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Seçtiğin Filmlere Göre Ne Kadar Otantiksin?

Seçtiğin Filmlere Göre Ne Kadar Otantiksin?

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 10:31

Otantik kelimesi çok hoş bir kavramdır. Doğalına uygun davrananlara ve özgün olan insanlara genelde otantik denir. Peki sen ne kadar otantiksin? İşte bunu seçtiğin filmlerden yola çıkarak tahmin edeceğiz.

Hazırsan hemen başlayalım...

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Otantiklik Senin Yakınından Bile Geçmemiş!

Seçtiğin filmlere bakılırsa senin biraz gerçekliğe ihtiyacın var, çünkü sen şu an olduğun kişiden çok farklı ya da sahte görünüyorsun! Kendi benliğinden uzaklaşmış, başkalarının beklentilerine göre şekillenmiş birisin. Kendine özgü bir tarzın, benzersiz bir karakterin maalesef yok. Sanki bir kalıba girmişsin ve oradan çıkmak istemiyorsun. Sıradanlığın içerisine o kadar çok gömülmüşsün ki, otantikliğin ne olduğunu unutmuş gibisin. Ancak kendi benliğini keşfetmeyi unutma, çünkü gerçeklik sadece kendi içinde bulunur. Kendine has ol, orijinal ol, otantik ol! Unutma, herkesin senin gibi olmaya çalıştığı bir dünyada, senin gibi olmak en büyük devrimdir.

Ha Gayret Sen de Bir Gün Otantik Olacaksın!

Seçtiğin filmlere bakılırsa hayatın her alanında, moda, sanat, yaşam tarzı ve daha pek çok konuda otantik olmak için çaba sarf ediyorsun. Kendi benzersiz tarzını yaratmak, orijinal olmak ve başkalarından farklı olmak için uğraşıyorsun. Ancak otantik olmak, sadece dış görünüşle ilgili bir konu değil, aynı zamanda iç dünyanın da bir yansıması. İçten gelen bir özgünlük, bir bireysellik arayışı bu. Çevrendeki herkesin seni taklit etmesini beklemek yerine, kendi yolumu çizmek ve kendi hikayeni yaratmalısın sen de. O zaman bu otantik olma çabaların karşılık bulacak ve kendi doğallığını yakalamış harika bir insana dönüşeceksin.

Sen Otantiğin Alası Olmuşsun!

Evet, işte geldik sana! Seçtiğin filmlere bakılırsa en, sıradışı ve özgün bir kişiliksin. Kendine has tarzın ve benzersiz bakış açınla, her zaman kalıpların dışında kalmayı başarıyorsun. İçinde bulunduğun her ortamda, farklılığınla ve otantikliğinle dikkat çekmeyi başarıyorsun. Seninle aynı olmayı hedefleyenler olsa da senin gibi olmak kolay olmuyor. Çünkü sen, kendi özgünlüğünü ve kişiliğini her daim koruyan, otantik bir insansın. Valla ne diyelim bu devirde kendi özgünlüğünü ve doğallığını yakalayabilmiş insan bulmak çok zor. Bravo sana! Veriyorsun bu işin hakkını...

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