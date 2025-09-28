Bir Kitabın Arasına Gizlenmiş Eski Not Gibi Hissettiren 14 Şarkı
Bazı şarkılar vardır; onları duyduğunuz anda zaman yavaşlar, çevrenizdeki dünya silinir ve bir anlığına sadece hisler kalır geriye. Tozlu raflarda unutulmuş bir kitabın arasına sıkışmış eski bir not gibi; geçmişten gelen, kişisel ama bir o kadar da evrensel duyguları fısıldarlar kulağımıza. Bu liste, tam da o hissi yaşatan 14 özel Türkçe şarkıdan oluşuyor.
1. Fikret Kızılok- Gönül
2. Ezginin Günlüğü- Eksik Bir Şey
3. Levent Yüksel- Tuana
4. Sezen Aksu- Kusura Bakma
5. Semiha Yankı- Seninle Bir Dakika
6. Aşkın Nur Yengi- Ayrılmam
7. İlhan Şeşen- Sarılınca Sana
8. Kamuran Akkor- Ben Sarhoş Oldum
9. Ferdi Özbeğen- Dönsen Bile
10. Levent Yüksel- Medcezir
11. MFÖ- Sarı Laleler
12. Ferdidün Düzağaç- Düşler Sokağı
13. Zeki Müren- Nasıl Geçti Habersiz
14. Ferhat Göçer- Takvim
