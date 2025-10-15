Bitlisli Kadından Bal Gibi Başarı! 30 Kovandan 4 Ton Bala Uzanan İlham Verici Hikaye
Bitlis’in Cumhuriyet köyünde yaşayan 39 yaşındaki Sunay Tokuş, 8 yıl önce devlet desteğiyle başladığı arıcılıkta büyük bir başarı hikayesi yazdı. 30 kovanla başladığı üretimini 300 kovana çıkardı. Artık yılda yaklaşık 4 ton bal üretiyor ve ürünlerini birçok ile gönderiyor. Çocukluğundan beri babasından öğrendiği bu işi severek yapan Tokuş, şimdi başka kadınlara da ilham oluyor.
Kaynak: AA
Sunay Tokuş, 2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Genç Çiftçi Projesi’ne başvurarak aldığı destekle arıcılığa adım attı.
Arıcılığa ilk başladığında birçok zorlukla karşılaştığını anlatan Tokuş, zamanla işine alıştığını ve her geçen yıl daha da tecrübelendiğini söylüyor.
Tokuş’un balı, Bitlis’in 2 bin 500 rakımlı yaylalarında üretiliyor.
