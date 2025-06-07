Bize Bir Ev Kur, Ne Kadar Çekici Olduğunu Söyleyelim!
Ev dediğin sadece dört duvar değil, stilin ta kendisi! Seçeceğin koltuktan duvar rengine kadar her detay, estetik zevkin hakkında ipucu veriyor. Peki, senin kurduğun ev ne kadar çekici? Bu testte sana hayali bir ev kurduruyoruz ama aslında gözümüz senin dekorasyon tarzında :)
Hazırsan başlayalım, bakalım ev zevkin ne kadar dikkat çekiyor👇🏻
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Dekorasyon zevkine güveniyor musun?
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2. Dekorasyonunu yapacağın evlerden birini seç!
3. Şimdi de bahçesini hayal et...
4. Hangi salon tarzı zevkine daha çok uygun?
5. Nasıl bir mutfak dekorasyonu istersin?
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6. Şimdi de bir yatak odası seç!
7. Peki ya banyo nasıl olsun?
8. Son olarak, bu görsellerden birini seçmeni istiyoruz!
Dünyanın en çekici dekorasyon zevkine sahipsin!
Zevkin ilham verici!
Farklısın ve sana bunu çok yakıştırdık!
Konfor senin için birinci sırada!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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