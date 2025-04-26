Sağlık Bakanı'nın Skandal "Çocuksuz Aile" Sözlerine Bir Hekim Yaşadıklarını Anlatarak Örnek Verdi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun HaberTürk'te katıldığı programda yaptığı açıklamalar, kısa sürede sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. Bakan Memişoğlu, 'Aileyi anne, baba, çocuklar oluşturur. Eğer çocuğunuz yoksa, aile olamıyorsunuz sadece karı-koca oluyorsunuz.' sözleriyle eleştirilerin hedefi oldu. Açıklama sonrası toplumun farklı kesimlerinden tepkiler yükselirken, sağlık çalışanları da kendi mağduriyetlerini dile getirmeye başladı. Bunlardan biri de @sesard adlı hekimin yaşadığı deneyim oldu. İşte o tepkiler ve yaşananlar...
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Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun tartışma yaratan o sözlerini aşağıdan dinleyebilirsiniz 👇🏻
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@sesard adlı kullanıcı ise Memişoğlu'nun sözleri üzerine böyle bir paylaşımda bulundu:
Gelen tepkilerden bazıları ise şöyle:
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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