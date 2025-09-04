“Borsa Balonu” Tarihindeki En Dramatik 12 Çöküş

1630'larda Hollanda’da laleler bir anda “lüks statü sembolü” haline geldi. İnsanlar evlerini, arazilerini hatta miraslarını satıp bir lale soğanına yatırım yapıyordu. Fiyatlar öylesine yükseldi ki bir lale soğanı neredeyse bir ev parasına satılır hale geldi. Herkes daha da kazanacağına inanıyor, komşular birbirine “sen hala lale almadın mı?” diye soruyordu. Ama işler tersine döndü ve kimse artık bu fiyatlardan alıcı çıkarmayınca piyasa çöktü. Bir anda zenginlik hayalleri söndü ve ellerinde sadece çiçek kalan yatırımcılar tarihin ilk finansal krizlerinden birine imza attı. 🌷