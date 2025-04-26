7 Yaşındaki Engelli Çocuk, 23 Nisan’ı Kenardan İzledi: Gösteriye Alınmadı

Sabah'tan Arzu Kaya'ya konuşan baba Karakuş, şunları söyledi:

'Katılmak isteyip istemediğimizi sorup, ücretli olduğunu söyledi. Ben de katılacağımızı ancak dans gösterisi koreografisinin kızıma uygun olup olmadığını sordum. Değilse de ona uygun hazırlanmasını rica ettim. 'Çocuk dışlanmış gibi olmasın' dedim. Dans hocasıyla görüşüp haber vereceğini söyledi. Dans hocasında da 'bize uygun koreografi yapamıyor musunuz, ufak dokunuşlarla bunu halledebilirsiniz, çok zor bir şey değil' dedim. 'Koreografiyi bozamıyoruz, bu şekilde kalacak' dedi. Böyle yapmalarının sıkıntılı olduğunu, geçmişte yaşanmış örnekleri olduğunu ve dışlanmış algısı olduğunda hoş olmayacağını söyledim. Başka bir öğretmenin öğrencisini kenara bıraktığında çok tepki topladığını da hatırlattım. 'Sizin kıza çiçek atma görevi vereceğiz sadece' dediler. Bir ara öğretmeni gelmiş eşimin yanına, 'siz çekilebilirsiniz' demiş. Sonra baktım eşim kenarda duruyor, çocuğun arkadaşları orada oyun oynuyor. Eşime 'gidelim' dedim. Biz gittikten sonra durumu fark eden veli öğretmene şikayet etmiş. Okuldan bizi çağırdılar. Ben de 'ne bekliyordunuz' dedim. Ayrıldım okuldan. Bu artık kırıcı oluyor, rencide edici bir hareket. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de şikayetimizi yapacağız.''