Sen Sabahları Nasıl Birisin?
Sen Sabahları Nasıl Birisin?
Kimi insanlar sabahları alarm çalar çalmaz yataktan fırlayıp güne enerjik başlar kimisi ise battaniyenin altına saklanıp beş dakika daha uyumak için pazarlık yapar. Peki ya sen hangi taraftasın? Hazırsan sorulara geçelim!
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1. Sabah kalkmak için kaç alarm kuruyorsun?
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2. Sabah alarmın çaldığında ilk tepkin ne olur?
3. Uyandığında ilk olarak ne yaparsın?
4. Kahvaltı konusunda nasılsın?
5. Peki, sabah kaç dakikada hazırlanırsın?
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6. Sabah kahveni nasıl alırsın?
7. Sabahları insanlarla iletişimin nasıl diye sorsak?
8. Hafta içi ve hafta sonu sabahları genelde farklı olur. Peki senin hafta sonu sabahların nasıl geçiyor?
9. Sabah sporu hakkındaki yorumlarını da alabilir miyiz?
10. Sabahları en büyük kabusun ne?
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11. Son olarak, hangi emojinin sabah ruh halini en iyi özetlediğini göster!
Beni bırakın uyumak istiyorum diyenlerdensin!
Bir kahve içeyim de kendime geleyim diyenlerdensin!
Uykumu aldıysam sorun yok diyenlerdensin!
Güneşle nereye ben oraya diyenlerdensin!
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Güneşle nereye ben oraya diyenlerdensin!
Bir kahve içeyim de kendime geleyim diyenlerdensin! Kısmen diyelim genelde huysuz 🤣
Huysuz derken 😂