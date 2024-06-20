Bodrum’da Korkunç Olay: Kaya Sabancı Otel Sahibinin Korumları Tarafından Hastanelik Edildi
Bodrum’da Korkunç Olay: Kaya Sabancı Otel Sahibinin Korumları Tarafından Hastanelik Edildi
2015 yılında dünyanın en etkili 100 kadını arasında yer alan Kaya Sabancı, Bodrum’da konakladığı lüks otelin ortaklarından Vedat Aşcı’nın korumaları tarafından feci şekilde dövülerek hastanelik oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gözde tatil destinasyonlarından Bodrum’da bulunan lüks Mandarin Otel’de iş dünyasını sarsan bir olay yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre; geçmiş yıllarda dünyanın en etkili 100 kadın listesinde de yer alan Kaya Sabancı, otelin ortaklarından Vedat Aşçı’nın korumaları tarafından feci şekilde dövüldü.
Kaya Sabancı’nın, ambulansla Bodrum’da bulunan Amerikan Hastanesi’ne kaldırılığı öğrenildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
demek ki neymiş; mandarin otel mafyanın elimdeymiş. paran yetse de gidilmezmiş...
Korumalara kadın dövdürmek mi? Ne yaşıyorsunuz abi siz? Hala mağaranızdan çıkamamışsınız.
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.