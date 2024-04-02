'The Walking Dead'in Yeni Dizisi 'The Ones Who Live' Evrenindeki Tüm Karakterlerin Sonu Geliyor!
'The Walking Dead'in Yeni Dizisi 'The Ones Who Live' Evrenindeki Tüm Karakterlerin Sonu Geliyor!
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/712461/...
Başrollerinde Andrew Lincoln ve Danai Gurira'nın yer aldığı 'The Walking Dead'in yeni dizisi 'The Ones Who Live'in ilk sezon finalindeki bir bilgiye göre serinin evrenindeki tüm karakterleri zamansız bir son bekliyor.
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Andrew Lincoln'ın canlandırdığı Rick Grimes ile Danai Gurira'nın canlandırdığı Michonne'u tekrar bir araya getiren 'The Walking Dead' serisinin spin off dizisi 'The Ones Who Live' 25 Şubat'ta izleyiciyle buluştu.
Screen Rant'ın aktardığı habere göre AMC'nin yeni spin off'u, bugüne kadar yapılmış en yüksek bütçeli zombi dizisi olarak kayıtlara geçti.
Seri, 11. sezonun finalinden sonra odaklanan The Walking Dead: Daryl Dixon, The Walking Dead: World Beyond, The Walking Dead: Dead City, World Beyond ve Tales of the Walking Dead adlı 5 yapım daha ortaya çıkardı.
Eleştirmenler tarafından yerden yere vurulan 'The Walking Dead: World Beyond' gibi dizilerin aksine, 'The Ones Who Live'in serinin şimdiye kadarki en iyi spin off'u olabileceği yönünde yorumlar yapıldı.
Hayranların favori karakterlerinden Rick ve Michonne'u yeniden buluşturan dizinin ilk sezon finalindeki bir bilgiye göre serinin evrenindeki tüm karakterleri zamansız bir son bekliyor.
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Bu öngörü sonucunda 'The Walking Dead'in dünyasında insanların zombilere oranı giderek azalacak ve geriye kimse kalmayacak.
Beale'in bilim adamları haklıysa, geriye kalan tüm The Walking Dead karakterinin ömrü yaklaşık 14 yılla sınırlandırıldı.
CRM'in tahminlerine göre, bu süre zarfında dünyanın dört bir yanındaki yerleşim yerleri gıda kıtlığı ve salgın hastalıklardan muzdarip olacak ve kıyamet sonrası manzara daha da kötüleşecek.
Öte yandan serinin yıldızı Andrew Lincoln, güçlü bir senaryo yazıldığı takdirde 'The Ones Who Live' 2. sezon için geri dönmeye açık olduğunu söyledi.
Siz 'The Walking Dead' karakterlerine böyle bir son düşünülmesi hakkında neler söylersiniz? Yorumlarda buluşalım.👇
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