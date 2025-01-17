Bize Karakterinden Bahset, 2025 Senin Yılın Olacak mı Söyleyelim!
Bize Karakterinden Bahset, 2025 Senin Yılın Olacak mı Söyleyelim!
2024 yılı bu sene hızlı gibi geçti, değil mi? Ağladık, güldük, mutlu olduk, sevildik, sevdik, yeni deneyimler kazandık ve en önemlisi, bir yılı daha geride bırakıyoruz.
Sıra 2025'te! 2025, senin yılın olacak mı?
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Söyle bakalım, 2024'ün ilk çeyreği nasıl geçti?
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2024'te yaşadığın kötü anılarla nasıl başa çıktın?
Yeni yıl ile ilgili karar aldığında kafanın içinden neler geçiyor?
Sana 30 saniye vereceğiz ve 2024'te yaşadığın en güzel 5 anıyı sıralamanı isteyeceğiz. Tamamlar mısın?
Çooook yakın arkadaşının başı sıkıştı ve senden yardım istiyor. Ona nasıl destek olursun?
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2024'ü tek kelime ile tanımlayacak olsaydın, bu kelime ne olurdu?
Geçmişe sünger çekebilen biri misin?
Son olarak şunu soralım: 2024'e son bir kez dönüp baksan, nasıl bakardın?
2025 senin yılın olacak!
2025'e hazırsın da 2025 sana hazır mı? 😎
Bir sonraki sene bile senin senen olacak!
2025'in senin yılın olacağına pek inanmıyorsun gibi...
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