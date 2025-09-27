Bize İlişkinizi Anlatın Nasıl Bir Evde Yaşamanız Gerektiğini Söyleyelim!
Alışkanlıklar, iletişim ve aşk! Bunların bir araya gelmesi ile ilişkiler oluşur. Fakat her ilişki farklıdır. Bu yüzden ilişkilerin yaşanacağı mekanlar da özel olmalı! Partnerinizle olan ilişkinin dinamiklerini keşfederek ve anlatarak size en uygun olan evi bulabilirsiniz. Gelin birlikte sizi yansıtan o evi bulalım!
1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi asıl sorularımıza geçelim! Her ilişki farklıdır. Sen ilişkini nasıl tanımlarsın?
3. Hem senin hem de partnerinin boş zamanı! Ne yaparak değerlendirirsiniz?
4. Arada pürüzler olabilir... Tartışma sırasında nasıl olursunuz?
5. Evinde en önem verdiğin şey ne olur?
6. Partneriniz ile birlikte yaptığınız bir hobi var mı?
7. Misafir ağırlamayı sever misin?
8. Peki, evin manzarasının nasıl olmasını istersin?
Maceracı aşkınız için şehirden uzak, doğanın içinde minik bir ev!
Dengeli ilişkinizi gösteren modern ve ferah bir ev!
Tutkulu ilişkinizi gösterecek kendi köşeleriniz olan bir ev!
Sakin ve güvenli olan ilişkinizi gösterecek sıcacık bir ev!
