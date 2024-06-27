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3. Dünya Savaşı İhtimali: Hakan Fidan’dan Sonra MSB de Topa Girdi

3. Dünya Savaşı İhtimali: Hakan Fidan’dan Sonra MSB de Topa Girdi

Milli Savunma Bakanlığı
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.06.2024 - 12:22

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 3. Dünya Savaşı ihtimalinden bahsetmişti. Milli Savunma Bakanlığı’nın haftalık bilgilendirme toplantısında da 3. Dünya Savaşı ihtimali yer aldı. Bakanlık kaynakları, böyle bir ihtimalin her zaman olduğunu ve ordu olarak her şeye hazırlıklı olduklarını ifade etti.

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Başta Orta Doğu olmak üzere dünyanın dört bir yanında ülkeler zaman zaman sıcak çatışmaya girebiliyor.

Başta Orta Doğu olmak üzere dünyanın dört bir yanında ülkeler zaman zaman sıcak çatışmaya girebiliyor.

Batı destekli Ukrayna ile Rusya’nın savaşı ise yıllardır devam ediyor.

Batı destekli Ukrayna ile Rusya’nın savaşı ise yıllardır devam ediyor.

Tüm dünyada bunlar yaşanırken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yaptığı “3. Dünya Savaşı ihtimali var” açıklaması da ses getirmişti.

Tüm dünyada bunlar yaşanırken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yaptığı “3. Dünya Savaşı ihtimali var” açıklaması da ses getirmişti.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da yeni bir dünya savaşı ihtimali üzerine açıklamada bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da yeni bir dünya savaşı ihtimali üzerine açıklamada bulundu.

Bakanlık kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın üçüncü dünya savaşı ihtimalinin göz ardı edilmemesine dair açıklamalarına yönelik gelen sorulara şunları söyledi:

Bakanlık kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın üçüncü dünya savaşı ihtimalinin göz ardı edilmemesine dair açıklamalarına yönelik gelen sorulara şunları söyledi:

Birinci ve ikinci dünya savaşlarında olduğu gibi topyekûn bir risk var mı derseniz tabii ki bir ihtimal. Biz MSB olarak savunma ve güvenliğimize yönelik değerlendirmelerimizi yapıyor ve güncellenmesi gereken bütün planlarımızı yeni değerlendirmeler ışığında yapıyoruz. En hazırlıklı ülkelerden biri olduğumuzu da rahatlıkla söyleyebiliriz. TSK zaten dinamik bir ordu. Birçok coğrafyada sürekli faaliyetler icra eden bir ordu. Kendi planlarını, kendi lojistiğini test etmiş onaylatmış bir ordu. Dünyanın birçok noktasında barışı destekleme faaliyetleri de yapıyor. Üçüncü dünya savaşı gibi karanlık bir tabloyu başta ülkemiz olmak üzere kimse istemez, ama Ordumuzun da her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtmek gerekir.

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