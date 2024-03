Bir Katı Sabun Olsaydın Hangi Renk Olurdun?

Senin için her zaman kıpır kıpır, her şeye çok özen gösteriyorsun. Hem kendi bakımına hem de çevrene! Öyle ki senin için her şey pırıl pırıl ve güzel olmalı, ışık saçmaya bayılıyorsun. Zaten çevrendekiler de bu ışıltının farkında. O yüzden sen bir katı sabun olsan kesinlikle göz alıcı bir pembe renk olurdun. Şöyle çiçek kokuları yayar ve herkesi kendine aşık ederdin!