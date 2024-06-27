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PlayStation Plus Temmuz Ayı Oyunları Açıklandı: Toplamda 3 Bin TL'yi Aşan 3 Şahane Oyun!

PlayStation Plus Temmuz Ayı Oyunları Açıklandı: Toplamda 3 Bin TL'yi Aşan 3 Şahane Oyun!

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
27.06.2024 - 12:18

PlayStation Plus temmuz ayına hızlı başlıyor. PlayStation Plus abonelerini temmuz ayının ilk toplam değerleri 3 bin TL'yi aşan 3 keyifli oyun bekliyor.

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PlayStation Plus abonelerini bekleyen ilk oyunumuz Borderlands 3.

Aboneleri bekleyen bir diğer oyun ise NHL 24.

Pandeminin fahri ilacı Among Us ise temmuzun ilk yarısında PS Plus sistemine dahil edilecek son oyun.

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