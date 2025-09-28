onedio
Bir Kitabın Arasına Gizlenmiş Eski Not Gibi Hissettiren 14 Şarkı

miray soysal
28.09.2025 - 23:04

Bazı şarkılar vardır; onları duyduğunuz anda zaman yavaşlar, çevrenizdeki dünya silinir ve bir anlığına sadece hisler kalır geriye. Tozlu raflarda unutulmuş bir kitabın arasına sıkışmış eski bir not gibi; geçmişten gelen, kişisel ama bir o kadar da evrensel duyguları fısıldarlar kulağımıza. Bu liste, tam da o hissi yaşatan 14 özel Türkçe şarkıdan oluşuyor.

1. Fikret Kızılok- Gönül

2. Ezginin Günlüğü- Eksik Bir Şey

3. Levent Yüksel- Tuana

4. Sezen Aksu- Kusura Bakma

5. Semiha Yankı- Seninle Bir Dakika

6. Aşkın Nur Yengi- Ayrılmam

7. İlhan Şeşen- Sarılınca Sana

8. Kamuran Akkor- Ben Sarhoş Oldum

9. Ferdi Özbeğen- Dönsen Bile

10. Levent Yüksel- Medcezir

11. MFÖ- Sarı Laleler

12. Ferdidün Düzağaç- Düşler Sokağı

13. Zeki Müren- Nasıl Geçti Habersiz

14. Ferhat Göçer- Takvim

