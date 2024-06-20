Kaya Sabancı Kimdir? Kaya Sabancı'ya Ne Oldu, Sağlık Durumu Nasıl?

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Vedat Aşçı ile Kaya Sabancı arasında yaşanan tartışma hastanede bitti. İddialara göre, Bodrum'da bir mekanın 'Yaza merhaba' partisinde sözlü tartışmanın ardından Vedat Aşçı, Kaya Sabancı'ya yumruk attı. Aldığı darbe ile yere düşen Sabancı'ya korumalar saldırdı.

Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran ise Vedat Aşçı ve korumaları hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Ve yaptığı açıklamada, 72 yaşındaki müvekkilinin hiçbir suçu olmadığını; Vedat Aşçı'nın ve korumalarının Kaya Sabancı'yı görür görmez saldırdıklarını ifade etti.