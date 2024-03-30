Bütçesi Arşa Çıktığı Halde İzleyenlerin Beğenmeyip Hüsrana Uğradığı 20 Film

IMDb: 5

Özet: New York City'deki Central Park'ta insanlar kitlesel intiharlar gerçekleştirir. Nörotoksin içeren bir biyoterörist saldırı olduğu düşünülür ve bu davranış hızla Kuzeydoğu Amerika'ya yayılır. Elliot Moore, eşi Alma ve Julian adında bir matematikçi, Philadelphia'dan bir trene binerek kaçarlar. Ancak şehirlerin etkilendiğini öğrenirler ve bir kasabada dururlar. Julian, eşini aramaya gider ancak Princeton'un da etkilendiğini öğrenir ve intihar eder. Elliot, Alma ve Jess adında bir kız daha sonra diğer hayatta kalanlarla bir araya gelir. Bitkilerin insanlara karşı savunma mekanizması geliştirdiği teorisi öne sürülür ve grup, büyük kalabalıklardan kaçmaya başlar. Bayan Jones'un evine sığınırlar ve sonunda toksinden etkilenmeyenlerin olduğunu fark ederler. Elliot, Alma ve Jess, yeni bir yaşama adapte olur ve Alma'nın hamile olduğunu öğrenirler. Uzmanlar, bu doğal olayın küresel bir felaketin habercisi olabileceğini belirtir. Paris'te benzer olaylar yaşanmaya başlar.

Oyuncular: Mark Wahlberg, Zooey Deschanel, John Leguizamo

Yönetmen: M. Night Shyamalan