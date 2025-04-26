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7 Yaşındaki Engelli Çocuk, 23 Nisan’ı Kenardan İzledi: Gösteriye Alınmadı

7 Yaşındaki Engelli Çocuk, 23 Nisan’ı Kenardan İzledi: Gösteriye Alınmadı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
26.04.2025 - 15:18

İzmir'de yaşayan engelli çocuk, 23 Nisan nedeniyle yapılan gösteriye alınmadı. Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, 7 yaşındaki bedensel engelli Fatma Karakuş, arkadaşlarını kenardan izledi.

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İzmir'de MEB’e bağlı TOKİ İlkokulu'nda skandal bir olay yaşandı. İlkokul öğrencisi olan ve bedensel engeli nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan Fatma Karakuş, yaşıtları gibi 23 Nisan'ı eğlenerek geçiremedi.

İzmir'de MEB’e bağlı TOKİ İlkokulu'nda skandal bir olay yaşandı. İlkokul öğrencisi olan ve bedensel engeli nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan Fatma Karakuş, yaşıtları gibi 23 Nisan'ı eğlenerek geçiremedi.

İddiaya göre, Fatma Karakuş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterilerine dahil edilmedi. Karakuş'un arkadaşları halaylar çekip eğlenirken, küçük kız annesiyle birlikte bir köşede kutlamaları izledi.

İzmir'de itfaiye eri olarak görev yapan Fatma Karakuş'un babası Ali Karakuş, kızının bedensel engelli olması nedeniyle okula tekerlekli sandalye ile gidip geldiğini, 23 Nisan'dan yaklaşık 1 ay önce sınıf öğretmeninin kendisi ile yapılacak dans gösterisi hakkında konuştuğunu söyledi.

İzmir'de itfaiye eri olarak görev yapan Fatma Karakuş'un babası Ali Karakuş, kızının bedensel engelli olması nedeniyle okula tekerlekli sandalye ile gidip geldiğini, 23 Nisan'dan yaklaşık 1 ay önce sınıf öğretmeninin kendisi ile yapılacak dans gösterisi hakkında konuştuğunu söyledi.

Sabah'tan Arzu Kaya'ya konuşan baba Karakuş, şunları söyledi: 

'Katılmak isteyip istemediğimizi sorup, ücretli olduğunu söyledi. Ben de katılacağımızı ancak dans gösterisi koreografisinin kızıma uygun olup olmadığını sordum. Değilse de ona uygun hazırlanmasını rica ettim. 'Çocuk dışlanmış gibi olmasın' dedim. Dans hocasıyla görüşüp haber vereceğini söyledi. Dans hocasında da 'bize uygun koreografi yapamıyor musunuz, ufak dokunuşlarla bunu halledebilirsiniz, çok zor bir şey değil' dedim. 'Koreografiyi bozamıyoruz, bu şekilde kalacak' dedi. Böyle yapmalarının sıkıntılı olduğunu, geçmişte yaşanmış örnekleri olduğunu ve dışlanmış algısı olduğunda hoş olmayacağını söyledim. Başka bir öğretmenin öğrencisini kenara bıraktığında çok tepki topladığını da hatırlattım. 'Sizin kıza çiçek atma görevi vereceğiz sadece' dediler. Bir ara öğretmeni gelmiş eşimin yanına, 'siz çekilebilirsiniz' demiş. Sonra baktım eşim kenarda duruyor, çocuğun arkadaşları orada oyun oynuyor. Eşime 'gidelim' dedim. Biz gittikten sonra durumu fark eden veli öğretmene şikayet etmiş. Okuldan bizi çağırdılar. Ben de 'ne bekliyordunuz' dedim. Ayrıldım okuldan. Bu artık kırıcı oluyor, rencide edici bir hareket. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de şikayetimizi yapacağız.''

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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