Sağlık Bakanı'nın Skandal "Çocuksuz Aile" Sözlerine Bir Hekim Yaşadıklarını Anlatarak Örnek Verdi

'Eşim de ben de hekimiz, branşdaşız hatta. Benden 1000km uzakta bir şehirde göreve başlayacak önümüzdeki hafta. Yanında da 2 çocuk var ellerinizden öper bakanım. Benim ailemin yanına gidebilmem için bin dereden su getirmem gerekiyor. Muhtemelen suyu getirsem de gidemiyorum. Çünkü siz göreve gelir gelmez değiştirdiniz eş durumu ataması şartlarını. Sağlayın aile birliğimizi de sözünüze inanalım.'