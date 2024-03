Bir Ramazan Tatlısı Olsan Hangisi Olurdun?

Senin gibi tatlı bir kişiye de bu yakışırdı. Bir Ramazan tatlısı olsan kesinlikle Burma Baklava olurdun! Çünkü sadece damakları değil, ruhu da doyuran bu tatlı, şerbetiyle birlikte kendine has lezzetiyle herkesin favorisi. İçindeki ceviz dolgusuyla da lezzetine lezzet katan Burma Baklava, Ramazan sofralarında her zaman unutulmaz bir lezzet sunuyor. Tıpkı girdiğin her ortamda sevilen sen gibi :)

Eğer canın çektiyse tarifine geçelim👇

Hazırlama süresi: 35 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

7 adet baklavalık yufka (dilerseniz yufkayı kendiniz de açabilirsiniz)

100 gram tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı ceviz içi

1 su bardağı şeker

1 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Yapılışı:

1. Öncelikle şerbeti için tencereye şeker ve suyu alarak karıştırın ve kaynamaya bırakın. Yaklaşık 10 dakika kaynayan şerbete limon suyunu ekleyip 5 dakika daha kaynatarak ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

2. Ardından baklavalık yufkalardan 1 tanesini tezgaha alın. Üzerine erittiğiniz tereyağı ile karıştırdığımız sıvı yağı fırça yardımı ile sürün.

3. Yufkanın her yerini güzelce yağladıktan sonra bir kenarına bolca ceviz içi yerleştirin.

4. Cevizli içi önce içe doğru katlayın ardından yufkayı oklavanın etrafına rulo şeklinde sarın. Sardığınız rulonun iki ucundan tutarak ortaya doğru büzüp burma şeklini verin.

5. Daha sonra ruloyu oklavadan dikkatli bir şekilde sıyırarak çıkartın. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayın.

6. Ruloları istediğiniz boyutta dilimleyin ve Philips Airfryer 7000 XXL haznesine yerleştirin.

7. Son olarak üzerine hazırladığınız yağın kalanından sürün. Tatlıların üzerleri kızarana kadar 160 °C’de 15 dakika pişirin.

8. Sürenin sonunda pişen tatlıları Philips Airfryer 7000 XXL'dan alın ve üzerine soğuk şerbeti gezdirerek dinlenmeye bırakın.