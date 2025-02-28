Güne Daha Pratik Başlayın: Her Öğünde Zamandan Tasarruf Etmenizi Sağlayacak 14 Tüyo

Tatlı krizleriniz için ihtiyacınız olan şey sadece birkaç dakika. Çünkü dilediğiniz kek veya muffin için harcı hazırladıktan sonra Philips Çift Hazneli Airfryer'ın ultra hızlı ve sağlıklı pişirme teknolojisinden faydalanarak mis kokulu tatlılar pişirirsiniz. İsterseniz evdeki meyveleri kurutarak çok daha sağlıklı tatlılar da yapabilirsiniz.