'Top Gun: Maverick' Oyuncusu Danny Ramirez, Rolü Reddeden Lewis Hamilton'a Teşekkür Etti!
'Top Gun: Maverick' Oyuncusu Danny Ramirez, Rolü Reddeden Lewis Hamilton'a Teşekkür Etti!
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/712676/...
'Top Gun: Maverick' oyuncusu Danny Ramirez, Lewis Hamilton'ın Tom Cruise filmindeki Fanboy rolünü geri çevirme kararı hakkında konuşmasının ardından F1 pilotuna teşekkür etti.
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Tom Cruise'un tam 34 yıl aranın ardından yeniden 'Top Gun: Maverick' olarak döndüğü film, tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.
'Top Gun: Maverick'in yönetmenliğini Tron Efsanesi, Oblivion, Only The Brave filmleriyle karşımıza çıkan başarılı yönetmen Joseph Kosinski üstleniyor.
Geçtiğimiz yıllarda filmin set arkasından paylaşılan görüntüler bile en az film kadar ilgi görmüştü.
2022 yapımı filmde Cruise, 1986 yapımı klasiğindeki Pete "Maverick" Mitchell rolünü yeniden canlandırırken Ramirez de ABD Donanması pilotu Mickey "Fanboy" Garcia'ya hayat verdi.
Hamilton, GQ'da yayımlanan röportajında oyunculuk teklifini geri çevirdiği için "pişman olduğunu" itiraf etmişti.
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"Ve bu filmi hayal kırıklığına uğratan kişi olmak istemiyorum. İkinci olarak, gerçekten bu işe ayıracak zamanım yoktu. Bunu Joe ve Tom'a söylemek zorunda kaldığımı hatırlıyorum ve bu kalbimi kırmıştı." açıklamasını yapmıştı.
Ramirez, Hamilton'ın röportajına Twitter'dan şöyle karşılık verdi: "Joe Kosinski bizi tanıştırdığında ve Lewis'in rolünün Fanboy olacağını söylediğinde, hayır dediği için ona teşekkür ettim haha. Ünlü oyuncu, gülmekten ağlama emojisiyle birlikte "Yardımın için minnettarım @LewisHamilton" diye ekledi.
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