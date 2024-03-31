Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Hepimizi Gülmekten Koparan X Kullanıcıları
Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Hepimizi Gülmekten Koparan X Kullanıcıları
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1. Başlıyoruz!
3. Sinefillik yeteneklerimizi otogarlarda göstermeyi azaltalım...
5. Harika bir tweet:
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6. Mubi duy şu halkın sesini!
7. Acun görmesin kardeşim bu tweeti.
8. Harika olmuş ya!
9. Nereden buluyorsunuz böyle esprileri?
10. Dune Çapkını bu.
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11. Ah be dedem her yerde uyuyorsun ama...
12. Tam izleyip unutmalık sahne:
13. İmza mühür kaşe.
14. Açıkla şimdi bakalım Nuri Bilge Ceylan!
15. Haftaya görüşmek üzere...
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