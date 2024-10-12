Bir Zamanlar Adını Çok Duyardık: NFT Piyasasına Ne Oldu?
Bir Zamanlar Adını Çok Duyardık: NFT Piyasasına Ne Oldu?
Yapay zeka, Metaverse, Bitcoin, Blockchain, NFT ve daha nicesi... Son yıllarda bu kavramları ne çok duyduk! Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza yeni terimler de girmeye devam ediyor. Bazısı çok önemli bir atılımmış gibi anlatılsa da bir süre sonra tabiri caizse ''balon'' olduğu anlaşılıyor.
Bugünkü yazımızın konusu da adını bir zamanlar çok duyduğumuz NFT'ler. Sahi ya, NFT'ler vardı, ne oldu onlara?
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Öncelikle basit bir ''NFT nedir?'' tanımıyla başlayalım ki konuya yabancı kişiler de yazının kalanını kolayca anlayabilsin.
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NFT'ler, 2020'nin sonlarında öyle bir patlama yaptı ki neredeyse her yerde adını duyuyorduk. Sanatçılar ve hatta futbol kulüpleri bile bu furyaya katılmıştı. Tam bir NFT çılgınlığı vardı yani! Tıpkı Metaverse'de olduğu gibi...
Mart 2021'de dijital sanatçı Beeple, "Everydays: The First 5000 Days" adlı dijital sanat eserini bir müzayedede 69,3 milyon dolar gibi astronomik bir bedel karşılığında satmıştı. Yaşanan çılgınlığı siz düşünün!
Özetle, 2021'i NFT'lerin zirve yaptığı dönem olarak kabul edebiliriz. Fakat sonraki yıllarda yavaş yavaş NFT alımlarının oluşturduğu piyasa hacmi daraldı.
Sürekli NFT paylaşımı yapan Paris Hilton bile bu işlerden yavaş yavaş elini eteğini çekmeye ve paylaşımları azaltmaya başladı.
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2024'ün Ağustos sonlarında NFTevening tarafından yayınlanan bir rapor, NFT pazarının 2023'ten bu yana dramatik bir düşüş içinde olduğunu ve piyasadaki ürünlerin %95'inin artık ''ölü'' olarak değerlendirildiğini ortaya koydu.
NFT piyasasındaki bu düşüşü münferit bir olay olarak değerlendiremeyiz. Kripto para piyasasında yaşanan güven kaybı ve küresel ekonomik koşullardaki değişiklikler bunda etkili oldu.
Özellikle Bitcoin ve Ethereum'dan sonra üçüncü büyük kripto para ekosistemi olarak kabul edilen Terra Luna'nın Mayıs 2022'de çöküş yaşaması, NFT'ler başta olmak üzere dijital varlıklar üzerinde büyük bir güven kaybına sebep oldu.
FTX'in çöküşü de bunlara adeta tuz biber oldu ve NFT piyasası yaşanan bu krizlerden ciddi şekilde etkilendi.
2021 yılında zirve yapan satışlar ciddi şekilde azaldı ve artık adını da pek duymaz olduk. Evet, ilk çıktığı dönemlerdeki çılgınlık bitmiş olsa da, NFT'lerin tamamen öldüğünü söylemek fazla iddialı olabilir.
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Hala yeni projeler çıkmaya devam ettiği için NFT'lerin geleceğiyle ilgili kesin bir tahminde bulunmak zor. Yine de, NFT'lerin ilk zamanlardaki cazibesini yitirmiş olması su götürmez bir gerçek!
Peki, sizin bu konudaki görüşleriniz neler? Sizce gelecekte NFT piyasasını neler bekliyor? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!
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