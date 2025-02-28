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Güne Daha Pratik Başlayın: Her Öğünde Zamandan Tasarruf Etmenizi Sağlayacak 14 Tüyo

etiket Güne Daha Pratik Başlayın: Her Öğünde Zamandan Tasarruf Etmenizi Sağlayacak 14 Tüyo

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
28.02.2025 - 19:01

Günlük koşturmaca içinde sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlamak bazen epey zorlayıcı oluyor. Ama doğru yöntemlerle ve elbette doğru ekipmanla, mutfakta geçirilen süreyi kısaltmanız mümkün. Hem de lezzete lezzet katarak ve tarifleri eskisinden de mükemmel şekilde hazırlayarak! 

İşte kahvaltıdan akşam yemeğine her öğünde Philips Çift Hazneli Airfryer’ın pratikliğinden faydalanarak zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak tüyolar!

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1. Bildiğiniz tüm araç gereçleri unutun.

Philips Çift Hazneli Airfryer ile kahvaltıdan başlayarak günün her öğünü zamandan tasarruf edebilirsiniz. Kahvaltı hazırlarken bilinen tüm mutfak ekipmanlarını bir kenara bırakmanın keyfini yaşayın. Haznelerden birinde omletinizi yapın, diğerinde ekmeğinizi ısıtın. Hem de tek tuşa basarak!

2. Kahvaltınızı hazırlarken diğer işleri halledin.

Yanınızda Philips Çift Hazneli Airfryer varsa yemekler pişerken mutfakta durmanıza da gerek olmaz. Sabahları omlet, tost, kruvasan ya da krep yaparken bir yandan evdeki diğer işleri halledin. İster çantanızı hazırlayın, ister yerleri süpürün, isterseniz de günlük bakımınızı yapın. ✌️

3. Haftalık kahvaltınızı tek seferde hazırlayın.

Haftalık granolanızı ya da sağlıklı muffinlerinizi tek seferde hazırlamayı deneyin. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın ikili hazne tasarımından faydalanarak tek tuşla günlerce yetecek kadar granola yapabilirsiniz. Böylece tüm haftanın kahvaltı planını önceden tamamlar, sabahları boşa vakit kaybetmekten kurtulursunuz. 💚

4. Aynı anda iki farklı tarif deneyin.

Philips Çift Hazneli Airfryer ile öğle yemeğini hazırlarken iki haznenin pratikliğinden faydalanın. Bir yanda ana yemeğinizi, diğer tarafta sebzelerinizi pişirin. Biri 6, diğeri 3 litrelik iki hazneyi malzeme miktarına göre kullanma keyfini yaşayın ve tek tuşla harikalar yaratın. ✨

5. Hazır yemekleri sağlıklı hale getirin.

Öğle yemeği için ekstra vaktiniz olmadığında dondurulmuş gıdalarla hızlı menüler hazırlayın. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın yağsız pişirme teknolojisinden faydalanarak ister kendi hazırladığınız donmuş köfteleri, isterseniz de hazır gıdaları şipşak pişirebilirsiniz. Böylece fazla yağ kullanmadan pratik öğünler tüketirsiniz. 🧡

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6. Dünden kalanları değerlendirin.

Fazla vaktiniz olmadığı zaman Philips Çift Hazneli Airfryer ile dünden kalan yemekleri ısıtmayı deneyin. Hem de artan yemeklerin lezzetinden ve çıtır dokusundan ödün vermeden. Çünkü dokunmatik ekran üzerinden seçeceğiniz ayarla, yemeklerinizi besin değerini kaybetmeden sadece birkaç dakika içine ısıtmış olursunuz.

7. Çok sayıda malzemeyi tek seferde pişirin.

Elinizdeki çok sayıda malzemeyle aynı anda birden fazla yemek yapmayı deneyin. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın akşam yemekleri için kurtarıcı olan bu özelliği sayesinde buzdolabındaki malzemeleri adeta şölene çevirirsiniz. Üstelik tüm malzemeleri ideal ısı ayarıyla pişirir, farklı tarifler için farklı pişirme teknikleri kullanabilirsiniz. Dilerseniz bir hazne için girdiğiniz ayarı tek tuşla diğerine kopyalayarak da ek vakit kazanabilirsiniz. 🥰

8. Karmaşık tariflerle vakit kaybetmeyin.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın NutriU entegrasyonundan faydalanarak hayalinizdeki en karmaşık tarifleri bile maksimum hızla hazırlayın. Tek tuşla pişirme rahatlığına varın ve hazır ön ayarları kullanarak en zor tarifleri bile normalden hızlı pişirin. Adım adım rehberlikle hazırlayacağınız tüm tarifleri, uygulama üzerinden kontrol edebileceğinizi de unutmayın. 😘

9. Yemek pişerken masayı hazırlayın.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın iki haznesine istediğiniz malzemeleri dizdikten sonra başka hiçbir şey yapmanıza gerek kalmaz. Arta kalan bu vakitte sofrayı kurabilir veya sunumu özelleştirecek harika soslar hazırlayabilirsiniz. Eğer deneyecek daha fazla tarifiniz varsa onların hazırlığına da geçebilirsiniz. 🌸

10. Sağlıklı cipsler yapın.

Philips Çift Hazneli Airfryer sizi atıştırmalık konusunda da yalnız bırakmaz. Evdeki patates, kabak, havuç gibi sebze dilimlerini sadece birkaç dakikada çıtır cipslere dönüştürebilirsiniz. Hem de litre litre yağ kullanmak zorunda kalmadan! 👍

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11. Tatlı krizlerine hızlı çözüm bulun.

Tatlı krizleriniz için ihtiyacınız olan şey sadece birkaç dakika. Çünkü dilediğiniz kek veya muffin için harcı hazırladıktan sonra Philips Çift Hazneli Airfryer'ın ultra hızlı ve sağlıklı pişirme teknolojisinden faydalanarak mis kokulu tatlılar pişirirsiniz. İsterseniz evdeki meyveleri kurutarak çok daha sağlıklı tatlılar da yapabilirsiniz.

12. Atıştırmalıkları önceden hazırlayın.

Söz konusu protein bar, taze bar ya da kuruyemiş kavurması gibi atıştırmalıklar olduğunda tek seferde tüm haftanın ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Çünkü Philips Çift Hazneli Airfryer'ın geniş hazneleri tek seferde fazlasıyla porsiyon hazırlamanızı sağlar. Pişen atıştırmalıklarınızı ılıtıp cam kavanozlara koyarak kullanım ömrünü uzatmanız da mümkün! 🤗

13. Koku ve duman sorunlarından kurtulun.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın kokuları ve tatları karıştırmayan özel teknolojisi sayesinde en kokulu tatları bile gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz. Üstelik her etrafa yağ sıçratma, koku veya duman oluşturma gibi sorunlardan da kurtulursunuz. Yani hem istediğiniz tarifleri dener hem de mutfağı havalandırmakla vakit kaybetmezsiniz.

14. Bulaşık derdini azaltın.

Tariflerinizi ekstra lezzetli ve verimli pişirdikten sonra bulaşıkla vakit kaybetmenize gerek yok. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın kir tutmaz yüzeyleri nemli bezle bile kolayca temizlenir. Çıkarılır parçaları ise bulaşık makinesinde yıkamaya uygundur. Yani hem yemek yaparken hem de yemek artıklarını temizlerken zamandan kazanırsınız. 😉

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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