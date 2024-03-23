Şarkıcı Bergen'i Öldüren Halis Serbest, Filme Açtığı Tazminat Davasını Kaybetti!
Şarkıcı Bergen'i Öldüren Halis Serbest, Filme Açtığı Tazminat Davasını Kaybetti!
Şarkıcı Bergen'i öldüren eski eşi Halis Serbest, 2022'de vizyona giren Bergen filminin yapım şirketine dava açmıştı. Mahkeme o davayla ilgili kararını verdi. Detaylar içerikte!
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Şarkıcı Bergen'in hayatını konu alan 'Bergen' filmi 2022 yılında vizyona girmişti. Başrolünde Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun olduğu film, arabeskin unutulmayan sesi olan Bergen'in Ankara'dan Adana'ya olan hayat öyküsünü beyazperdeye aktarmıştı.
Şarkıcı Bergen'i öldüren Halis Serbest ise "kişilik haklarına saldırı" gerekçesiyle o dönem Bergen filmine dava açmıştı. Davada filmin yayınlanmamasına ilişkin tedbir talebinde bulunulmuştu.
Ancak tedbir talebi reddedilmiş, Halis Serbest'in açtığı dava ise görülmeye devam edilmişti. Davayla ilgili sonuç nihayet belli oldu. Şarkıcı Bergen'in katili eski kocası Halis Serbest filmin yapım şirketine kişilik haklarına saldırıldığı gerekçesiyle açtığı 300 bin liralık tazminat davasını kaybetti.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Kozan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada filmin yapım şirketinin avukatı Hande Fırat, duruşmada “Filmde davacı Halis Serbest’in ismine yer verilmemiştir. Bu nedenle haksız ve mesnetsiz olan davanın reddini istiyoruz" şeklinde ifadede bulundu.
Bergen'i öldüren Halis Serbest ise katıldığı duruşmada, “Bu filmde beni öcü olarak gösterdiler. Kesinlikle gerçeği yansıtmıyor” ifadelerini kullandı. Mahkeme ise gerekçesini sonradan açıklamak üzere davayı reddetti.
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