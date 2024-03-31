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Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Hepimizi Gülmekten Koparan X Kullanıcıları

Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Hepimizi Gülmekten Koparan X Kullanıcıları

dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 14:31

Evet, bir haftanın daha sonuna geldik. Her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden komik dizi ve film tweetleri paylaşıldı. Gelin lafı çok da uzatmadan hemen onlara bi' göz atalım.

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1. Başlıyoruz!

1. Başlıyoruz!
twitter.com

2. Harry'nin Elli Tonu'na döndürmüşsünüz ortalığı...

3. Sinefillik yeteneklerimizi otogarlarda göstermeyi azaltalım...

3. Sinefillik yeteneklerimizi otogarlarda göstermeyi azaltalım...
twitter.com

4. Toygar Işıklı jeneriği de ne güzel uymuş ya Succession'a!

5. Harika bir tweet:

5. Harika bir tweet:
twitter.com
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6. Mubi duy şu halkın sesini!

6. Mubi duy şu halkın sesini!
twitter.com

7. Acun görmesin kardeşim bu tweeti.

7. Acun görmesin kardeşim bu tweeti.
twitter.com

8. Harika olmuş ya!

8. Harika olmuş ya!
twitter.com

9. Nereden buluyorsunuz böyle esprileri?

9. Nereden buluyorsunuz böyle esprileri?
twitter.com

10. Dune Çapkını bu.

10. Dune Çapkını bu.
twitter.com
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11. Ah be dedem her yerde uyuyorsun ama...

11. Ah be dedem her yerde uyuyorsun ama...
twitter.com

12. Tam izleyip unutmalık sahne:

12. Tam izleyip unutmalık sahne:
twitter.com

13. İmza mühür kaşe.

13. İmza mühür kaşe.
twitter.com

14. Açıkla şimdi bakalım Nuri Bilge Ceylan!

14. Açıkla şimdi bakalım Nuri Bilge Ceylan!
twitter.com

15. Haftaya görüşmek üzere...

15. Haftaya görüşmek üzere...
twitter.com

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