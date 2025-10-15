onedio
Bitlisli Kadından Bal Gibi Başarı! 30 Kovandan 4 Ton Bala Uzanan İlham Verici Hikaye

Bitlisli Kadından Bal Gibi Başarı! 30 Kovandan 4 Ton Bala Uzanan İlham Verici Hikaye

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
15.10.2025 - 10:15

Bitlis’in Cumhuriyet köyünde yaşayan 39 yaşındaki Sunay Tokuş, 8 yıl önce devlet desteğiyle başladığı arıcılıkta büyük bir başarı hikayesi yazdı. 30 kovanla başladığı üretimini 300 kovana çıkardı. Artık yılda yaklaşık 4 ton bal üretiyor ve ürünlerini birçok ile gönderiyor. Çocukluğundan beri babasından öğrendiği bu işi severek yapan Tokuş, şimdi başka kadınlara da ilham oluyor.

Kaynak: AA

Sunay Tokuş, 2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Genç Çiftçi Projesi’ne başvurarak aldığı destekle arıcılığa adım attı.

İlk etapta 30 kovanla başladığı üretimini yıllar içinde 10 katına çıkarmayı başardı. Bitlis’in 2 bin 500 rakımlı serin yaylalarında ürettiği ballar, kısa sürede çevre illerden de talep görmeye başladı.

İlkbaharda yaylaya taşıdığı kovanların bakımını büyük bir titizlikle yapan Tokuş, yaz sonuna kadar arıların gelişimiyle ilgileniyor. Ağustos ortasında başlayan bal hasadıyla birlikte, yüksek rakımlı bölgelerde elde ettiği balın kalitesiyle de dikkat çekiyor. Arıcılığı hem ailesinin geçimi hem de kendi tutkusu haline getiren Tokuş, işini 'zor ama çok seviyorum' diyerek dile getirdi.

Arıcılığa ilk başladığında birçok zorlukla karşılaştığını anlatan Tokuş, zamanla işine alıştığını ve her geçen yıl daha da tecrübelendiğini söylüyor.

Ailesinin desteğiyle bu işi büyütmeyi başardığını belirten Tokuş, 'Severek yaptığınız hiçbir iş zor olmaz.' diyor. Şimdi 300 kovandan yılda 4 ton bal üretiyor.

Yeni hedefi ise üretimini 7 tona çıkarmak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yaptığı yeni başvuru onaylanan Tokuş, önümüzdeki sezondan itibaren 500 kovanla üretim yapmayı planlıyor. 'Bir kadın olarak başladım ve kendi ayaklarımın üstünde durabileceğimi gördüm. Tüm kadınlara tavsiyem, istedikleri her işi yapabileceklerine inanmaları.' sözleriyle de hemcinslerine cesaret verdi.

Tokuş’un balı, Bitlis’in 2 bin 500 rakımlı yaylalarında üretiliyor.

cdnuploads.aa.com.tr

Bölgenin zengin florası, balın kalitesini artıran en önemli etkenlerden biri. Ürettiği ballar, sipariş üzerine Türkiye’nin farklı illerine gönderiliyor. Arıcılığın sezonluk bir iş değil, yıl boyunca süren bir emek olduğunu vurgulayan Tokuş, her kovanın bakımını kendi elleriyle yaptığını söylüyor.

Yaz sonunda sıcak bölgelere taşınmadan önce arıların son kontrollerini yapan Tokuş, 'Bitlis yaylalarında üretilen balın kalitesi çok yüksek. Babam 40 yıldır bu işi yapıyor, ben de onun izinden gidiyorum.' dedi.

Dört çocuk annesi olan Sunay Tokuş hem ailesine katkı sağlıyor hem de bölgesinde örnek bir kadın girişimci olarak tanınıyor.

