Ne Kadar Kahvaltı İnsanısın?

Kahvaltıyı genellikle koşturmaca kategorisine koyuyorsun gibi. Sabah kapıdan çıkarken cebine attığın bir paket bisküviyle bile kahvaltı yapmış sayıyorsun kendini. Ama öğlen yemeğinde tabağını dolduruşunu görsek de 'Aa bu açlık nereden geliyor?' diye soruyoruz. Belki bir gün küçük bir avuç fındık veya bir dilim kek ile başlarsın güne. Ya da Philips Çift Hazneli Airfryer ile şahane kahvaltılıklar hazırlayıp güne birkaç adım önde başlarsın!