Bitlisli Kadından Bal Gibi Başarı! 30 Kovandan 4 Ton Bala Uzanan İlham Verici Hikaye

Bölgenin zengin florası, balın kalitesini artıran en önemli etkenlerden biri. Ürettiği ballar, sipariş üzerine Türkiye’nin farklı illerine gönderiliyor. Arıcılığın sezonluk bir iş değil, yıl boyunca süren bir emek olduğunu vurgulayan Tokuş, her kovanın bakımını kendi elleriyle yaptığını söylüyor.

Yaz sonunda sıcak bölgelere taşınmadan önce arıların son kontrollerini yapan Tokuş, 'Bitlis yaylalarında üretilen balın kalitesi çok yüksek. Babam 40 yıldır bu işi yapıyor, ben de onun izinden gidiyorum.' dedi.

Dört çocuk annesi olan Sunay Tokuş hem ailesine katkı sağlıyor hem de bölgesinde örnek bir kadın girişimci olarak tanınıyor.