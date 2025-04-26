7 Yaşındaki Engelli Çocuk, 23 Nisan’ı Kenardan İzledi: Gösteriye Alınmadı
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İzmir'de MEB’e bağlı TOKİ İlkokulu'nda skandal bir olay yaşandı. İlkokul öğrencisi olan ve bedensel engeli nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan Fatma Karakuş, yaşıtları gibi 23 Nisan'ı eğlenerek geçiremedi.
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İzmir'de itfaiye eri olarak görev yapan Fatma Karakuş'un babası Ali Karakuş, kızının bedensel engelli olması nedeniyle okula tekerlekli sandalye ile gidip geldiğini, 23 Nisan'dan yaklaşık 1 ay önce sınıf öğretmeninin kendisi ile yapılacak dans gösterisi hakkında konuştuğunu söyledi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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