3. Dünya Savaşı İhtimali: Hakan Fidan’dan Sonra MSB de Topa Girdi
3. Dünya Savaşı İhtimali: Hakan Fidan’dan Sonra MSB de Topa Girdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 3. Dünya Savaşı ihtimalinden bahsetmişti. Milli Savunma Bakanlığı’nın haftalık bilgilendirme toplantısında da 3. Dünya Savaşı ihtimali yer aldı. Bakanlık kaynakları, böyle bir ihtimalin her zaman olduğunu ve ordu olarak her şeye hazırlıklı olduklarını ifade etti.
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Başta Orta Doğu olmak üzere dünyanın dört bir yanında ülkeler zaman zaman sıcak çatışmaya girebiliyor.
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Batı destekli Ukrayna ile Rusya’nın savaşı ise yıllardır devam ediyor.
Tüm dünyada bunlar yaşanırken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yaptığı “3. Dünya Savaşı ihtimali var” açıklaması da ses getirmişti.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da yeni bir dünya savaşı ihtimali üzerine açıklamada bulundu.
Bakanlık kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın üçüncü dünya savaşı ihtimalinin göz ardı edilmemesine dair açıklamalarına yönelik gelen sorulara şunları söyledi:
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