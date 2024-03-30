Yeni Mad Max Filmiyle Aklımızı Başımızdan Almaya Aday Olan Anna Taylor-Joy'un En İyi Film ve Dizileri
Yeni Mad Max Filmiyle Aklımızı Başımızdan Almaya Aday Olan Anna Taylor-Joy'un En İyi Film ve Dizileri
Yani çıkacak 'A Mad Max Saga' filmiyle herkesin beğenisini şimdiden kazanan Anna Taylor-Joy'un en iyi film ve dizilerini sizler için listeledik. The New Mutants'dan Atlantis'e hepsi birbirinden güzel bu yapımları sakın kaçırmayın. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Here Are the Young Men, 2020
19. The New Mutants, 2020
18. Morgan, 2016
17. Barry, 2016
16. Amsterdam, 2022
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15. Radioactive, 2019
14. Atlantis, 2013-2015
13. Glass, 2019
12. Thoroughbreds, 2017
11. Marrowbone, 2017
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10. Emma, 2020
9. The Miniaturist, 2017
8. Last Night in Soho, 2021
7. The Northman, 2022
6. The Witch, 2015
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5. The Menu, 2022
4. Split, 2016
3. The Dark Crystal: Age of Resistance, 2019
2. The Queen's Gambit, 2020
1. Peaky Blinders, 2013-2022
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