Eski Hafif Sıklet Şampiyonu Conor McGregor, 'The Rock' Lakaplı Dwayne Johnson'ı Geride Bıraktı!

Eski UFC şampiyonu Conor McGregor, Bar Fedaisi'nde (Road House) rol alarak beyazperdede boy gösteren en son sporcu oldu. Filmin gösterime girmesinin ardından İrlandalı sporcu McGregor, 'The Rock' lakaplı Dwayne Johnson'ın 5,5 milyon dolarlık maaş rekorunu kırarak ilk oyunculuk denemesinde en yüksek kazanç elde eden oyuncu olduğunu öne sürdü.

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