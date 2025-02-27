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Ne Kadar Kahvaltı İnsanısın?

etiket Ne Kadar Kahvaltı İnsanısın?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
27.02.2025 - 19:01

Sabahın kaçında uyandığın önemli ama şu an konumuz o değil, çünkü bu testte gerçek kahvaltı tutkunu olup olmadığını ölçeceğiz. 

Kahvaltılıklar hazırlansın!

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Sence kahvaltıda simitin yanına en çok ne yakışıyor?

Kahvaltı yapmak için beklediğin bir saat aralığı var mı?

Kahvaltı yapmak için beklediğin bir saat aralığı var mı?

Sabah kahvesine ne dersin?

Bize bir kahvaltı tabağı seçer misin?

Afiyet olsun! Sence kahvaltıda hamur işi tüketilmeli mi?

Afiyet olsun! Sence kahvaltıda hamur işi tüketilmeli mi?
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Bardağını ver de bir çay koyalım. Çayını nasıl alırsın?

Çayına kaç şeker atarsın?

Son sorudayız! "Kahvaltı yapmazsam..."

Sen tam bir kahvaltı insanısın!

Sen tam bir kahvaltı insanısın!

Sabahın köründe bile gözlerini ovuştururken peynir tabağını hazırlıyorsun, biliyoruz! Simidin üstüne çayın demini ayarlamak, zeytin çekirdeğini çıkarmak senin için olması gereken şeyler arasında. Kahvaltıyı atlamak? Sözlüğünde yok! Belki de bu yüzden güne hep bir adım önde başlıyorsun. Güne birkaç adım daha önde başlamak için Philips Çift Hazneli Airfryer'da enfes kahvaltılıkları hazırlayıp güzel bir kahvaltı ziyafeti çekebilirsin!

Pek kahvaltı insanı olduğun söylenemez ama öğlen acısını çıkarıyorsun!

Pek kahvaltı insanı olduğun söylenemez ama öğlen acısını çıkarıyorsun!

Kahvaltıyı genellikle koşturmaca kategorisine koyuyorsun gibi. Sabah kapıdan çıkarken cebine attığın bir paket bisküviyle bile kahvaltı yapmış sayıyorsun kendini. Ama öğlen yemeğinde tabağını dolduruşunu görsek de 'Aa bu açlık nereden geliyor?' diye soruyoruz. Belki bir gün küçük bir avuç fındık veya bir dilim kek ile başlarsın güne. Ya da Philips Çift Hazneli Airfryer ile şahane kahvaltılıklar hazırlayıp güne birkaç adım önde başlarsın!

Kahvaltıya daha çok önem vermelisin bizce!

Kahvaltıya daha çok önem vermelisin bizce!

Kahvaltıyla ilişkin biraz… karmaşık. 🫠 Bazen unutuyorsun, bazen öğlen öğününe direkt atlıyorsun. Ama şunu unutma: Güne başlarken midene attığın küçük bir lokma bile seni hem fiziken hem ruhen toparlar. Bir dilim ekmek üstüne sürülecek bir şeyler bile yeter. Eğer kahvaltı yapmayı bir alışkanlık haline getirmek istiyorsan Philips Çift Hazneli Airfryer yalnızca akşam yemeklerinde değil, aynı zamanda kahvaltıda da yanında!

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Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
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