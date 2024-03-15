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Bir Ramazan Tatlısı Olsan Hangisi Olurdun?

etiket Bir Ramazan Tatlısı Olsan Hangisi Olurdun?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 20:31

İftarın huzur dolu anları, çay eşliğinde paylaşılan tatlı sofralar... Ramazan'ın en özel zamanlarından biri! Peki, sen bir Ramazan tatlısı olsaydın hangisi olurdun? Gel, bu testle birlikte öğrenelim!

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1. Çorba ile başlayalım! İftarda hangisini tercih edersin?

2. Hangi ana yemeği yemek için sabırsızlanırsın?

3. Şimdi de bir karbonhidrat seç!

4. Hangi içecek senin iftar sofrasındaki favorin ?

5. Daha çok hangi tatlı türünü seviyorsun?

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6. Bunlardan birini seç!

7. Sahurda hangi besin gruplarını içeren bir menü tercih ediyorsun?

8. Son olarak, bize bir iftar masası seç!

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Burma Baklava!

Burma Baklava!

Senin gibi tatlı bir kişiye de bu yakışırdı. Bir Ramazan tatlısı olsan kesinlikle Burma Baklava olurdun! Çünkü sadece damakları değil, ruhu da doyuran bu tatlı, şerbetiyle birlikte kendine has lezzetiyle herkesin favorisi. İçindeki ceviz dolgusuyla da lezzetine lezzet katan Burma Baklava, Ramazan sofralarında her zaman unutulmaz bir lezzet sunuyor. Tıpkı girdiğin her ortamda sevilen sen gibi :)

Eğer canın çektiyse tarifine geçelim👇

Hazırlama süresi: 35 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler: 

  • 7 adet baklavalık yufka (dilerseniz yufkayı kendiniz de açabilirsiniz)

  • 100 gram tereyağı

  • Yarım çay bardağı sıvı yağ

  • 1 su bardağı ceviz içi

  • 1 su bardağı şeker

  • 1 su bardağı su

  • Birkaç damla limon suyu

Yapılışı:

1. Öncelikle şerbeti için tencereye şeker ve suyu alarak karıştırın ve kaynamaya bırakın. Yaklaşık 10 dakika kaynayan şerbete limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatarak ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

2. Ardından baklavalık yufkalardan 1 tanesini tezgaha alın. Üzerine erittiğiniz tereyağı ile karıştırdığımız sıvı yağı fırça yardımı ile sürün.

3. Yufkanın her yerini güzelce yağladıktan sonra bir kenarına bolca ceviz içi yerleştirin.

4. Cevizli içi önce içe doğru katlayın ardından yufkayı oklavanın etrafına rulo şeklinde sarın. Sardığınız rulonun iki ucundan tutarak ortaya doğru büzüp burma şeklini verin.

5. Daha sonra ruloyu oklavadan dikkatli bir şekilde sıyırarak çıkartın. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın.

6. Ruloları istediğiniz boyutta dilimleyin ve Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirin.

7. Son olarak üzerine hazırladığınız yağın kalanından sürün. Tatlıların üzerleri kızarana kadar 160 °C’de 15 dakika pişirin.

8. Sürenin sonunda pişen tatlıları Philips Airfryer 7000 XXL'dan alın ve üzerine soğuk şerbeti gezdirerek dinlenmeye bırakın.

Revani

Revani

İnce dokusuyla damakları şenlendiren ve şerbetiyle vazgeçilmez bir lezzet şöleni Revani, her lokmada bir ziyafet sunar.  Bu sebeple bir Ramazan tatlısı olsan kesinlikle Revani olurdun! Yumuşacık kek dokunla ve eşsiz şerbetinle hem göze hem de damaklara hitap ederdin. Sadece bir tatlı değil, aynı zamanda geleneksel bir lezzet yolculuğu sunarak Ramazan sofralarının en özel anlarını yaşatırdın.

Eğer canın çektiyse tarife geçelim👇

Hazırlama süresi: 25 dakika 

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 170 derece

Malzemeler: 

  • 2 adet yumurta

  • 1 çay bardağı şeker

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 çay bardağı irmik

  • 1 çay bardağı yoğurt

  • 1 su bardağı un

  • 2 yemek kaşığı mavi haşhaş tohumu (isteğe göre)

  • 1 paket vanilya

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 adet limon kabuğu rendesi

  • 2,5 su bardağı su

  • 2 su bardağı şeker

  • 2-3 damla limon suyu

Yapılışı:

1. Revaninin şerbeti için şeker ve suyu 10 dakika kadar kaynatın ve şerbete limon suyunu ekleyelim. 3-4 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakın.

2. Keki için karıştırma kabına yumurta ve şekeri alarak iyice çırpın. Üzerine sıvı yağ, yoğurt, un, irmik, mavi haşhaş, kabartma tozu, vanilya ve limon kabuğu rendesini de ekleyerek çırpmaya devam edin.

3. Philips Airfryer 7000 XXL haznesine sıvı yağ dökerek fırça yardımıyla her yerini yağlayın. Ardından kek harcını hazneye boşaltın. 170°C de 25 dakika pişirmeye bırakın. 

4. Pişen ve ilk sıcaklığı çıkan keki dilimleyin ve üzerine soğuyan şerbeti gezdirerek şerbetini çekmesi için dinlenmeye bırakın.

Sütlaç

Sütlaç

Bir Ramazan tatlısı olsan kesinlikle Sütlaç olurdun! Tane tane pirinçlerin, vanilin kokun ve üzerindeki hafif tarçınla hem gözleri hem de damakları büyülerdin. Sadece lezzetli bir sütlü tatlı değil, bir yudumda geçmişin sıcak hatıralarını canlandıran lezzet olurdun.

Eğer canın çektiyse tarife geçelim👇

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler: 

  • 3 su bardağı süt

  • 2 su bardağı su

  • 1/2 su bardağı pirinç

  • 1/2 su bardağı toz şeker

  • 1/2 paket vanilin

Yapılışı:

1. Pirinci güzelce yıkayın ve ara ara karıştırarak pişirin. Suyunu çektiğinde pirinçlerin piştiğine emin olun. Eğer pişmediyse biraz daha su ekleyin.

2. Pişen pirinçleri kaşık yardımıyla biraz ezin. Pirinçlerin üzerine sütü ekleyin ve karıştırın, süt kaynamaya başlayıncaya kadar pişirin. 

3. Kaynamaya başlayınca şekeri ilave edin. 5 dakika daha pişirin. Vanilini ekleyip karıştırın.

4. Philips Airfryer 7000 XXL haznesine biraz su doldurun. Sütlaçları yerleştirip 200 derecede 10 dakika pişirin. Philips Airfryer 7000 XXL'ın geniş haznesi sayesinde daha fazla sütlaç pişirebilirsiniz. Afiyet olsun!

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Selver.1994.06

Ramazan tatlısı olursam REVANİ olurmuşum 😂😂

ZrDeli

benden sütlaç olurmuş. sevdiğim bir tatlı oluyom 😂😂

Emel

Revani 🤩 Bayılırımmm