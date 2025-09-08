onedio
Bir Kavgada Partnerine Asla Söylememen Gereken 11 Şey

Özge
08.09.2025 - 23:47

Tartışmalar, ilişkilerin doğal bir parçasıdır ve belirli bir sorunu çözmeye ya da ilişkiyi daha sağlıklı bir noktaya taşımaya yardımcı olabilir. Ancak tartışmaların fazla büyümemesi ve yapıcı şekilde sonuçlanması için dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var. Bunların başında ise sinir anında söylenen bazı kırıcı sözler geliyor. Tartışma sonrası kendini kötü hissetmemek ve pişman olmamak istiyorsan bu uyarılara kulak versen iyi olur.

İşte konu ne olursa olsun, tartışma esnasında partnerine asla söylememen gereken şeyler!

1. "Zaten seni hiç sevmedim."

Bu cümle, kavga anında her ne kadar sinir haliyle söylenmiş olsa da karşı taraf üzerinde geri alınamaz yaralar açabilir ve ilişkinin temel direğini yıkabilir. Çünkü ilişkideki her insan sevildiğini bilmek ister. Sevgiye karşı şüphe oluşması ise güvensizlik, kıskançlık, daha fazla tartışma gibi sorunlara neden olur. Ayrıca partnerinize kendini değersiz ve kullanılmış hissettirebilir. Dolayısıyla tartışma ne kadar şiddetli olursa olsun, ona olan sevginizle ilgili geri dönüşü olmayan ifadeler kullanmamalısınız.

2. "Aman ne halin varsa gör."

Bu cümle, umursamazlığın ve ilgisizliğin işaretidir. Dolayısıyla iki kişi arasındaki duygusal bağı zayıflatır. Özellikle şiddetli tartışma esnasında söylenen bu söz, geri çekildiğinizi ifade ederek partnerinize kendini yalnız ve terk edilmiş hissettirebilir. Onunla aradaki tüm iletişim köprülerinin yıkılması, sonraki dönemde çeşitli bağlılık sorunlarına yol açabilir ve onun ilişkiyi sorgulamasına neden olabilir. Böyle anlarda ilişkinin devamlılığı açısından bu tür ilgisiz tavırlardan kaçınmalısınız.

3. "Zaten beni hiç anlamadın."

Bu cümle, karşı tarafın o güne kadar sizin için yaptığı tüm iyi davranışları göz ardı eder ve ona kendini değersiz hissettirebilir. Ayrıca ne yaparsa yapsın gözünüze giremeyeceğini düşünmesine neden olarak ilişkiyi iyice boşlamasıyla sonuçlanabilir. Onun empati çabalarını ve o güne kadar konuştuklarını hiçe sayan bu cümle, tarafların birbirine karşı duyarsızlaşması açısından da risklidir. Bu nedenle 'hep' ve 'hiç' gibi kesin genellemeler yapmamanız gerekir.

4. "Herkes senin zor biri olduğunu söylemekte haklı."

Kendi haklılığınızı kanıtlamak için üçüncü kişileri tartışmaya dahil etmek, karşı tarafın güvenini ciddi anlamda zedeler. Size karşı daha temkinli ve güvensiz olmasıyla sonuçlanabilir. Çünkü aranızdaki özel ilişkinin dış etkenlere bağlı olduğu izlenimi yaratarak mahremiyet duygusunu zedeler. Bu da ilişkide yalnızlaşma hissiyle karakterizedir. Bu nedenle tartışma esnasında dışarıdan gelen gürültüleri asla ona karşı silah olarak kullanmamalısınız.

5. "Siz ailecek böylesiniz, geninizde var."

Benzer şekilde aile kıyaslamaları yapmak da ilişkide güvensizlik hissi yaratır ve incinme seviyesini artırır. Aile insanın hayattaki en değerli şeylerinden biridir ve tartışma sırasında sadece kendine değil, ailesine de saldırıldığını hisseden biri, karşı taraftan kesin olarak soğuyabilir. Aradaki mesafeyi artıran ve bağlara zarar veren bu cümle, öfke anında bile söylenmemelidir.

6. "Ben senin yüzünden bu hale geldim."

Tartışmalarda kaçınmanız gereken en tehlikeli yaklaşımlardan biri suçlama dilidir. Özellikle problemlerle ilgili bütün sorumluluğu karşı tarafa yıkan cümleler, onun kendini değersiz hissetmesine yol açarak ilişkinin yapıcı yönlerini yıkabilir. Sorunların sizin duygularınızdan ve davranışlarınızdan bağımsız olması söz konusu değildir. Bu nedenle sorunu tek tarafta aramak, karşı tarafın aşırı savunmaya geçmesine ya da saldırganlaşarak onun da sizi suçlamasına neden olabilir. Ben dilinin kullanıldığı bu yaklaşım sorunların çözümünü imkansız hale getirebilir çünkü paylaşımı zedeler.

7. "İstesem senden daha iyisini bulabilirdim."

Tartışmalarda yapılan karşılaştırmaların her zaman yıkıcı sonuçları vardır. Çünkü kişiye kendini yetersiz hissettirir ve öz güven sorunlarına yol açabilir. Partneriniz onu başkalarıyla kıyasladığınızı anladığı zaman, bir daha asla ilişkide kendini rahat hissetmeyebilir. Bu da ilişkiye olan bağlılığı sorgulamasına yol açarak tahmin edilenden ciddi sonuçlar doğurabilir.

8. "Sana benden başka kimse katlanmaz."

Bu tür cümleler partnerinize kendini sanki bir yük veya fazlalıkmış gibi hissettirebilir. Çünkü sağlıklı ilişkilerde tarafların birbirine destek olması gerekir. Halbuki bu cümle, onun sizi engellediği anlamına gelir. Bu da aradaki samimiyet ve güven duygularının zedelenmesine yol açabilir. Bu nedenle ona istenmeyen biri gibi hissetmesine neden olacak hiçbir şey söylememelisiniz. Aksi halde telafisi çok zor olabilir.

9. "Keşke seni hiç tanımasaydım."

Bu cümle oldukça sert ve yıkıcıdır. Çünkü o güne kadar birlikte yaşadığınız tüm güzel anıları değersizleştirir. Ayrıca bir çırpıda her şeyin tarihe karışmasına hazır olduğunuzu belirterek ona kendini sevgisiz hissettirir. Güzel anıları, paylaşımları ve emekleri tek seferde silen bu cümle, partneriniz üzerinde yıkıcı izler bırakabilir. Bu da derin bağlılık sorunları yaratarak ilişkinin tamamen sonlanmasına neden olabilir.

10. "Sen hiç değişmezsin."

Tartışma anında yapılan bu tür genellemeler, kişiye kendini kötü ve beceriksiz hissettirir. Ayrıca tüm sorunun kaynağı olarak kendini görmesine yol açabilir. Bu tür bir damgalama sonunda karşı taraf ilişkide mutsuz hale gelerek kendini gerçek anlamda yıkıcı birine dönüştürebilir. Bu nedenle bu tür cümlelerin yerine daha yapıcı olmanız gerekir. Aksi halde onun ilişkiye olan heyecanını kaybetmesine neden olabilirsiniz.

11. "Beni sevsen böyle davranmazdın."

Sevgi üzerinden karşı tarafı manipüle eden bu cümle ilişkinin sağlıksızlaşması açısından risklidir. Çünkü onu teste tabi tutmak anlamına geldiğinden ilişkideki güven temelini sarsar. Oysa birbirine güvenen ilişkilerdeki taraflar, sevgilerini kanıtlamak zorunda değildir. Çünkü sürekli bir kanıtlama hali, zamanla kişiye kendini tükenmiş ve yorgun hissettirir. Bu nedenle öfkeyle bile olsa bu tür ifadeler kullanmak onu test ettiğiniz anlamına gelir ve ilişki sağlığını kötü etkileyebilir.

Tartışma esnasında bile yapıcılığı korumak çok önemli.

İlişkilerde tartışmak kaçınılmaz olsa da kullanılan ifadelerin yapıcılığı çok önemlidir. Sorun her ne olursa olsun, yumuşak ve alçak bir ses tonu kullanarak açık açık konuştuğunuzda tüm problemleri kolayca çözebilirsiniz. Arada bu tür bir dil geliştirerek birbirinize karşı anlayışlı ve saygılı olabilirsiniz.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
