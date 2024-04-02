Alex Garland 'Civil War' Filminden Sonra Yönetmenliğe Devam Edip Etmeyeceğini Açıkladı!
Alex Garland 'Civil War' Filminden Sonra Yönetmenliğe Devam Edip Etmeyeceğini Açıkladı!
Kaynak: https://www.theguardian.com/film/2024...
Yakın zamanda 'Civil War' isimli filmi vizyona girmeye hazırlanan İngiliz yazar, yönetmen ve romancı Alex Garland The Guardian'a verdiği röportajda yönetmenliği bırakacağını söyledi.
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“Civil War,” Londra'nın zombi istilası altında kaldığı "28 Days Later" ile tanıdığımız bilim kurgu dehasının bugüne kadar yarattığı en üzücü distopik vizyon olma özelliğini taşıyan film olarak yakın zamanda karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
Filmin yönetmenliğini ise sinema kariyerine "28 Days Later", "Sunshine", "Never Let Me Go" ve "Dredd" gibi beğenilen filmlerin senaryolarını yazarak başlayan Alex Garland üstleniyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nin parçalandığı bir yakın gelecekte geçen "Civil War" filminin tanıtımı için The Guardian'a konuşan Garland, şaşırtıcı bir açıklama yaptı.
Alex Garland, filmin çekimleri sırasında yapılan bir röportajda "yönetmenliği bırakıp sadece yazmaya yönelme" isteğini dile getirmişti.
The Guardian tarafından bu cevabın yönetmenliği bırakmaya gerçekten kararlı olduğu için mi söylediği sorulduğunda ise Garland şöyle dedi:
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"Hiçbir şey değişmedi. Ben de çok benzer bir durumdayım. Yakın gelecekte yeniden yönetmenlik yapmayı planlamıyorum."
Siz Alex Garland'ın bu açıklamasından döneceğini düşünüyor musunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
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