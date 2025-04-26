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Sağlık Bakanı'nın Skandal "Çocuksuz Aile" Sözlerine Bir Hekim Yaşadıklarını Anlatarak Örnek Verdi

Sağlık Bakanı'nın Skandal "Çocuksuz Aile" Sözlerine Bir Hekim Yaşadıklarını Anlatarak Örnek Verdi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.04.2025 - 15:13

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun HaberTürk'te katıldığı programda yaptığı açıklamalar, kısa sürede sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. Bakan Memişoğlu, 'Aileyi anne, baba, çocuklar oluşturur. Eğer çocuğunuz yoksa, aile olamıyorsunuz sadece karı-koca oluyorsunuz.' sözleriyle eleştirilerin hedefi oldu. Açıklama sonrası toplumun farklı kesimlerinden tepkiler yükselirken, sağlık çalışanları da kendi mağduriyetlerini dile getirmeye başladı. Bunlardan biri de @sesard adlı hekimin yaşadığı deneyim oldu. İşte o tepkiler ve yaşananlar...

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Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun tartışma yaratan o sözlerini aşağıdan dinleyebilirsiniz 👇🏻

@sesard adlı kullanıcı ise Memişoğlu'nun sözleri üzerine böyle bir paylaşımda bulundu:

@sesard adlı kullanıcı ise Memişoğlu'nun sözleri üzerine böyle bir paylaşımda bulundu:
twitter.com

'Eşim de ben de hekimiz, branşdaşız hatta. Benden 1000km uzakta bir şehirde göreve başlayacak önümüzdeki hafta. Yanında da 2 çocuk var ellerinizden öper bakanım. Benim ailemin yanına gidebilmem için bin dereden su getirmem gerekiyor. Muhtemelen suyu getirsem de gidemiyorum. Çünkü siz göreve gelir gelmez değiştirdiniz eş durumu ataması şartlarını. Sağlayın aile birliğimizi de sözünüze inanalım.'

Gelen tepkilerden bazıları ise şöyle:

Gelen tepkilerden bazıları ise şöyle:
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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