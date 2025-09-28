Bir Kitabın Arasına Gizlenmiş Eski Not Gibi Hissettiren 14 Şarkı

Bazı şarkılar vardır; onları duyduğunuz anda zaman yavaşlar, çevrenizdeki dünya silinir ve bir anlığına sadece hisler kalır geriye. Tozlu raflarda unutulmuş bir kitabın arasına sıkışmış eski bir not gibi; geçmişten gelen, kişisel ama bir o kadar da evrensel duyguları fısıldarlar kulağımıza. Bu liste, tam da o hissi yaşatan 14 özel Türkçe şarkıdan oluşuyor.