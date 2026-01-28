onedio
Bir Yılda Müzik Dinlemeye Kaç Dakika Ayırdığını Tahmin Ediyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
28.01.2026 - 22:01

Müziği sadece arkada tıngırdayan bir ses ya da hayatın ta kendisi olarak düşünebilirsin. Sabah uyanırken, yolda yürürken ve hatta rüyanda bile şarkılar sana eşlik ediyor olabilir. Peki bir yılın tam olarak kaç dakikasını notalarla geçiriyorsun? Kulaklığını tak (ya da çıkar) ve sorulara geçelim!

1. Sabahın ilk ışıklarıyla veya alarmın sesiyle uyandığında, müzik hayatının neresinde duruyor?

2. Şehrin gürültüsü ve karmaşası içinde kulaklıkların senin için ne ifade ediyor?

3. Kulaklığında gürültü engelleme özelliği var mı?

4. Zihnini toplamak için sese mi ihtiyacın oluyor yoksa mutlak bir sessizliğe mi?

5. Duygusal bir çöküştesin ve kalbin biraz kırık... Böyle anlarda çalma listen yarana tuz mu basar yoksa merhem mi olur?

6. Bu ortamların hangisine bakıp "Burada ne güzel müzik dinlenir be!" dedin?

7. Hayatın bir dizi olsaydı ve şu an bir sahne çekilseydi... Arka planda mutlaka bir "soundtrack" çalıyor olur muydu?

8. Duşta konser verenlerden misin?

9. Uykuya dalış sürecine sesler eşlik eder mi genelde?

90.553 dakika!

Sen yürüyen bir müzik kutususun! Sabah gözünü açtığın andan gece uykuya dalana kadar hayatında sessizliğe yer yok. Kulaklıkların adeta vücudunun bir uzvu haline gelmiş. Senin için müzik bir hobi değil, temel bir ihtiyaç. Her duygunun, her anın ve her adımın bir şarkısı var. Spotify veya Apple Music özetlerin geldiğinde o devasa rakamları görmek seni hiç şaşırtmıyor çünkü sen hayatı bir klipteymiş gibi yaşıyorsun!

54.889 dakika!

Senin sıkı bir müzik dinleyicisi olduğunu söyleyebiliriz. 7/24 olmasa da, günün kilit noktalarında müzik senin en büyük motivasyon kaynağın. Sporda, yolda veya çalışırken modunu yükseltmek için doğru şarkıyı seçmeyi iyi biliyorsun. Ancak müziği bir fon gürültüsü yapmaktan ziyade, gerçekten hissetmek istediğin anlarda açıyorsun. Sessizliğin kıymetini de biliyorsun, müziğin coşkusunu da. Denge senin işin.

7.190 dakika!

Sen gerçek bir kafa dinleme uzmanısın. Modern dünyanın gürültüsünden ve karmaşasından kaçmak için sığındığın liman sessizlik. Müzik senin için çok nadir anlarda, belki çok özel bir şarkı denk gelirse keyif veriyor. Onun dışında dikkatinin dağılmasından veya kafanın şişmesinden hoşlanmıyorsun. Belki podcast dinliyorsun, belki doğa seslerini seviyorsun ama müzik senin yıllık raporlarında çok küçük bir yer kaplıyor.

29.044 dakika!

Senin için müzik hayatın merkezi değil, sadece hayatın hoş bir detayı. Genellikle bir şeylerle uğraşırken arkada çalsın diye veya radyoda denk gelirsen dinliyorsun. Listelerin güncel trendlerden çok, garantici ve bildiğin şarkılardan oluşuyor. Bazen günlerce müzik dinlemediğin oluyor ve bunu fark etmiyorsun bile. Çünkü senin önceliklerin farklı; sessizliği, sohbeti veya başka aktiviteleri müziğe tercih ediyorsun.

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
