Bizim Ruhumuz Duymasa Bile Telefonumuzun Bakteri Yuvası Olmasına Sebep Olan 10 Alışkanlığımız
Bizim Ruhumuz Duymasa Bile Telefonumuzun Bakteri Yuvası Olmasına Sebep Olan 10 Alışkanlığımız
Telefonlarımız gün içinde sürekli elimizde olduğu için, farkında olmadan birçok mikrobu ve bakteriyi taşır hale gelir. Özellikle hijyenine dikkat edilmediğinde telefonlar bakteri yuvasına dönüşebilir ve sağlığımızı tehdit edebilir. Peki neymiş bu alışkanlıklar?
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1. Telefonu yemek yerken kullanmak.
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2. Ellerinizi yıkamadan telefona dokunmak.
3. Telefonu tuvalete götürmek.
4. Telefonu ortak kullanım alanlarına bırakmak.
5. Telefonu temizlemeyi ihmal etmek.
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6. Telefonu çantanın içinde korumasız bir şekilde taşımak.
7. Telefonu yastığın altına koymak.
8. Başkalarına bir şey gösterirken telefonu hemen ona vermek.
9. Kirli ekrana dokunmaya devam etmek.
10. Mutfakta yemek yaparken telefon kullanmak.
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