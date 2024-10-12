Bir Zamanlar Adını Çok Duyardık: NFT Piyasasına Ne Oldu?

Yapay zeka, Metaverse, Bitcoin, Blockchain, NFT ve daha nicesi... Son yıllarda bu kavramları ne çok duyduk! Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza yeni terimler de girmeye devam ediyor. Bazısı çok önemli bir atılımmış gibi anlatılsa da bir süre sonra tabiri caizse ''balon'' olduğu anlaşılıyor.

Bugünkü yazımızın konusu da adını bir zamanlar çok duyduğumuz NFT'ler. Sahi ya, NFT'ler vardı, ne oldu onlara?

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