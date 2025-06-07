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Bize Bir Ev Kur, Ne Kadar Çekici Olduğunu Söyleyelim!

etiket Bize Bir Ev Kur, Ne Kadar Çekici Olduğunu Söyleyelim!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
07.06.2025 - 11:32

Ev dediğin sadece dört duvar değil, stilin ta kendisi! Seçeceğin koltuktan duvar rengine kadar her detay, estetik zevkin hakkında ipucu veriyor. Peki, senin kurduğun ev ne kadar çekici? Bu testte sana hayali bir ev kurduruyoruz ama aslında gözümüz senin dekorasyon tarzında :)

Hazırsan başlayalım, bakalım ev zevkin ne kadar dikkat çekiyor👇🏻

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1. İlk sorumuzla başlayalım! Dekorasyon zevkine güveniyor musun?

2. Dekorasyonunu yapacağın evlerden birini seç!

3. Şimdi de bahçesini hayal et...

4. Hangi salon tarzı zevkine daha çok uygun?

5. Nasıl bir mutfak dekorasyonu istersin?

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6. Şimdi de bir yatak odası seç!

7. Peki ya banyo nasıl olsun?

8. Son olarak, bu görsellerden birini seçmeni istiyoruz!

Dünyanın en çekici dekorasyon zevkine sahipsin!

Seçtiğin her detay öylesine özenli, öylesine estetik ki… Bu işi profesyonel olarak yapıyorum desen kimse şaşırmaz! Tarzın hem modern hem karakterli; her köşe göz zevkine hitap ediyor. Renk uyumundan mobilya seçimlerine kadar her şey bize adeta ilham veriyor. Dekorasyon senin için sadece estetik değil, bir yaşam tarzı. Açıkçası, bu testi değerlendiriyorken senin evini de çok merak ettik. Kimbilir nasıl şık ve çekici bir atmosferi var...

Zevkin ilham verici!

Seçtiğin görsellerden anlaşılıyor ki dekorasyon konusunda doğuştan bir gözün var. Renk uyumları, aksesuar tercihlerin ve genel atmosfer kurma şeklin oldukça başarılı. Her detayın düşünülmüş ama abartıdan uzak. İçinde yaşanacak kadar sıcak, dergi kapağına çıkacak kadar da estetik bir stil yakalamışsın. Bu işi severek yaptığın belli; belki de çevrendekiler zaman zaman senden fikir alıyor bile olabilir. Özetle, görenin aklında kalan, ince düşünülmüş bir ev kurmuşsun!

Farklısın ve sana bunu çok yakıştırdık!

Seçtiğin şeyler, herkesin ilk bakışta bayılacağı tarzda olmayabilir ama senin seçimlerinde özgünlük var. Alışılmış kalıpların dışına çıkmışsın ve bunu samimiyetle yansıtmışsın. Farklılığına rağmen oluşturduğun atmosferde bir sıcaklık ve estetik dengesi yakalamışsın. Biz senin tarzını çok sevdik. Çünkü çekicilik bazen de alışılmadık olanı cesurca sahiplenmekte saklı.

Konfor senin için birinci sırada!

Görünüşe göre sen dekorasyondan çok evin nasıl hissettirdiğine önem veriyorsun. Seçtiğin parçalar estetikten çok rahatlık, kullanışlılık ve işlevselliğiyle öne çıkıyor. Ve dürüst olmak gerekirse bu da kendi içinde çok çekici bir bakış açısı. Ev senin için bir 'görsel vitrin' değil; gerçekten yaşanabilir, dinlenilebilir ve konforlu bir yer. İçtenliğin, tarzına da yansımış. Tam anlamıyla bayıldık!

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miray soysal
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