Bodrum Altın Mozole Onur Ödülü Efsane Halikarnas’ın Kurucusu Süleymen Demir’e Verildi
Bodrum Tanıtım Vakfı’nın (BOTAV) düzenlediği ilk Bodrum Altın Mozole Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Bodrum’un kültürel mirasını, sanatını, gastronomisini ve sürdürebilir turizmdeki başarılarını görünür kılmak amacıyla verilen ödüllerin bu yılki onur ödülü sahibi efsane Halikarnas’ın kurucusu, turizm yatırımcısı Süleyman Demir’in oldu.
“38 Yıllık Efsanenin Taçlanması”
Altın Mozole Ödülleri: Bodrum’un Geleceğine Işık Tutan Bir Girişim
