Güne Daha Pratik Başlayın: Her Öğünde Zamandan Tasarruf Etmenizi Sağlayacak 14 Tüyo
Güne Daha Pratik Başlayın: Her Öğünde Zamandan Tasarruf Etmenizi Sağlayacak 14 Tüyo
Günlük koşturmaca içinde sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlamak bazen epey zorlayıcı oluyor. Ama doğru yöntemlerle ve elbette doğru ekipmanla, mutfakta geçirilen süreyi kısaltmanız mümkün. Hem de lezzete lezzet katarak ve tarifleri eskisinden de mükemmel şekilde hazırlayarak!
İşte kahvaltıdan akşam yemeğine her öğünde Philips Çift Hazneli Airfryer’ın pratikliğinden faydalanarak zamandan tasarruf etmenizi sağlayacak tüyolar!
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1. Bildiğiniz tüm araç gereçleri unutun.
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2. Kahvaltınızı hazırlarken diğer işleri halledin.
3. Haftalık kahvaltınızı tek seferde hazırlayın.
4. Aynı anda iki farklı tarif deneyin.
5. Hazır yemekleri sağlıklı hale getirin.
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6. Dünden kalanları değerlendirin.
7. Çok sayıda malzemeyi tek seferde pişirin.
8. Karmaşık tariflerle vakit kaybetmeyin.
9. Yemek pişerken masayı hazırlayın.
10. Sağlıklı cipsler yapın.
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11. Tatlı krizlerine hızlı çözüm bulun.
12. Atıştırmalıkları önceden hazırlayın.
13. Koku ve duman sorunlarından kurtulun.
14. Bulaşık derdini azaltın.
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