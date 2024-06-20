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Kaya Sabancı Kimdir? Kaya Sabancı'ya Ne Oldu, Sağlık Durumu Nasıl?

Kaya Sabancı Kimdir? Kaya Sabancı'ya Ne Oldu, Sağlık Durumu Nasıl?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
21.06.2024 - 00:36

Sabancı ailesinin belki de en az tanınan ve gözlerden uzak kalan aile üyelerinden Kaya Sabancı'nın akşam saatlerinde Bodrum'da Vedat Aşçı tarafından saldırıya uğradığı yönündeki iddialar dikkat çekti. Peki, Kaya Sabancı kimdir? Kaya Sabancı'nın sağlık durumu nasıl? 

İşte, detaylar...

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Kaya Sabancı Kimdir?

Kaya Sabancı Kimdir?

Kaya Sabancı, Hacı Mehmet Sabancı'nın oğlu ve ailenin denizcilik sektöründe faaliyet gösteren firması YASA Holding'in sahibi Yalçın Sabancı'nın kardeşidir. Kaya Sabancı, 2004 yılından oğlu Cem Sabancı'nın trajik ölümünün ardından hayatını Amerika'da sürdürmeye başlamıştır. 

Kaya Sabancı, iş dünyasındaki faaliyetlerine Miami'de kurduğu Kasa International Corp. adlı şirketle devam etmektedir. Sabancı'nın bu şirket üzerinden yürüttüğü ticaret faaliyetleri, onun iş hayatındaki başarısını ve etkinliğini sürdürmesini sağlamaktadır. Öte yandan, tatil zamanlarını değerlendirmeyi tercih ettiği yer ise Türkiye'nin Ege kıyılarıdır.

Kaya Sabancı'ya Ne oldu?

Kaya Sabancı'ya Ne oldu?

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Vedat Aşçı ile Kaya Sabancı arasında yaşanan tartışma hastanede bitti. İddialara göre, Bodrum'da bir mekanın 'Yaza merhaba' partisinde sözlü tartışmanın ardından Vedat Aşçı, Kaya Sabancı'ya yumruk attı. Aldığı darbe ile yere düşen Sabancı'ya korumalar saldırdı. 

Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran ise Vedat Aşçı ve korumaları hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Ve yaptığı açıklamada, 72 yaşındaki müvekkilinin hiçbir suçu olmadığını; Vedat Aşçı'nın ve korumalarının Kaya Sabancı'yı görür görmez saldırdıklarını ifade etti.

Kaya Sabancı'nın Sağlık Durumu Nasıl?

Kaya Sabancı'nın Sağlık Durumu Nasıl?

Hastaneye kaldırılan Kaya Sabancı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözüne ve başına darbe alan Kaya Sabancı'nın tedbir amaçlı bir süre hastanede tutulduğu da söylendi. 

Bodrum Amerikan Hastanesi'nde tetkikleri ve tedavisi yapılan, iş insanı bu akşam hastanede müşahede altında tutulacak.

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