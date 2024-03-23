Seçtiğin Filmlere Göre Ne Kadar Otantiksin?
Seçtiğin Filmlere Göre Ne Kadar Otantiksin?
Otantik kelimesi çok hoş bir kavramdır. Doğalına uygun davrananlara ve özgün olan insanlara genelde otantik denir. Peki sen ne kadar otantiksin? İşte bunu seçtiğin filmlerden yola çıkarak tahmin edeceğiz.
Hazırsan hemen başlayalım...
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Otantiklik Senin Yakınından Bile Geçmemiş!
Ha Gayret Sen de Bir Gün Otantik Olacaksın!
Sen Otantiğin Alası Olmuşsun!
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