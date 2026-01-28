Bir Yılda Müzik Dinlemeye Kaç Dakika Ayırdığını Tahmin Ediyoruz!

Sen yürüyen bir müzik kutususun! Sabah gözünü açtığın andan gece uykuya dalana kadar hayatında sessizliğe yer yok. Kulaklıkların adeta vücudunun bir uzvu haline gelmiş. Senin için müzik bir hobi değil, temel bir ihtiyaç. Her duygunun, her anın ve her adımın bir şarkısı var. Spotify veya Apple Music özetlerin geldiğinde o devasa rakamları görmek seni hiç şaşırtmıyor çünkü sen hayatı bir klipteymiş gibi yaşıyorsun!