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Aksiyon Türünün En İyi Örneklerinden 'Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'ın Özel Imax Fragmanı Çok Beğenildi!

Aksiyon Türünün En İyi Örneklerinden 'Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'ın Özel Imax Fragmanı Çok Beğenildi!

film
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
02.04.2024 - 14:05

2001 yılında başlayan Maymunlar Cehennemi serisi; ilk dört filmle büyük bir izleyici ve hayran kitlesine ulaşmıştı. Bu etkileyici bilim kurgu serisinin son filminin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen yepyeni bir üçlemeyle geri dönüyor.

IMAX'ta vizyona girecek olan film yeni bir fragmanı yayınlandı. Sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇

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Dünyanın en popüler film serilerinden birisi olan 'Maymunlar Cehennemi' yeni üçlemeyle geri dönmeye hazırlanıyor.

Dünyanın en popüler film serilerinden birisi olan 'Maymunlar Cehennemi' yeni üçlemeyle geri dönmeye hazırlanıyor.

İlk filmi 1968 yılında sinemaseverlerle buluşan ve sinema tarihinin aksiyon türündeki en önemli serileri arasında yerini alan 'Maymunlar Cehennemi', 2011 yılında yeniden başlatılarak gişesi yüksek filmler arasına girmişti.

İlk filmi 1968 yılında sinemaseverlerle buluşan ve sinema tarihinin aksiyon türündeki en önemli serileri arasında yerini alan 'Maymunlar Cehennemi', 2011 yılında yeniden başlatılarak gişesi yüksek filmler arasına girmişti.

Wes Ball’un yönettiği film, baskın tür olan maymunların uyumlu bir şekilde yaşarken, insanların gölgede yaşamaya mecbur kaldığı bir dünyayı seyircilere aktarıyor.

Wes Ball’un yönettiği film, baskın tür olan maymunların uyumlu bir şekilde yaşarken, insanların gölgede yaşamaya mecbur kaldığı bir dünyayı seyircilere aktarıyor.

Geçtiğimiz yıl serinin dördüncü filmi olacak olan 'Kingdom of the Planet of the Apes' yani 'Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık' filminin çıkacağı haberi hayranları epey sevindirmişti.

Geçtiğimiz yıl serinin dördüncü filmi olacak olan 'Kingdom of the Planet of the Apes' yani 'Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık' filminin çıkacağı haberi hayranları epey sevindirmişti.

Empire Magazine'in haberine göre; serinin yeni yapımı, 'Maymunlar Cehennemi: Savaş' filminin 300 yıl sonrasında geçecek.

Empire Magazine'in haberine göre; serinin yeni yapımı, 'Maymunlar Cehennemi: Savaş' filminin 300 yıl sonrasında geçecek.
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'Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'ın bu serinin yalnızca dördüncü filmi değil, aynı zamanda yeni bir üçlemenin ilk adımı olacağı da doğrulanmıştı.

'Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'ın bu serinin yalnızca dördüncü filmi değil, aynı zamanda yeni bir üçlemenin ilk adımı olacağı da doğrulanmıştı.

William H. Macy, Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville ve Dichen Lachman gibi isimlerin rol aldığı filmin, 10 Mayıs 2024'te vizyona girmesi planlanıyor.

William H. Macy, Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville ve Dichen Lachman gibi isimlerin rol aldığı filmin, 10 Mayıs 2024'te vizyona girmesi planlanıyor.

IMAX'ta vizyona girecek filmin yeni bir fragmanı yayınlandı.👇

"Bu filmi sabırsızlıkla bekliyorum"

"Bu filmi sabırsızlıkla bekliyorum"

"Başlangıçta bunu IMAX'ta görmeyi planlamıyordum ama şimdi bu bende IMAX'ta görmek istememi sağlıyor"

"Başlangıçta bunu IMAX'ta görmeyi planlamıyordum ama şimdi bu bende IMAX'ta görmek istememi sağlıyor"
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"Muhteşem!"

"Muhteşem!"

Bunun için çok heyecanlıyım. Vazgeçmek için fazla iyi!

Bunun için çok heyecanlıyım. Vazgeçmek için fazla iyi!

"Hadi gidelim!"

"Hadi gidelim!"

Fragmanı izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇

Fragmanı izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇

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