Bir Prensle Evlenebilecek misin?

Hayallerindeki masalsı dünya başlamaya hazır, peki ya sen? Belki bir gün saray kapısından geçerken, ışıltılı topuklu ayakkabılarınla tüm dikkatleri üzerine çekeceksin. Ya da belki, kendi kurallarını koyarak, prense dersini vereceksin. Kim bilir, belki de prensin kalbini çalan sen olacaksın. Ama dur, hemen hayallere dalıp gitme. Önce gerçekleri öğrenelim: Sen kraliyet hayatına uygun musun yoksa değil misin? Bu lüks ve gösterişli hayat senin için mi yoksa sıradan bir hayat daha mı uygun? İşte tüm bu soruların yanıtlarını bulacağımız bir yolculuğa çıkıyoruz.

Hazır mısın?