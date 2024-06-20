Kaya Sabancı Kimdir? Kaya Sabancı'ya Ne Oldu, Sağlık Durumu Nasıl?
Kaya Sabancı Kimdir? Kaya Sabancı'ya Ne Oldu, Sağlık Durumu Nasıl?
Sabancı ailesinin belki de en az tanınan ve gözlerden uzak kalan aile üyelerinden Kaya Sabancı'nın akşam saatlerinde Bodrum'da Vedat Aşçı tarafından saldırıya uğradığı yönündeki iddialar dikkat çekti. Peki, Kaya Sabancı kimdir? Kaya Sabancı'nın sağlık durumu nasıl?
İşte, detaylar...
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Kaya Sabancı Kimdir?
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Kaya Sabancı'ya Ne oldu?
Kaya Sabancı'nın Sağlık Durumu Nasıl?
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