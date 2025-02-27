Ne Kadar Kahvaltı İnsanısın?
Ne Kadar Kahvaltı İnsanısın?
Sabahın kaçında uyandığın önemli ama şu an konumuz o değil, çünkü bu testte gerçek kahvaltı tutkunu olup olmadığını ölçeceğiz.
Kahvaltılıklar hazırlansın!
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Sence kahvaltıda simitin yanına en çok ne yakışıyor?
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Kahvaltı yapmak için beklediğin bir saat aralığı var mı?
Sabah kahvesine ne dersin?
Bize bir kahvaltı tabağı seçer misin?
Afiyet olsun! Sence kahvaltıda hamur işi tüketilmeli mi?
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Bardağını ver de bir çay koyalım. Çayını nasıl alırsın?
Çayına kaç şeker atarsın?
Son sorudayız! "Kahvaltı yapmazsam..."
Sen tam bir kahvaltı insanısın!
Pek kahvaltı insanı olduğun söylenemez ama öğlen acısını çıkarıyorsun!
Kahvaltıya daha çok önem vermelisin bizce!
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