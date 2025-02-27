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Zamanı Olmayanlar İçin Sağlıklı ve Hızlı Çözümler: Günü Kurtaracak 16 Lezzetli Tarif

etiket Zamanı Olmayanlar İçin Sağlıklı ve Hızlı Çözümler: Günü Kurtaracak 16 Lezzetli Tarif

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
27.02.2025 - 20:31

Hayatın temposunda sağlıklı yemekler yapmak bir hayal gibi mi geliyor? Hem zamandan tasarruf edip hem de birbirinden lezzetli tarifler denemek isteyenler buraya! Philips Çift Hazneli Airfryer ile tanışın: Aynı anda iki farklı yemeği farklı sıcaklık ve sürede pişirme özelliği sayesinde mutfaktaki yeni sihirbazınız olacak. Haydi, hazırlanın!

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1. Tavuk Kanat & Sebze Kombosu

1. Tavuk Kanat & Sebze Kombosu

Bu tarifte büyük haznede baharatlı çıtır tavuk kanatları, küçük haznede ise lezzet dolu fırın sebzeleri pişiriyoruz. Sofranız kısa sürede şenleniyor!

Malzemeler:

Tavuk Kanat 

  • 500 gr tavuk kanadı

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı kekik

  • Tuz

Fırın Sebze 

  • 2 adet havuç (dilimlenmiş)

  • 2 adet patates (küpler halinde doğranmış)

  • 1 adet kırmızı biber (doğranmış)

  • 1 küçük karnabahar (çiçeklerine ayrılmış)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber ve kekik

Yapılışı:

  • Tavuk kanatlarını derin bir kaba alın.

  • Buzdolabında 15 dakika marine olması için bekletin.

  • Üzerine zeytinyağı ve baharatları ekleyerek iyice harmanlayın.

  • Tüm sebzeleri bir kaba alın.

  • Zeytinyağı ve baharatları ekleyip güzelce karıştırın.

  • Büyük hazneye baharatlı tavuk kanatlarını, küçük hazneye sebzeleri yerleştirin.

  • Tavuk kanatları için 190°C, sebzeler için ise 200°C ayarında pişirmeye başlayın.

  • Tavuklar için süre 20 dakika, sebzeler için 25 dakika.

  • Pişirme sırasında hazneleri ara ara sallayarak eşit kızarmalarını sağlayın.

Tavuk kanatları dışı çıtır çıtır, içi sulu bir kıvam alacak. Sebzeler ise hafif karamelize olmuş, tam kıvamında.

Yanına yoğurtlu dip sos hazırlayarak servis edebilirsin. 🥕🍗

2. Zeytinyağlı Brüksel Lahanası

2. Zeytinyağlı Brüksel Lahanası

Brüksel lahanasını sevmeyenler bile bu tarifle fikir değiştirecek. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın dengeli pişirme özelliği sayesinde dışı kıtır, içi tam kıvamında sebzeler hazırlamak çok kolay.

Malzemeler:

  • 500 gr Brüksel lahanası

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

  • 1 yemek kaşığı balzamik sirke (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Brüksel lahanalarını yıkayıp ikiye kesin.

  • Zeytinyağı, tuz ve karabiberle harmanlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 200°C'de 12 dakika pişirin.

  • Ara sıra hazneyi sallayarak her tarafının eşit pişmesini sağlayın.

 Balzamik sirke ile servis edildiğinde sofranın yıldızı olacak harika bir garnitür!

3. Klasik Köfte & Peynirli Kabak Dilimleri

3. Klasik Köfte & Peynirli Kabak Dilimleri

Küçük haznede nefis klasik köfteler pişerken, büyük haznede peynirle zenginleşen kabak dilimleri hazır olacak! Bu lezzetli ikili hem besleyici hem de kısa sürede hazır.

Malzemeler:

Klasik Köfte 

  • 500 gr dana kıyma

  • 1 adet soğan (rendelenmiş)

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 çay bardağı galeta unu

  • 1 yumurta

  • Tuz, karabiber ve kimyon

Peynirli Kabak Dilimleri 

  • 2 adet kabak (uzun ince dilimlenmiş)

  • 100 gr rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Kıymayı geniş bir kaba alın.

  • Tuz, karabiber ve kimyonu da ekleyerek güzelce yoğurun.

  • Üzerine rendelenmiş soğan, sarımsak, galeta unu ve yumurtayı ekleyin.

  • Köfte harcını 15 dakika dinlendirin ve küçük yuvarlak şekiller verin.

  • Kabak dilimlerini bir kaba alın ve zeytinyağı ile karıştırın.

  • Tuz ve karabiber ekleyerek lezzetlendirin.

  • Küçük hazneye köfteleri, büyük hazneye kabak dilimlerini yerleştirin.

  • Köfteleri 180°C'de 18 dakika, kabakları 200°C'de 15 dakika pişirin.

  • Köftelerin yarı süresinde çevirerek her iki tarafının da eşit pişmesini sağlayın.

Yanına yoğurtlu sos ve taze nane ekleyerek servis öneriyoruz. 😊

4. Tavuklu Noodle

4. Tavuklu Noodle

Tavuk ve noodle karışımı, hem lezzetli hem de doyurucu bir akşam yemeği alternatifi! Philips Çift Hazneli Airfryer’da pişirdiğimiz tavuk, yemeği daha da lezzetli hale getiriyor.

Malzemeler:

  • 2 tavuk göğsü (doğranmış)

  • 1 paket noodle

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı soya sosu

  • 1 tatlı kaşığı pul biber

  • 1 tatlı kaşığı susam yağı

  • 1 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • 1 adet havuç (rendelenmiş)

  • 1 çay bardağı doğranmış soğan

Yapılışı:

  • Tavukları zeytinyağı, soya sosu, pul biber ve susam yağı ile marine edin.

  • Tavukları Philips Çift Hazneli Airfryer’da 200°C’de 12 dakika pişirin.

  • Noodle’ı haşlayıp süzün.

  • Haşlanmış noodle’ı, rendelenmiş havuç ve doğranmış soğan ile karıştırın.

  • Tavukları dilimleyip, noodle ile karıştırın. Limon suyu ve soya sosu ekleyip karıştırın.

  • Sıcak servis edin.

 Üzerine kavrulmuş susam serpiştirebilirsiniz!

5. Peynir Dolgulu Kırmızı Biber

5. Peynir Dolgulu Kırmızı Biber

Hem hafif hem doyurucu bir seçenek arıyorsanız peynir dolgulu biberler tam size göre. Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde bu nefis lezzet birkaç dakika içinde hazır.

Malzemeler:

  • 4 dolmalık biber (üst kapakları kesilmiş)

  • 100 gr lor peyniri veya beyaz peynir

  • 2 dal taze soğan, ince doğranmış

  • 1 tutam pul biber

Yapılışı:

  • Peynir, taze soğan ve pul biberi karıştırıp biberlerin içine doldurun.

  • Biberleri Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine yerleştirip 200°C'de 10 dakika pişirin.

İçi eriyen peynirle dolu, dışı hafif çıtır olan bu biberler sofranıza renk ve tat katacak!

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6. Acılı Kanat & Çıtır Soğan Halkaları

6. Acılı Kanat & Çıtır Soğan Halkaları

Büyük haznede baharatlı, acılı tavuk kanatları; küçük haznede dışı altın sarısı çıtır çıtır soğan halkaları. Atıştırmalık krizlerini sonlandıracak harika bir ikili!

Malzemeler:

Acılı Tavuk Kanat 

  • 500 gr tavuk kanadı

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı acı biber sosu

  • 1 tatlı kaşığı bal

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • Tuz

Çıtır Soğan Halkaları 

  • 2 büyük boy soğan (halka şeklinde doğranmış)

  • 1 su bardağı un

  • 2 yumurta (çırpılmış)

  • 1 su bardağı galeta unu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

  • Tavuk kanatlarını derin bir kaba alın.

  • Üzerine zeytinyağı, bal, acı biber sosu ve baharatları ekleyin.

  • İyice harmanlayıp en az 15 dakika marine edin.

  • Soğan halkalarını önce una, sonra çırpılmış yumurtaya ve son olarak galeta ununa bulayın.

  • Her tarafının eşit kaplandığından emin olun.

  • Büyük hazneye tavuk kanatlarını, küçük hazneye soğan halkalarını yerleştirin.

  • Tavuk kanatları için 190°C’de 20 dakika, soğan halkaları için 200°C’de 12 dakika pişirin.

  • Soğan halkalarını yarı sürede çevirerek eşit kızarmasını sağlayın.

Afiyet olsun.

7. Fesleğenli Tavuk Şiş & Sarımsaklı Fırın Sebzeler

7. Fesleğenli Tavuk Şiş & Sarımsaklı Fırın Sebzeler

Lezzetli ve sağlıklı bir öğle yemeği için protein ve lif deposu bir tarif! Tavuk şişler çıtır çıtır olurken sebzeler tam kıvamında pişsin.

Malzemeler:

  • 2 tavuk göğsü (küp doğranmış)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • ½ çay kaşığı kekik, tuz, karabiber

  • 5-6 adet çeri domates

  • 1 kabak, 1 havuç (doğranmış)

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

Yapılışı:

  • Tavukları yoğurt, zeytinyağı ve baharatlarla marine edip şişlere diz.

  • Sebzeleri sarımsak ve baharatlarla karıştırın

  • Tavukları bir büyük hazneye, sebzeleri küçük hazneye koyun.

  • 200°C’de 15 dakika pişir.

2 haznede pişirme sürelerini otomatik olarak senkronize ederek tüm yiyeceklerinizi birlikte servis etmeye hazır hale getirin. Tek seferde taze ve sıcak bir öğün.

8. Somon & Baharatlı Patates Dilimleri

8. Somon & Baharatlı Patates Dilimleri

Bu tarifte büyük haznede Omega-3 deposu somon fileto, küçük haznede baharatlı çıtır patatesler aynı anda hazır oluyor. Hem sağlıklı hem de lezzetli bir akşam yemeği!

Malzemeler:

Somon 

  • 2 adet somon fileto

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak (ince doğranmış)

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • Tuz ve karabiber

Baharatlı Patates Dilimleri 

  • 3 büyük boy patates (ince dilimlenmiş)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı kekik

  • Tuz

Yapılışı:

  • Somon filetoları zeytinyağı, sarımsak, limon suyu ve baharatlarla güzelce harmanlayın.

  • 10 dakika marine olmasını bekleyin.

  • Patatesleri ince dilimleyin ve baharatlarla harmanlayın.

  • Zeytinyağını ekleyerek karıştırın.

  • Küçük hazneye somon filetolarını, büyük hazneye patates dilimlerini yerleştirin.

  • Somon için 180°C’de 15 dakika, patatesler için 200°C’de 25 dakika pişirin.

  • Patateslerin yarı süresinde hazneyi sallayarak eşit pişmelerini sağlayın.

Somon tam kıvamında ve yumuşacık olacak; patatesler ise dışı çıtır, içi yumuşak nefis bir lezzete kavuşacak. Üzerine biraz limon sıkarak servis edebilirsin. 🍋🐟

9. Sebzeli Kumpir

9. Sebzeli Kumpir

Bu tarif, hem sağlıklı hem de oldukça lezzetli bir ana yemek seçeneği! Sebzelerle doldurduğumuz kumpir, Philips Çift Hazneli Airfryer ile çok kısa sürede pişecek.

Malzemeler:

  • 4 büyük patates

  • 1 küçük kabak (rendelenmiş)

  • 1 küçük havuç (rendelenmiş)

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • ½ çay kaşığı tuz, karabiber

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 50 gr rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1 tatlı kaşığı taze kekik (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Patateslerin kabuklarını iyice yıkayıp,  Philips Çift Hazneli Airfryer’ın bir haznesine koyun ve 180°C’de 25 dakika pişirin.

  • Sebzeleri (kabak, havuç) zeytinyağı ve baharatlarla karıştırıp diğer hazneye yerleştirin.

  • Sebzeleri 200°C’de 10 dakika pişirin.

  • Pişen patateslerin ortalarını dikkatlice açıp, içerisine yoğurt ve sebzeleri ekleyin.

  • Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serp ve tekrar 180°C’de 5 dakika pişirin.

10. Peynirli Mini Börek & Cevizli Tarçınlı Elma Dilimleri

10. Peynirli Mini Börek & Cevizli Tarçınlı Elma Dilimleri

Tatlı ve tuzlu lezzetleri aynı anda sevenlere hitap eden harika bir tarif! Büyük haznede çıtır çıtır peynirli mini börekler pişerken, küçük haznede tarçınlı elma dilimleri tatlı bir şölen sunacak.

Malzemeler:

Peynirli Mini Börek 

  • 3 adet yufka

  • 150 gr beyaz peynir

  • 1 tutam maydanoz (doğranmış)

  • 1 çay bardağı zeytinyağı

  • 1 yumurta sarısı

Cevizli Tarçınlı Elma Dilimleri 

  • 3 adet elma (dilimlenmiş)

  • 2 yemek kaşığı toz şeker

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • ½ su bardağı ceviz içi (iri doğranmış)

Yapılışı:

  • Yufkaları üçgen şeklinde kesin.

  • Beyaz peyniri ve maydanozu karıştırıp yufkaların içine koyun ve rulo şeklinde sarın.

  • Üzerine zeytinyağı ve yumurta sarısı sürün.

  • Elma dilimlerini bir kaba alın.

  • Üzerine tarçın, toz şeker ve ceviz ekleyip güzelce harmanlayın.

  • Büyük hazneye börekleri, küçük hazneye elma dilimlerini yerleştirin.

  • Börekleri 190°C’de 12 dakika, elma dilimlerini ise 180°C’de 15 dakika pişirin.

  • Böreklerin üzeri güzelce kızarana kadar pişmeye devam etsin.

Yanına bir fincan çay veya kahve ile harika bir ara öğün! 🍎🥐

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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