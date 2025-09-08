Bir Kavgada Partnerine Asla Söylememen Gereken 11 Şey
Tartışmalar, ilişkilerin doğal bir parçasıdır ve belirli bir sorunu çözmeye ya da ilişkiyi daha sağlıklı bir noktaya taşımaya yardımcı olabilir. Ancak tartışmaların fazla büyümemesi ve yapıcı şekilde sonuçlanması için dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var. Bunların başında ise sinir anında söylenen bazı kırıcı sözler geliyor. Tartışma sonrası kendini kötü hissetmemek ve pişman olmamak istiyorsan bu uyarılara kulak versen iyi olur.
İşte konu ne olursa olsun, tartışma esnasında partnerine asla söylememen gereken şeyler!
1. "Zaten seni hiç sevmedim."
2. "Aman ne halin varsa gör."
3. "Zaten beni hiç anlamadın."
4. "Herkes senin zor biri olduğunu söylemekte haklı."
5. "Siz ailecek böylesiniz, geninizde var."
6. "Ben senin yüzünden bu hale geldim."
7. "İstesem senden daha iyisini bulabilirdim."
8. "Sana benden başka kimse katlanmaz."
9. "Keşke seni hiç tanımasaydım."
10. "Sen hiç değişmezsin."
11. "Beni sevsen böyle davranmazdın."
Tartışma esnasında bile yapıcılığı korumak çok önemli.
