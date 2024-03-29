Koşun Kıran Kırana Anketimiz Başladı: Dizi ve Film Karakterleri Düello Yapsa Hangisi Kazanır?

George R. R. Martin, Game of Thrones dizisindeki Jaime Lannister karakteriyle Yüzüklerin Efendisi serisindeki Aragorn bir düello yaparsa Jamie'nin kazanacağını iddia etti. Tabii bu iddia büyük tartışmaya neden oldu, millet ikiye ayrıldı. Biz de size soralım dedik ikili düello yapsa hangisi kazanır diye... Ama bununla da kalmadık; dizi ve film karakterlerine de düello ettirdik! Bakalım sizin oylarınızla bu düelloyu kim kazanacak? Hep birlikte görelim.