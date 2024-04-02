Aksiyon Türünün En İyi Örneklerinden 'Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık'ın Özel Imax Fragmanı Çok Beğenildi!

2001 yılında başlayan Maymunlar Cehennemi serisi; ilk dört filmle büyük bir izleyici ve hayran kitlesine ulaşmıştı. Bu etkileyici bilim kurgu serisinin son filminin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen yepyeni bir üçlemeyle geri dönüyor.

IMAX'ta vizyona girecek olan film yeni bir fragmanı yayınlandı. Sosyal medyadan gelen yorumlara birlikte bakalım. 👇