin zanlısı haline gelen ve Amerikan tarihindeki en çirkin entrikalardan birini ortaya çıkaran üç arkadaşı takip ediyor. 

Oyuncular: Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington 

Yönetmen: David O. Russell

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15. Radioactive, 2019

15. Radioactive, 2019

IMDb: 6.3 

Özet: Marie Curie, daha gençken 1893'te kendisi gibi bilim insanı olan Pierre Curie ile tanışır. Evlenip iki kız çocuğu büyüten çift, 1903'te radyumu keşfederek birlikte Nobel ödülü kazanır ve bilimin seyrini sonsuza dek değiştirir. Kocasının ölümünün ardından araştırmalarına devam eden Marie, bir diğer ünlü bilim insanı Paul Langevin ile ilişkisi olduğu için skandallara davetiye çıkarır. Ancak Marie'nin bilime olan bağlılığı ve dünyayı değiştiren keşiflerle birlikte gelen sorumluluk her şeyi gölgede bırakacaktır. 

Oyuncular: Rosamund Pike, Yvette Feuer, Mirjam Novak 

Yönetmen: Marjane Satrapi

14. Atlantis, 2013-2015

14. Atlantis, 2013-2015

IMDb: 6.5 

Özet: Efsanevi kahramanlar ve efsanevi yaratıklar dünyasında bir fantezi tiyatrosu. Gizemli bir yer; Yunan mitolojisinin yaşadığı yer bu Atlantis şehri. İki yeni arkadaşı Pythagoras ve Herkül tarafından desteklenen Jason'ın maceralarını konu alan fantastik bir dünya. 

Oyuncular: Mark Addy, Jack Donnelly, Robert Emms 

Yaratıcılar: Howard Overman, Johnny Capps, Julian Murphy

13. Glass, 2019

13. Glass, 2019

IMDb: 6.6 

Özet: M. Night Shyamalan'ın Parçalanmış ile Ölümsüz filmleri arasında köprü olacak olan yeni filminde, kendini süper kahraman sanan kişiler konusunda uzman bir psikiyatrist, 23 alter egoya sahip olan ve 24. alter egosu ile terör estiren Crumb'ı, ölümsüz zannedilen Dunn'ı ve kemikleri cam gibi kırılgan olan Price'ı tedavi etmeye çalışmaktadır. Filmin hikayesi önceki filmlerde olduğu gibi Dunn, Price ve Crumb'a odaklanırken, filmin diğer üçlüsü -Casey Cooke, Dunn'ın oğlu Joseph ve Price'ın annesi- geleceğin kurulmasında büyük rol oynayabilirler.  

Oyuncular: James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson 

Yönetmen: M. Night Shyamalan

12. Thoroughbreds, 2017

12. Thoroughbreds, 2017

IMDb: 6.6 

Özet: Çocukluk arkadaşı olan Lily ve Amanda, yıllar sonra Connecticut'ta yeniden bir araya gelir. Ayrı büyüyen kızlar adeta birbirinin tam tersi kişiler olmuşlardır. Lily, eğitim aldığı prestijli yatılı okulu ve özgeçmişindeki gıpta edilecek staj yeri ile havalı, biraz da burnu havada bir kıza dönüşürken, Amanda ise onu sosyal olarak yalnızlaştıracak bir mizah anlayışı ve sarkastik tutum geliştirmiştir. İkili, zıt karakterlerine rağmen, Lily'nin baskıcı üvey babası Mark'a karşı bir araya gelirler. Arkadaşlıkları geliştikçe birbirlerindeki en tehlikeli düşünceleri özgür bırakan kızlar, bu işi çözmek ve hayatlarına istedikleri yönü verebilmek adına işi halletmesi için bölgenin serserilerinden Tim'le ortaklık kurarlar. Ancak bu yol planladıklarından çok daha tehlikelidir. 

Oyuncular: Olivia Cooke, Anya Taylor-Joy, Anton Yelchin 

Yönetmen: Cory Finley

11. Marrowbone, 2017

11. Marrowbone, 2017

IMDb: 6.7 

Özet: Jack, Billy, Jane ve Sam kardeşlerin büyük bir sırları vardır. 4 kardeş bir arada kalmaya devam edebilmek için annelerinin ölümünü herkesten saklamak zorunda kalmışlardır. Ancak bu şartla birlikte yaşamaya devam edebileceklerdir. Kardeşlerin hayatını zorlaştıran diğer etmen sakladıkları sırdan çok daha kötücüldür. Yaşadıkları malikanede şeytani bir varlık kardeşlere rahat vermemektedir. 

Oyuncular: George MacKay, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton 

Yönetmen: Sergio G. Sánchez

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10. Emma, 2020

10. Emma, 2020

IMDb: 6.7 

Özet: Zeki, zengin ve bekar Emma Woodhouse hayatından son derece memnundur ve evliliğe veya kimsenin aşkına ihtiyaç duymaz. Hayatta en sevdiği şey ise başkalarının aşk hayatlarına burnunu sokmaktır. Yakın arkadaşı Bay Knightley’nin tüm uyarılarını görmezden gelerek vesayeti altındaki Harriet Smith’e uygun bir eş ayarlamaya kalkınca, özenle yaptığı planlar ortaya çıkar ve hiç beklemediği sonuçlarla karşı karşıya kalır. Jane Austen'in 1815 yılında okuyucuyla ilk kez buluşan kitabı Emma, bir çöpçatan hikayesi olarak biliniyor. Ancak terzinin kendi söküğünü dikemediği gibi Emma Woodhouse'un da aşk hayatı son derece karmaşık bir hal alıyor. 

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Mia Goth 

Yönetmen: Autumn de Wilde

9. The Miniaturist, 2017

9. The Miniaturist, 2017

IMDb: 7.0 

Özet: Jessie Burton'ın popüler romanından uyarlanmış unutulmaz, görkemli bir dönem dizisi olan The Miniaturist, cömert güzelliğin ve ayrıcalığın altında yasak tutkuların ve tehlikeli sırların yattığı bir evin hikayesini anlatıyor. 

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Romola Garai, Hayley Squires

8. Last Night in Soho, 2021

8. Last Night in Soho, 2021

IMDb: 7.0 

Özet: Moda tasarım konusunda tutkulu bir genç kadın, gizemli bir şekilde kendini 1960’ların Londra’sında bulur. Burada idolü ile karşılaşan genç kadın, 1960’ların Londra’sının aslında göründüğü gibi olmadığını ve yavaşça zamanın karanlık sonuçlar ile birlikte parçalara ayrıldığını fark edecektir. 

Oyuncular: Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith 

Yönetmen: Edgar Wright

7. The Northman, 2022

7. The Northman, 2022

IMDb: 7.0 

Özet: 10. yüzyıl İzlanda’sında geçen ve İskandinav efsanelerinden uyarlanan film, babasını öldüren, annesini ise kaçıran amcasından intikam almaya kararlı olan bir Viking prensinin hikâyesini anlatıyor. 

Oyuncular: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang 

Yönetmen: Robert Eggers

6. The Witch, 2015

6. The Witch, 2015

IMDb: 7.0   

Özet: 17. yüzyılda İngiltere'de yaşayan William ve Katherine çifti, beş çocuğuyla birlikte ıssız bir ormanın içerisinde Hristiyan kurallarına sıkı sıkıya bağlı bir şekilde yaşamaktadır. Aile düzenleri ise beklenmedik garip olayların ortaya çıkmasıyla sarsılmaya başlar. Yeni doğan çocukları Sam, ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolur, büyük kızları Thomas'ın ilahi sesler duyduğuna inanmaktadır, ikizleri ise tuhaf kafiyeler mırıldanmaya başlar. Bu durumlar ailenin başına gelecek büyük felaketlerin başlangıcı olur.   

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie   

Yönetmen: Robert Eggers

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5. The Menu, 2022

5. The Menu, 2022

IMDb: 7.2 

Özet: Bir çift, ünlü bir şefin şok edici sürprizlerle dolu zengin bir menü hazırladığı seçkin bir restoranda yemek yemek için bir adaya gider. Çifte birbirinden farklı kişilerin de eşlik ettiği yemekte, beklenmedik yemekler servis edilirken her masanın kendine ait sırlarının ortaya çıkması gerilim dozu yüksek bir akşama neden olur. 

Oyuncular: Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult 

Yönetmen: Mark Mylod

4. Split, 2016

4. Split, 2016

IMDb: 7.3  

Özet: Güvenilir psikiyatr Dr. Fletcher, Kevin adlı hastasının en az 23 farklı kişiliği bünyesinde barındırdığını kanıtlamıştır. Ancak henüz tamamen ortaya çıkmamış son bir kişilik vardır ki, meydana çıktığında diğer kişilikleri süpürecek çok vahşi bir karakterin habercisidir. Bu dizginlemesi zor gücün etkisiyle Kevin, 3 genç kızı kaçırıp yaşadığı yerde alıkoyar. Hırslı ve kararlı Casey'nin önderliğinde gençler hayatta kalabilmek için, Kevin içindeki şeytani güce tamamen boyun eğmeden önce oradan kaçmak zorundadırlar.  

Oyuncular: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Haley Lu Richardson  

Yönetmen: M. Night Shyamalan

3. The Dark Crystal: Age of Resistance, 2019

3. The Dark Crystal: Age of Resistance, 2019

IMDb: 8.4 

Özet: Siyah Kristal: Direniş Çağı, Skeksis gücünün arkasındaki korkunç gerçeği keşfedince dünyayı kurtarmak için önemli bir yolculuğa çıkan Üç Gelfling’in hikayesini konu ediyor. 

Oyuncular: Neil Sterenberg, Beccy Henderson, Nathalie Emmanuel 

Yaratıcılar: Jeffrey Addiss, Will Matthews

2. The Queen's Gambit, 2020

2. The Queen's Gambit, 2020

IMDb: 8.5

Özet: 1950'lerde bir yetimhanede, küçük bir kız müthiş bir satranç yeteneği sergiler. Ancak yıldızlığa uzanan umulmadık yolculuğunda bağımlılıkla mücadele etmek zorunda kalır.

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Chloe Pirrie, Bill Camp

Yaratıcılar: Scott Frank, Allan Scott

1. Peaky Blinders, 2013-2022

1. Peaky Blinders, 2013-2022

IMDb: 8.8   

Özet: Birinci Dünya Savaşı’ndan yeni çıkmış İngiltere’yi, yasadışı faaliyet gösteren çeşitli çeteler sarmıştır. Bunlardan biri de soygunculuk ve at yarışıyla para kazanan Peaky Blinders’dır. Polislere rüşvet yedirerek paçayı kurtaran çete, bir soygunda yanlışlık yapınca başlarına bela olacak yeni bir müfettişin şehre gelmesine vesile olurlar.   

Oyuncular: Cillian Murphy, Paul Anderson, Sophie Rundle   

Yaratıcı: Steven Knight

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