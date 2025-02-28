Sen Sabahları Nasıl Birisin?

Alarmı kaç kere ertelediğini hatırlamadığın sabahlar, senin için tam bir mücadele! Gözlerin yarı açık dolanıyorsun ve kahvaltı yapmak mı? O da ne?! Ama merak etme, Philips Çift Hazneli Airfryer tam da senin gibi uykucu sabahçılar için var! Tek tuşla çıtır çıtır tostun, sıcacık kruvasanın hazır, hem de hiç uğraşmadan! Uyanamadın mı? En azından karnın tok olsun.