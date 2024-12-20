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Bizim Ruhumuz Duymasa Bile Telefonumuzun Bakteri Yuvası Olmasına Sebep Olan 10 Alışkanlığımız

etiket Bizim Ruhumuz Duymasa Bile Telefonumuzun Bakteri Yuvası Olmasına Sebep Olan 10 Alışkanlığımız

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
20.12.2024 - 13:31

Telefonlarımız gün içinde sürekli elimizde olduğu için, farkında olmadan birçok mikrobu ve bakteriyi taşır hale gelir. Özellikle hijyenine dikkat edilmediğinde telefonlar bakteri yuvasına dönüşebilir ve sağlığımızı tehdit edebilir. Peki neymiş bu alışkanlıklar?

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1. Telefonu yemek yerken kullanmak.

1. Telefonu yemek yerken kullanmak.

Yemek sırasında telefonu elinize almak, ekrana yağ ve yemek artıkları bulaştırır. Bu da bakterilerin üremesine zemin hazırlar. Yemek yerken telefon kullanmamaya özen gösterin. Hem yediğiniz yemeğin tadını daha iyi almış olursunuz çünkü telefona odaklanmak yerine lokmanızı çiğnemeye odaklanırsınız. 😋

2. Ellerinizi yıkamadan telefona dokunmak.

Ellerinizde biriken bakteriler, telefonunuza kolayca taşınabilir. Dışarıdan geldikten sonra ya da yemek yaptıktan sonra ellerinizi yıkamadan telefona dokunmanız, mikropların yüzeyde birikmesine neden olur. Bunu düşündüğünüzde telefonunuzun ekranı size daha az cazip görünebilir! Ellerinizi yıkamak sadece hijyen değil, aynı zamanda telefon temizliği için de önemlidir.

3. Telefonu tuvalete götürmek.

3. Telefonu tuvalete götürmek.

Tuvalete telefon götürmek, eğlenceli bir zaman geçirmek yerine bakterileri hayatınıza davet etmek anlamına gelir. Havada uçuşan mikroskobik parçacıklar telefonunuzun yüzeyine yapışabilir. Tuvalet alışkanlıklarınızı biraz daha 'yalnız' hale getirmek hijyen açısından faydalı olacaktır.

4. Telefonu ortak kullanım alanlarına bırakmak.

Kafelerde masalara, toplu taşımada koltuklara bırakılan telefon, bakteri ve tozları üzerine toplar. Özellikle bu yüzeylerde hijyen standartlarının ne kadar düşük olduğunu düşünürsek, telefonunuz adeta bir mikrop taşıyıcısına dönüşebilir. Bunun yerine, telefonunuzu temiz bir kılıfla koruyabilir veya bir mendil üzerine yerleştirebilirsiniz.

5. Telefonu temizlemeyi ihmal etmek.

5. Telefonu temizlemeyi ihmal etmek.

Telefonunuzu düzenli temizlemediğinizde, üzerinde biriken bakteriler hızla çoğalır. Yapılan araştırmalar, telefonların klozet kapağından daha kirli olabileceğini gösteriyor. Haftada bir kez mikrofiber bir bezle temizleyerek telefonunuzun hijyenini sağlayabilirsiniz.

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6. Telefonu çantanın içinde korumasız bir şekilde taşımak.

Telefonu çantasına kılıfsız atanlar, anahtarlar, bozuk paralar ve tozun telefonlarına zarar verdiğini fark etmeyebilir. Çantanızdaki bu karmaşa, telefon yüzeyinde çiziklere ve bakteri birikimine yol açar. Daha temiz ve güvenli bir kullanım için telefonunuzu mutlaka bir kılıfla koruyun.

7. Telefonu yastığın altına koymak.

7. Telefonu yastığın altına koymak.

Uyurken telefonu yastığın altına koymak, hem sağlığınız hem de telefonunuz için risklidir. Gece boyunca oluşan nem, bakterilerin üremesi için harika bir ortam yaratır. Telefonunuzu bir masaya ya da başucunuzdaki temiz bir yüzeye koymayı tercih edin.

8. Başkalarına bir şey gösterirken telefonu hemen ona vermek.

8. Başkalarına bir şey gösterirken telefonu hemen ona vermek.

Telefonunuzu başkasına vermek, onların ellerindeki bakterilerin telefona taşınmasına neden olur. Herkesin hijyen anlayışı aynı olmayabilir; belki de birinden ödünç verdiğiniz telefon, siz fark etmeden bir mikrop takası yapar. Paylaşım sonrası telefonunuzu silmek kötü bir fikir değil, unutmayın.

9. Kirli ekrana dokunmaya devam etmek.

9. Kirli ekrana dokunmaya devam etmek.

Yağlı ve kirli bir ekran, hem kullanım keyfinizi düşürür hem de bakteriler için üreme alanı oluşturur. Gün içinde ekrana dokundukça ellerinizle bu bakterileri başka yerlere taşırsınız. Kendi ekranınıza dokunmayı seviyorsanız, onun temiz olduğundan emin olun! Düzenli olarak ekran temizliği yapmayı ihmal etmeyin.

10. Mutfakta yemek yaparken telefon kullanmak.

10. Mutfakta yemek yaparken telefon kullanmak.

Mutfakta yemek yaparken telefona dokunmak, yiyecek artıkları ve yağların telefonunuza bulaşmasına neden olabilir. Telefonunuzu bir kenara koymak yerine bir yandan tariflere bakıyor olabilirsiniz ama bu bakterileri davet etmenin başka bir yoludur. Tarif bakmanız gerekiyorsa bir telefon standı kullanmayı deneyin.

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