Koşun Kıran Kırana Anketimiz Başladı: Dizi ve Film Karakterleri Düello Yapsa Hangisi Kazanır?
Koşun Kıran Kırana Anketimiz Başladı: Dizi ve Film Karakterleri Düello Yapsa Hangisi Kazanır?
George R. R. Martin, Game of Thrones dizisindeki Jaime Lannister karakteriyle Yüzüklerin Efendisi serisindeki Aragorn bir düello yaparsa Jamie'nin kazanacağını iddia etti. Tabii bu iddia büyük tartışmaya neden oldu, millet ikiye ayrıldı. Biz de size soralım dedik ikili düello yapsa hangisi kazanır diye... Ama bununla da kalmadık; dizi ve film karakterlerine de düello ettirdik! Bakalım sizin oylarınızla bu düelloyu kim kazanacak? Hep birlikte görelim.
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George R. R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı kitap serisi, Game of Thrones adıyla diziye uyarlandı ve biliyorsunuz ki televizyon dünyasında adeta fırtınalar estirdi.
Geçtiğimiz günlerde George R. R. Martin, Game of Thrones dizisindeki Jaime Lannister karakteriyle Yüzüklerin Efendisi serisindeki Aragorn'un ikisi de en iyi formundayken bir düello yaparsa Jamie'nin kazanacağını söyledi.
Tabii Martin'in bu iddiası Aragorn ve Jamie hayranları arasında tartışmaya yol açtı. Kimileri Aragorn'un üstün geleceğini düşünürken kimileri de Jamie'nin iyi bir kılıç ustası olduğunu söylerek Aragorn'u alt edebileceğini düşünüyor.
Peki biz bir de size soralım. Sizce Aragorn ile Jaime Lannister bir düello yapsa hangisi kazanır?
1. Madem George R. R. Martin böyle bir iddia ortaya atmış o zaman biz de anketimizi devam ettirelim. Sizce hangisi kazanır? Witcher mı yoksa Maximus mu?
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2. Peki Elf Legolas mı yoksa Jon Snow mu?
3. Oyları görelim hemen; Arya Stark mı yoksa Wonder Woman mı kazanır?
4. Muzip ve kötü Loki mi yoksa çelik gibi iradeli Iron Man mi?
5. Peki biraz da büyü dünyasına gidelim Albus Dumbledore mu yoksa Gandalf?
6. Kıyasıya rekabet: Din Djarin mi yoksa Luke Skywalker mı?
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7. Zor bir soru geliyor... Yılların amazon savaşçı Xena mı yoksa Karadul olarak tanıdığımız Natasha Romanoff mu?
8. Biraz da boks edelim değil mi? Rocky Balboa ile Mickey O'Neil karşı karşıya gelse hangisi kazanır?
9. Daenerys Targaryen ile Kill Bill'deki Gelin'imiz bir düelloda karşı karşıya gelse hangisi kazanır peki?
10. Peki Truva'daki Akhilleus mu yoksa Rome'daki Titus Pullo mu galip gelir?
11. İşte hiç beklemediğiniz bir yerden soru bonus olarak karşınızda! Barney Stinson ile Jack Sparrow bir düelloda ya da challenge anında karşı karşıya gelse sizce hangisi kazanırdı?
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12. İşte bu da ikinci bonus! Mean Girls'ten Regina George ile Friends'ten Rachel Green düello etse hangisi kazanır?
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