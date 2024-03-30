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Bütçesi Arşa Çıktığı Halde İzleyenlerin Beğenmeyip Hüsrana Uğradığı 20 Film

Bütçesi Arşa Çıktığı Halde İzleyenlerin Beğenmeyip Hüsrana Uğradığı 20 Film

film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 16:01

Kötü filmleri düşündüğümüzde, kalite eksikliği dediğimiz şeyin çoğu temelde para eksikliği olduğunu görüyoruz. İnsan gibi replikleri ezberleyebilen oyuncular, iç çatışma ve nüanslarla dolu bir karakteri canlandırmak zaten pahalıdır, aynı şekilde yetenekli yönetmenler ve kültürlü senaristler de. Hatta hileyle asılmış çarşafların ötesinde özel efektler için bile sormayın. Ancak bu listede sizin için bütçesi fazla olmasına rağmen gerçekten hüsranla sonuçlanmış 20 filmi derledik. İşte o filmler 👇

Kaynak: https://www.cracked.com/article_41429...
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1. Foodfight! (2012)

1. Foodfight! (2012)

IMDb: 1.3

Özet: Market gece kapandığında, içindeki ürünlerin hepsi canlanır ve Dex Dogtective ve diğer yaratıklar için bir dünya haline gelir. Ancak, yeni bir marka olan Marka X girdiğinde işler kötüye gider. Başka bir deyişle, bu film, marketteki bir oyuncak hikayesi gibi, ama korkutucu bir kabusun kötü grafiklere sahip versiyonuyla karışmış gibidir.

Oyuncular: Charlie Sheen, Hilary Duff, Eva Longoria

Yönetmen: Lawrence Kasanoff

2. Leonard Part 6 (1987)

2. Leonard Part 6 (1987)

IMDb: 2.2

Özet: Bill Cosby, emekli bir CIA ajanı olan Leonard Parker'ı oynar, şimdi bir restoran işletmektedir. Film, Leonard'ın maceralarını konu alan bir film serisinin altıncı bölümü olduğu fikrine dayanır, ancak gerçekte öncesinde böyle bir film yoktur. Leonard, CIA direktörü Snyderburn'den emekliliğinden geri çağrılarak dünyayı kötü bir vejetaryen olan Medusa Johnson'dan kurtarması istenir. Medusa, hayvanları insanları öldürmek için beyin yıkayan bir cihazla kontrol eder. Leonard, Medusa'nın karargahına sızar, eşi kaçırılır ve CIA'i cihazı geri vermekle tehdit eder. Leonard, laboratuvar tavşanlarını diğer CIA ajanlarına saldırmak için kullanarak cihazı geri almayı deneyerek çabalar. Leonard tekrar Johnson'un merkezine sızar, eşi kurtarır, ancak yakalanır ve ıstakozlar tarafından işkence görür. Ancak kıskaçlarını kullanarak zincirlerini çıkarır. Serbest kalan Leonard, Gypsy'den aldığı 'sihirli et' ile Johnson'un adamını yok eder ve Alka-Seltzer kullanarak üssü yok eder. Bir deve kuşuyla çatıdan kaçar ve uçamayan bir kuş olmalarına rağmen, hayvan tarafından yere indirilir.

Oyuncular: Bill Cosby, Tom Courtenay, Joe Don Baker, Moses Gun

Yönetmen: Paul Weiland

3. Cats (2019)

3. Cats (2019)

IMDb: 2.8

ÖzetJellicles adlı bir kedi kabilesi, yaşamlarını kökünden değiştirecek olaylara karışır. Heaviside adlı bir yer, kediler için bir cennet ve yeniden doğuşu simgeler. Kral, Heaviside'e gidecek kediyi seçmekle görevlidir, ancak kötü kedi Macavity kralı kaçırır. Diğer kediler ise olacakları engellemek için bir araya gelir.

Oyuncular: Judi Dench, Idris Elba, Taylor Swift, Jennifer Hudson

Yönetmen: Tom Hooper

4. Catwoman (2004)

4. Catwoman (2004)

IMDb: 3.4

Özet: Grafik tasarımcısı Patience Phillips, Hedare Beauty adlı bir kozmetik şirketinde çalışır. Firmanın yeni ürünü olan Beau-line'ın tehlikeli yan etkilerini duyduktan sonra Patience, şirketin gizli bilgilerini öğrenir ve öldürülmek üzereyken denize atılır. Ancak denizde ölen Patience, eski Mısırlı bir Mau kedisi olan Midnight tarafından gizemli bir şekilde yeniden canlandırılır ve süper güçler kazanır. Artık bir 'Kedikadın' olan Patience, kimliğini gizlemek için suçla mücadele ederken, Hedare Beauty'nin tehlikeli ürününün yan etkilerini ortaya çıkarmaya çalışır.

Oyuncular: Halle Berry, Sharon Stone, Benjamin Bratt

Yönetmen: Jean-Christophe 'Pitof' Comar

5. The Last Airbender (2010)

5. The Last Airbender (2010)

IMDb: 4

Özet: Yüz yıl önce başlayan savaş devam ederken, Güney Su Kabilesi'nde yaşayan Sokka ve Katara, buzdağı içinde Aang adında bir çocuğu keşfederler. Aang, Avatar olarak bütün elementleri kontrol edebilen tek kişidir. Onunla birlikte maceraya atılan Sokka ve Katara, Ateş Ulusu'nun prensi Zuko tarafından tehdit edilirler. Aang'in su, toprak ve ateş bükme yeteneklerini öğrenmek için yola çıkarlar. Ancak yolculuklarında Ateş Ulusu ve diğer tehlikelerle karşılaşırlar. Sonunda, Aang, su bükme ustası Pakku'dan eğitim alır ve Avatar olarak görevini yerine getirmek için hazırdır.

Oyuncular: Noah Ringer, Nicola Peltz Beckham, Jackson Rathbone

Yönetmen:  M. Night Shyamalan

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6. Ishtar (1987)

6. Ishtar (1987)

IMDb: 4.7

Özet: Chuck and Lyle, tutkulu oldukları alanda yetenekli değillerdir. Ancak bu duruma rağmen tutkularını koruyarak eğlence dünyasında ilerlemeye çalışırlar. Sesleri kötüdür, yazdıkları şarkıların sözleri daha da kötüdür. Ancak yine de bu dünyadan kopamazlar. Bir gün, hiç bilmedikleri bir kültürden gelen Amerikan askerlerini eğlendirmek üzere Kuzey Afrika'daki küçük bir ülke olan Ishtar'a davet edilirler.

Oyuncular: Warren Beatty, Dustin Hoffman, Isabelle Adjani

Yönetmen:  Elaine May

7. The Happening (2008)

7. The Happening (2008)

IMDb: 5

Özet: New York City'deki Central Park'ta insanlar kitlesel intiharlar gerçekleştirir. Nörotoksin içeren bir biyoterörist saldırı olduğu düşünülür ve bu davranış hızla Kuzeydoğu Amerika'ya yayılır. Elliot Moore, eşi Alma ve Julian adında bir matematikçi, Philadelphia'dan bir trene binerek kaçarlar. Ancak şehirlerin etkilendiğini öğrenirler ve bir kasabada dururlar. Julian, eşini aramaya gider ancak Princeton'un da etkilendiğini öğrenir ve intihar eder. Elliot, Alma ve Jess adında bir kız daha sonra diğer hayatta kalanlarla bir araya gelir. Bitkilerin insanlara karşı savunma mekanizması geliştirdiği teorisi öne sürülür ve grup, büyük kalabalıklardan kaçmaya başlar. Bayan Jones'un evine sığınırlar ve sonunda toksinden etkilenmeyenlerin olduğunu fark ederler. Elliot, Alma ve Jess, yeni bir yaşama adapte olur ve Alma'nın hamile olduğunu öğrenirler. Uzmanlar, bu doğal olayın küresel bir felaketin habercisi olabileceğini belirtir. Paris'te benzer olaylar yaşanmaya başlar.

Oyuncular: Mark Wahlberg, Zooey Deschanel, John Leguizamo

Yönetmen:  M. Night Shyamalan

8. Moonfall (2022)

8. Moonfall (2022)

IMDb: 5.1

Özet: 'Moonfall', insanların karşı karşıya kaldığı bir tehlike ile ilgili; Ay'ın yörüngeden çıkıp Dünya'ya doğru yaklaşmasıyla ilgili bir konuyu ele alıyor. Dünya büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, gizemli bir güç Ay'ı Dünya'ya doğru yönlendiriyor. Çarpışma gerçekleşmeden önce sadece birkaç hafta var ve NASA yöneticisi Jo Fowler, bu felaketi önlemek için bir çözüm olduğuna inanıyor. Ancak ona sadece astronot Brian Harper ve komplo teorisyeni K.C. Houseman inanıyor. Üçü, sevdiklerini geride bırakarak neredeyse imkansız olan bir göreve çıkıyorlar. Görevleri sırasında Ay ile ilgili keşifler yaparlar ve bu keşifler olaylara yeni bir perspektif kazandırır.

Oyuncular: Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley (II)

Yönetmen: Roland Emmerich

9. Jupiter Ascending (2015)

9. Jupiter Ascending (2015)

IMDb: 5.3

Özet: Evrende insanlar besin zincirinin en altında yer alırken, sıradan hizmetçi Jupiter Jones, bir suikastın hedefindedir. Doğduğunda, yaşamında olağanüstü olaylar yaşayacağına dair işaretler vardır. Yıllar sonra genç bir kadın olan Jupiter, genellikle sorunlarla sonuçlanan ilişkiler yaşamaktadır. Bir gün, eski asker Caine'in dünyaya inmesiyle hayatı değişir. Caine, Jupiter'i bulmak için gönderilmiştir, çünkü evrenin tek hakimi olan ölümsüz Kraliçe, genetik haritalara göre Jupiter'ın kendi hükümdarlığının sonunu getireceğini düşünmektedir. 

Oyuncular:  Mila Kunis, Channing Tatum, Eddie Redmayne, Sean Bean

Yönetmen:  Wachowski Kardeşler

10. Wonder Woman 1984 (2020)

10. Wonder Woman 1984 (2020)

IMDb: 5.4

Özet:'Wonder Woman 1984', 1980'lerin ortasında geçen ve Wonder Woman'ın yeni tehlikelerle ve müttefiklerle başa çıkmaya çalıştığı maceralarını anlatıyor. Diana Prince, bu sefer varlıklı iş insanı Max Lord ve bir trajediden sonra kötü adam haline gelen Cheetah gibi iki yeni düşmanla karşı karşıyadır. Aynı zamanda, şaşırtıcı ve beklenmedik bir şekilde hayata geri dönen Steve Trevor'la da karşılaşır.

Oyuncular: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig

Yönetmen: Patty Jenkins

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11. The Dark Tower (2017)

11. The Dark Tower (2017)

IMDb: 5.6

ÖzetRoland Deschain, Kara Kule'nin yok olmasını engellemek için Siyah Giyen Adam'a karşı verdiği sonsuz savaşta esir kalmıştır. Dünyanın kaderi, iyi ve kötünün çatıştığı bu son savaşta, Roland'ın Siyah Giyen Adam'dan koruyacak tek kişi olduğu ortaya çıkar. Stephen King'in 'The Dark Tower' adlı eserinin sinema uyarlamasını Akiva Goldsman yazarken, yönetmen koltuğunda Ron Howard bulunmaktadır.

Oyuncular: Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor (IV)

Yönetmen: Nikolaj Arcel

12. The Mummy (2017)

12. The Mummy (2017)

IMDb: 5.6

Özet: 1932 yılında çekilen ve beyaz perdede büyük bir izleyici kitlesi edinen Mumya serisi, uzun bir aradan sonra 1999 yılında yeniden Stephen Sommers tarafından çekilmiştir. Universal Stüdyoları, orijinal 'The Mummy' filmini yeniden canlandırma kararı almış ve yönetmen olarak 'Mama' (2013) filminin genç yönetmeni Andrés Muschietti'yi seçmiştir. Senaryo ise Billy Ray (The Hunger Games) ve Jon Spaiths (Prometheus) tarafından kaleme alınmıştır. Çölde uzun yıllar unutulmuş, sıkıca mühürlenmiş antik bir mezar, askeri bir operasyon sonucu keşfedilir ve açılır. Bu eski mezarın içinde zamanla unutulan bir antik kraliçenin ruhu da uyanır. Öfkesi yüzyıllar boyunca büyümüş olan bu kraliçe, günümüze uyanarak insanlığa boyun eğdirmeye ve intikamını almaya kararlıdır.

Oyuncular: Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis

Yönetmen: Alex Kurtzman

13. Dark Phoenix (2019)

13. Dark Phoenix (2019)

IMDb: 5.7

Özet: Jean Grey'in telekinetik güçleri belirdiği 1975'te, Profesör Charles Xavier onu özel bir okula götürür. 1992'de, Jean'in güçleri kontrolden çıkar ve duygusal zorluklar yaşar. Xavier, Jean'ın çocukken yaptığı kazayı bastırmıştır ancak güçleri zihinsel blokları yok eder. Jean, geçmişini hatırlar ve güçlerinin kazaya neden olduğunu keşfeder. D'Bari adlı uzaylı bir lider olan Vuk'tan yardım alır. X-Men ve diğer mutant grupları arasında çatışma çıkar. Xavier, Jean'in eski kişiliğini yeniden ortaya çıkarması için ona yardım eder. Jean, Vuk'u öldürmek için uzaya uçar ve güçlerini serbest bırakır. Xavier'ın okulu 'Jean Grey Yetenekli Gençler Okulu' olarak adlandırılır.

Oyuncular: Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender), Jennifer Lawrence

Yönetmen: Simon Kinberg

14. Fast X (2023)

14. Fast X (2023)

IMDb: 5.8

Özet: 'Hızlı ve Öfkeli 10', Dom Torretto ve ekibinin, onu ve sevdiklerini hedef alan bir düşmana karşı zorlu bir mücadeleye girişini konu ediyor. Yıllarca zekice ve hızlı sürüşleriyle düşmanlarını geride bırakan Dom Toretto ve ailesi, bu kez tarihinin en tehlikeli rakipleriyle karşı karşıya kalır. Geçmişten gelen bu ölümcül düşman, Dom Toretto'dan intikam almak için onun sevdiklerini hedef alır ve onları yok etmek için harekete geçer.

Oyuncular: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Momoa

Yönetmen: Louis Leterrier

15. Pearl Harbor (2001)

15. Pearl Harbor (2001)

IMDb: 6.2

Özet: Derin bir dostlukları olan iki arkadaş, İkinci Dünya Savaşı'nın vahşetinin tam ortasında bulurlar kendilerini. Amerika Birleşik Devletleri, kendi kaderini belirlemek için savaşa girmeye hazırlanırken, bu iki arkadaş da savaşın içine çekilirler. Savaş, devasa bir liman baskını ve derin bir vahşetle onları karşı karşıya getirir. Savaşın görkemi ve kanı, her zamanki gibi, gözlerinin önünde belirir.

Oyuncular: Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale

Yönetmen: Michael Bay

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16. Bright (2017)

16. Bright (2017)

IMDb: 6.3

Özet: Film, farklı fantastik ırkların bir arada yaşadığı bir dünyayı konu alıyor. İnsan polis memuru Ward ve ork polis memuru Jakoby, gece devriyesinde birlikte çalışırlar. Bir gün, dünyaları tehdit altına girer ve bir genç elf kızını korumak zorunda kalırlar. Bu kutsal emanetin yanlış ellerde büyük zarara yol açabileceğini bilerek, farklılıklarını bir kenara bırakıp işbirliği yapmak zorundadırlar. Filmin başrollerinde Will Smith, Joel Edgerton ve Noomi Rapace yer alırken, yönetmen koltuğunda David Ayer bulunmaktadır.

Oyuncular: Will Smith, Joel Edgerton, Lucy Fry

Yönetmen: David Ayer

17. Alien³ (1992)

17. Alien³ (1992)

IMDb: 6.4

Özet: 'Alien' serisi genellikle uzay filmleri, korku klasiği veya gerilim sineması olarak görülse de, aslında bu filmlerin arkasında derin bir felsefe yatmaktadır. İnsan ve teknolojiye dair önemli eleştiriler içeren bu serinin alt metninde güçlü mesajlar bulunmaktadır. Serinin üçüncü filmi olan 'Alien 3'te, Ripley, Bishop ve Newt'un uzaylı yaratıklardan kurtulduktan sonra donarak bir uzay gemisiyle yola çıkmalarının ardından, 161 adlı bir hapishane-gezegene düşerler. Ancak çatışma sırasında Newt ve Bishop hayatını kaybeder. Hapishane gezegeninde hiçbir silaha izin verilmez ve sakinler, eski suçluların oluşturduğu dini bir kültün hakimiyetindeki bir mahkum kolonisinde yaşam mücadelesi vermektedir. Yeni gelen korkunç düşmanla savaşmaya hazır olan bu insanlar, alışık olmadığımız klostrofobik bir atmosfer ve gerilimle karşı karşıya kalır. David Fincher tarafından yönetilen ve eleştirilen bu üçüncü film, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaktadır.

Oyuncular: Sigourney Weaver, Charles Dance, Charles S. Dutton

Yönetmen: David Fincher

18. Valerian and the City of a Thousand Planets (2017)

18. Valerian and the City of a Thousand Planets (2017)

IMDb: 6.4

Özet28. yüzyılda Valerian ve Laureline, insanların yerleşim alanlarına emirleri taşıyan bir operasyon biriminde görevlidirler. Savunma Bakanlığı'nın emriyle, etkileyici bir şehir olan Alpha'ya gönderilirler. Alpha, evrendeki çeşitli türlerin bilgi ve kültürlerini paylaştığı bir şehirdir. Ancak, şehirde bir gizem vardır; karanlık bir güç, şehrin huzurunu tehdit etmektedir. Valerian ve Laureline'nin görevi, bu gücün Alpha'yı ele geçirmeden önce şehri ve tüm evrenin geleceğini kurtarmaktır.

Oyuncular:  Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Ethan Hawke, Herbie Hancock, Rihanna

YönetmenLuc Besson

19. Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023)

19. Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023)

IMDb: 6.5

Özet: Indiana Jones'un emeklilik planları, New York'taki Hunter College'da öğretmenlik yaparken bir kez daha tehlikeye girer. Eski bir düşmanın geri dönüşüyle, Jones'un huzurlu yaşamı bir anda altüst olur. Eski ve güçlü bir eserin kötü ellere geçmesini engellemek için Jones, maceradan maceraya atılmak zorunda kalır ve kırbacını yeniden eline alır.

Oyuncular: Harrison Ford, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen

Yönetmen: James Mangold

20. Avatar (2009)

20. Avatar (2009)

IMDb: 7.9

Özet: Felçli olan Jake Sully, ağabeyinin bir soygun sırasında ölmesinin ardından, uzak bir gezegen olan Pandora'da bir misyona katılmaya karar verir. Burada, tükenmekte olan Na'vi adlı bir halk yaşamaktadır. Jake, bu halkın arasına karıştığında, onların benzersiz dilini, dünya görüşlerini ve yaşam tarzlarını öğrenir ve doğayla bütünleşir. Askeri bir şirket, Pandora'yı ve kaynaklarını keşfetmek için Avatar adında bir program oluşturmuştur. Bu program, insanları kısmen insan kısmen de Na'vi haline getirerek Pandora'ya göndermektedir. Bu programa gönüllü katılan Botanist Dr. Grace Augustine ve Jake Sully için yeni bir yaşam başlar. Pandora'ya geçtiğinde, Jake'in felçli bedeni değişime uğrayarak işlevsel hale gelir. Bu sırada, Na'vi Prensesi Neytiri ile karşılaşan Jake, gezegeni kendi dünyasından korumaya karar verir. Yönetmenliğini James Cameron'un yaptığı bu üç boyutlu ve yüksek bütçeli film, Titanik, Yaratıklar ve Terminator gibi filmlerle tanınan bir yönetmene sahiptir.

Oyuncular: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver

Yönetmen: James Cameron

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