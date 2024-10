Bir Kitap Fuarından Voynich El Yazmasına: Gizem ve Çözülmemiş Şifreler

Hafta sonu her sene gittiğim Kocaeli Kitap Fuarına gelirken amacım biraz olsun gerçek dünyadan kaçmaktı. Şehir hayatının karmaşası, işin stresi, her şeyden bir an olsun uzaklaşmak istedim. Fuar, tam da aradığım kaçış noktasıydı. Yalnız başıma olmanın verdiği huzurla stantlar arasında dolaştım, sayısız hikâye ve yazar arasında kendimi kaybettim. Bir süre sonra sanki başka bir dünyadaydım; gerçeklik uzaklaştı, yerine sayfalar dolusu hayal gücü geldi. Kitaplar arasında dolaşmak, zihnimi dinlendirdi ve bana aradığım dinginliği verdi.