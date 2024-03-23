Fragmanı Yayınlandı: Disney ile Anlaşma Yapan Doctor Who Dizisinin Yeni Tarzına Bayılacaksınız!
Fragmanı Yayınlandı: Disney ile Anlaşma Yapan Doctor Who Dizisinin Yeni Tarzına Bayılacaksınız!
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2023 yılında 60. yılını kutlayan "Doctor Who" dizisi televizyon tarihinin en ikonik yapımlarından biri olmaya devam ediyor.
13. Doktor rolüyle Jodie Whittaker'ın veda ettiği 13. sezonun ardından üç bölümlük özel bir geçişle David Tennant kısa bir süre için diziye geri döndü.
Noel bölümünde ise Tennant sonik tornavidayı 15. Doktor olarak Ncuti Gatwa'ya teslim etti.
Yenilikler sadece ekran önünde değil, ekran arkasında da yaşandı. Russell T Davies, Doctor Who'nun başyazarı olarak geri döndü.
Ayrıca BBC'nin Disney Plus ile yaptığı global yayın anlaşması Disney'in dizinin prodüksiyonunda daha etkin bir rol oynamasını sağladı.
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14. sezonla birlikte Doctor Who, Ncuti Gatwa'nın 15. Doktor'u ve Millie Gibson'ın canlandırdığı Ruby Sunday karakteriyle yeni bir döneme adım atıyor.
Geçtiğimiz aralık ayında Disney Plus tarafından yayınlanan fragman ve ardından gelen yeni tanıtım ile izleyicilerin merakı daha da arttı.
Fragmanda galaksinin en uzak köşelerinden savaşın yıktığı geleceklere ve Regency dönemi İngiltere'sine uzanan çeşitli maceralar gösteriliyor.
Doctor Who'nun 14. sezon bölümleri 10 Mayıs 2024'te yayınlanmaya başlayacak.
Doctor Who'nun 14. sezonunun fragmanını buradan izleyebilirsiniz. 👇
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