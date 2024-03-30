Bütçesi Arşa Çıktığı Halde İzleyenlerin Beğenmeyip Hüsrana Uğradığı 20 Film
Bütçesi Arşa Çıktığı Halde İzleyenlerin Beğenmeyip Hüsrana Uğradığı 20 Film
Kaynak: https://www.cracked.com/article_41429...
Kötü filmleri düşündüğümüzde, kalite eksikliği dediğimiz şeyin çoğu temelde para eksikliği olduğunu görüyoruz. İnsan gibi replikleri ezberleyebilen oyuncular, iç çatışma ve nüanslarla dolu bir karakteri canlandırmak zaten pahalıdır, aynı şekilde yetenekli yönetmenler ve kültürlü senaristler de. Hatta hileyle asılmış çarşafların ötesinde özel efektler için bile sormayın. Ancak bu listede sizin için bütçesi fazla olmasına rağmen gerçekten hüsranla sonuçlanmış 20 filmi derledik. İşte o filmler 👇
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1. Foodfight! (2012)
2. Leonard Part 6 (1987)
3. Cats (2019)
4. Catwoman (2004)
5. The Last Airbender (2010)
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6. Ishtar (1987)
7. The Happening (2008)
8. Moonfall (2022)
9. Jupiter Ascending (2015)
10. Wonder Woman 1984 (2020)
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11. The Dark Tower (2017)
12. The Mummy (2017)
13. Dark Phoenix (2019)
14. Fast X (2023)
15. Pearl Harbor (2001)
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16. Bright (2017)
17. Alien³ (1992)
18. Valerian and the City of a Thousand Planets (2017)
19. Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023)
20. Avatar (2009)
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Sizce de filmlere verilen bütçeye yazık olmamış mı? Buyurun yorumlara 👇
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