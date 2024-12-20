Bizim Ruhumuz Duymasa Bile Telefonumuzun Bakteri Yuvası Olmasına Sebep Olan 10 Alışkanlığımız

Kafelerde masalara, toplu taşımada koltuklara bırakılan telefon, bakteri ve tozları üzerine toplar. Özellikle bu yüzeylerde hijyen standartlarının ne kadar düşük olduğunu düşünürsek, telefonunuz adeta bir mikrop taşıyıcısına dönüşebilir. Bunun yerine, telefonunuzu temiz bir kılıfla koruyabilir veya bir mendil üzerine yerleştirebilirsiniz.