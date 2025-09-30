Bodrum Altın Mozole Onur Ödülü Efsane Halikarnas’ın Kurucusu Süleymen Demir’e Verildi

Bodrum aşığı ve Müzik Dünyasının en önemli insanlarından sevgili Ahmet Ertegün anı defterimize 'Türkiye ilk defa dünyanın en iyi bir şeyini yaptı, o da Halikarnas'tır' diye yazdı.

Halikarnas efsanesi bugün beni aşan bir yere gelmiştir. Artık o Bodrum’un 70 ‘lerdeki eski naif ruhundan 2017 ‘deki kapanışına kadar kimler geldi kimler geçti dedirten nostaljik muhteşem yılların çok kıymetli arşivi , müzesi gibidir.

Yakında bitecek Four Seasons Oteli’ni Bodrum'a armağan ederek Bodrum'un Dünya markası olması yolunda katkı sağlamaya ve eşsiz Bodrum'umuza hizmet etmeye devam edeceğim.