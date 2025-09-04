“Borsa Balonu” Tarihindeki En Dramatik 12 Çöküş
Borsa, bazen en heyecanlı lunapark oyuncaklarından bile daha gizemli olabilir. 🚀🎢 Bir anda yukarı çıkarsın tam zaferini kutlarken aşağıya doğru ani bir çöküşe geçebilirsin! İşte bu durumların en meşhur örnekleri de “borsa balonları”. Yatırımcıların abartılı beklentileriyle şişen fiyatlar bir gün gelir patlar ve tarihe geçen çöküşler yaşanır. Hazırsan en dramatik 12 balon patlamasına birlikte göz atalım.
1. Lale çılgınlığında insanlar bir lale soğanına servet ödemişti.
2. Mississippi balonunda hayaller gerçek bir çöküşle son buldu.
3. Güney denizi balonu, kralları bile kandıran büyük bir yatırım hayaliydi.
4. 1929’daki büyük buhran tüm dünyayı etkileyen dev bir borsa sarsıntısıydı.
5. Nikkei balonu Japonya’yı yıllarca sürecek ekonomik bir durgunluğa soktu.
6. Demiryolu balonu rayların üzerinde yükselen ama hızla çöken yatırımlarla hatırlanıyor.
7. Dot-com balonu internet sitelerinin değerini gökyüzüne taşıyıp sonra patlattı.
8. Çin borsa çöküşünde milyonlarca küçük yatırımcı büyük kayıplar yaşadı.
9. Ev kredileri hüsran dolu bir balondu.
10. Amerika'daki ev krizi dünyayı sarsan bir balondu.
11. İzlanda bankacılık balonu, küçük bir adanın koca bir krize dönüşmesine sebep oldu.
12. GameStop çılgınlığıyla yatırımcılar büyük sürprizler yaşadı.
