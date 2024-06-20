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Bodrum’da Korkunç Olay: Kaya Sabancı Otel Sahibinin Korumları Tarafından Hastanelik Edildi

Bodrum’da Korkunç Olay: Kaya Sabancı Otel Sahibinin Korumları Tarafından Hastanelik Edildi

Bodrum
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.06.2024 - 22:19

2015 yılında dünyanın en etkili 100 kadını arasında yer alan Kaya Sabancı, Bodrum’da konakladığı lüks otelin ortaklarından Vedat Aşcı’nın korumaları tarafından feci şekilde dövülerek hastanelik oldu.

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Gözde tatil destinasyonlarından Bodrum’da bulunan lüks Mandarin Otel’de iş dünyasını sarsan bir olay yaşandı.

Gözde tatil destinasyonlarından Bodrum’da bulunan lüks Mandarin Otel’de iş dünyasını sarsan bir olay yaşandı.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre; geçmiş yıllarda dünyanın en etkili 100 kadın listesinde de yer alan Kaya Sabancı, otelin ortaklarından Vedat Aşçı’nın korumaları tarafından feci şekilde dövüldü.

Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre; geçmiş yıllarda dünyanın en etkili 100 kadın listesinde de yer alan Kaya Sabancı, otelin ortaklarından Vedat Aşçı’nın korumaları tarafından feci şekilde dövüldü.

Kaynak

Kaya Sabancı’nın, ambulansla Bodrum’da bulunan Amerikan Hastanesi’ne kaldırılığı öğrenildi.

Kaya Sabancı’nın, ambulansla Bodrum’da bulunan Amerikan Hastanesi’ne kaldırılığı öğrenildi.

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ipimle kuşağım

demek ki neymiş; mandarin otel mafyanın elimdeymiş. paran yetse de gidilmezmiş...

Bağlamasını Demirtaşa Sokayım

Korumalara kadın dövdürmek mi? Ne yaşıyorsunuz abi siz? Hala mağaranızdan çıkamamışsınız.

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