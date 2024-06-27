PlayStation Plus Temmuz Ayı Oyunları Açıklandı: Toplamda 3 Bin TL'yi Aşan 3 Şahane Oyun!
PlayStation Plus Temmuz Ayı Oyunları Açıklandı: Toplamda 3 Bin TL'yi Aşan 3 Şahane Oyun!
PlayStation Plus temmuz ayına hızlı başlıyor. PlayStation Plus abonelerini temmuz ayının ilk toplam değerleri 3 bin TL'yi aşan 3 keyifli oyun bekliyor.
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PlayStation Plus abonelerini bekleyen ilk oyunumuz Borderlands 3.
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Aboneleri bekleyen bir diğer oyun ise NHL 24.
Pandeminin fahri ilacı Among Us ise temmuzun ilk yarısında PS Plus sistemine dahil edilecek son oyun.
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