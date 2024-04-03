Eski Hafif Sıklet Şampiyonu Conor McGregor, 'The Rock' Lakaplı Dwayne Johnson'ı Geride Bıraktı!
Eski Hafif Sıklet Şampiyonu Conor McGregor, 'The Rock' Lakaplı Dwayne Johnson'ı Geride Bıraktı!
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/712491/...
Eski UFC şampiyonu Conor McGregor, Bar Fedaisi'nde (Road House) rol alarak beyazperdede boy gösteren en son sporcu oldu. Filmin gösterime girmesinin ardından İrlandalı sporcu McGregor, 'The Rock' lakaplı Dwayne Johnson'ın 5,5 milyon dolarlık maaş rekorunu kırarak ilk oyunculuk denemesinde en yüksek kazanç elde eden oyuncu olduğunu öne sürdü.
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Amazon Prime Video'nun yeni filmi Bar Fedaisi (Road House), gösterime girdiği andan itibaren dijital platformda ilgi odağı haline geldi.
Başrolünde olan Jake Gyllenhaal, Road House adlı barda çalışmaya başlayan eski UFC dövüşçüsü Elwood Dalton'a hayat veriyor.
Henüz sinemalarda gösterime girmeyen ancak Amazon Prime'da yayınlandığı andan itibaren 50 milyon izlenerek bir rekora imza attı.
Eski UFC tüy sıklet ve hafif sıklet şampiyonu Conor McGregor'ın "The Rock" lakaplı Dwayne Johnson'ın 5,5 milyon dolarlık maaş rekorunu kırarak ilk oyunculuk denemesinde en yüksek kazanç elde eden oyuncu olduğu öne sürüldü.
McGregor'un 'Bar Fedaisi' için aldığı resmi ücret tam olarak bilinmiyor. Ancak sporcu, Good Morning Britain'a verdiği röportajda filmden aldığı ücretle övünerek, kendini ilk filmiyle en yüksek kazanç elde eden sporcu ilan etti.
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Guinness Rekorlar Kitabı'na göre en yüksek kazanç, 2001 yapımı Mumya Dönüyor'la (The Mummy Returns) sinema dünyasına giren Johnson'daydı.
2024 yapımı Bar Fedaisi, eleştirmenlerden son derece olumlu yorumlar aldı ve ilk filmi gölgede bırakmayı başardı. Conor McGregor'ın performansı da yeniden çevrimin övgü dolu eleştiriler almasının sebeplerinden biri olarak gösterildi.
Siz Conor McGregor'ın başarısıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.
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