Game of Thrones'un Yaratıcıları Popüler Dizideki Favori Ölümlerini İtiraf Etti!
Game of Thrones'un Yaratıcıları Popüler Dizideki Favori Ölümlerini İtiraf Etti!
Game of Thrones'un yaratıcıları, popüler dizi boyunca en çok keyif aldıkları ölüm sahnelerini açıkladılar. Detaylar içerikte. 👇
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Game of Thrones’un yaratıcıları David Benioff ve D.B. Weiss, Netflix'te yayınlanan yeni dizileri 3 Cisim Problemi’nin tanıtımı için bir podcast programına konuk oldular.
Kariyerleri boyunca pek çok karakterin ölümünü kaleme alan ikili, Game of Thrones’da özellikle memnun oldukları iki ölüm sahnesini açıkladılar.
Weiss dizide 4. sezonda Joffrey ve 6. sezonda Ramsay Bolton'ın ölümlerinin kendileri için bir nevi denge sağlama hissi verdiğini dile getirdi.
Joffrey'nin zehirli şarapla öldürülmesi ve Ramsay'nin Jon Snow tarafından dövüşte yenilerek sonrasında Sansa Stark'ın önünde aç köpeklere yem edilmesi dizinin en nefret edilen karakterlerinden ikisinin sonunu getirmişti.
Benioff ise Sansa'nın Ramsay üzerine köpekleri saldığı anı ve bu sahnenin çekimlerinde yaşananları anlattı.
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Sahnenin izleyiciye ölümü doğrudan göstermek yerine Sansa'nın tepkisini odak noktası haline getirdiğini, özellikle Sophie Turner'ın performansının bu duygusal anı mükemmel bir şekilde yansıttığını belirtti.
Bu sahne için 7 ya da 8 kez çekim yapılması gerektiğini ancak sonucun çok etkileyici olduğunu belirten Benioff bu deneyimi "çok destansı bir duyguydu" şeklinde tanımladı.
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