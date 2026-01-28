Bir Yılda Müzik Dinlemeye Kaç Dakika Ayırdığını Tahmin Ediyoruz!
Müziği sadece arkada tıngırdayan bir ses ya da hayatın ta kendisi olarak düşünebilirsin. Sabah uyanırken, yolda yürürken ve hatta rüyanda bile şarkılar sana eşlik ediyor olabilir. Peki bir yılın tam olarak kaç dakikasını notalarla geçiriyorsun? Kulaklığını tak (ya da çıkar) ve sorulara geçelim!
1. Sabahın ilk ışıklarıyla veya alarmın sesiyle uyandığında, müzik hayatının neresinde duruyor?
2. Şehrin gürültüsü ve karmaşası içinde kulaklıkların senin için ne ifade ediyor?
3. Kulaklığında gürültü engelleme özelliği var mı?
4. Zihnini toplamak için sese mi ihtiyacın oluyor yoksa mutlak bir sessizliğe mi?
5. Duygusal bir çöküştesin ve kalbin biraz kırık... Böyle anlarda çalma listen yarana tuz mu basar yoksa merhem mi olur?
6. Bu ortamların hangisine bakıp "Burada ne güzel müzik dinlenir be!" dedin?
7. Hayatın bir dizi olsaydı ve şu an bir sahne çekilseydi... Arka planda mutlaka bir "soundtrack" çalıyor olur muydu?
8. Duşta konser verenlerden misin?
9. Uykuya dalış sürecine sesler eşlik eder mi genelde?
90.553 dakika!
54.889 dakika!
7.190 dakika!
29.044 dakika!
