Zamanı Olmayanlar İçin Sağlıklı ve Hızlı Çözümler: Günü Kurtaracak 16 Lezzetli Tarif
Zamanı Olmayanlar İçin Sağlıklı ve Hızlı Çözümler: Günü Kurtaracak 16 Lezzetli Tarif
Hayatın temposunda sağlıklı yemekler yapmak bir hayal gibi mi geliyor? Hem zamandan tasarruf edip hem de birbirinden lezzetli tarifler denemek isteyenler buraya! Philips Çift Hazneli Airfryer ile tanışın: Aynı anda iki farklı yemeği farklı sıcaklık ve sürede pişirme özelliği sayesinde mutfaktaki yeni sihirbazınız olacak. Haydi, hazırlanın!
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1. Tavuk Kanat & Sebze Kombosu
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2. Zeytinyağlı Brüksel Lahanası
3. Klasik Köfte & Peynirli Kabak Dilimleri
4. Tavuklu Noodle
5. Peynir Dolgulu Kırmızı Biber
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6. Acılı Kanat & Çıtır Soğan Halkaları
7. Fesleğenli Tavuk Şiş & Sarımsaklı Fırın Sebzeler
8. Somon & Baharatlı Patates Dilimleri
9. Sebzeli Kumpir
10. Peynirli Mini Börek & Cevizli Tarçınlı Elma Dilimleri
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