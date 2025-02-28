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Sen Sabahları Nasıl Birisin?

etiket Sen Sabahları Nasıl Birisin?

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
28.02.2025 - 20:31

Kimi insanlar sabahları alarm çalar çalmaz yataktan fırlayıp güne enerjik başlar kimisi ise battaniyenin altına saklanıp beş dakika daha uyumak için pazarlık yapar. Peki ya sen hangi taraftasın? Hazırsan sorulara geçelim!

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1. Sabah kalkmak için kaç alarm kuruyorsun?

2. Sabah alarmın çaldığında ilk tepkin ne olur?

3. Uyandığında ilk olarak ne yaparsın?

4. Kahvaltı konusunda nasılsın?

5. Peki, sabah kaç dakikada hazırlanırsın?

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6. Sabah kahveni nasıl alırsın?

7. Sabahları insanlarla iletişimin nasıl diye sorsak?

8. Hafta içi ve hafta sonu sabahları genelde farklı olur. Peki senin hafta sonu sabahların nasıl geçiyor?

9. Sabah sporu hakkındaki yorumlarını da alabilir miyiz?

10. Sabahları en büyük kabusun ne?

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11. Son olarak, hangi emojinin sabah ruh halini en iyi özetlediğini göster!

Beni bırakın uyumak istiyorum diyenlerdensin!

Alarmı kaç kere ertelediğini hatırlamadığın sabahlar, senin için tam bir mücadele! Gözlerin yarı açık dolanıyorsun ve kahvaltı yapmak mı? O da ne?! Ama merak etme, Philips Çift Hazneli Airfryer tam da senin gibi uykucu sabahçılar için var! Tek tuşla çıtır çıtır tostun, sıcacık kruvasanın hazır, hem de hiç uğraşmadan! Uyanamadın mı? En azından karnın tok olsun.

Bir kahve içeyim de kendime geleyim diyenlerdensin!

Sabahları uyku da uyku demiyorsun ama gün için çok da hevesli sayılmazsın. Yatağını terk etmekle barışık olsan da biraz daha uyusan fena olmazdı. Burada senin için devreye Philips Çift Hazneli Airfryer giriyor! Bir haznede gevrek simidin, diğerinde mis gibi peynirli omletin aynı anda pişerken sen gözlerini ovuşturup güne adapte olabiliyorsun. Daha ne olsun?

Uykumu aldıysam sorun yok diyenlerdensin!

Sen sabahları ne çok enerjik ne de aşırı uykucusun. Güne başlamayı biliyor, kahveni içip işlerini hallediyorsun. Philips Çift Hazneli Airfryer da hem pratik hem de sağlıklı seçenekleriyle sabah kahvaltını minimum eforla hazır hale getiriyor. Bir yanda yulaflı pankeklerin, diğer yanda protein dolu omletin pişerken sen de gününe keyifle başlıyorsun!

Güneşle nereye ben oraya diyenlerdensin!

Sen tam bir sabah insanısın! Alarm çalmadan bile uyanabilir, güne şarkılar söyleyerek başlayabilirsin. Sabahları enerjik, pozitif ve konuşkan birisin. Philips Çift Hazneli Airfryer da bu noktada en büyük yardımcın! Çift haznesi sayesinde bir yanda çıtır çıtır sebzelerin, diğer yanda mükemmel pişmiş yumurtan hazırlanırken sen de enerjini etrafına saçmaya devam edebiliyorsun.

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maestro__

Güneşle nereye ben oraya diyenlerdensin!

gnyy

Bir kahve içeyim de kendime geleyim diyenlerdensin! Kısmen diyelim genelde huysuz 🤣

zynpsvg

Huysuz derken 😂