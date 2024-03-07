Bir Katı Sabun Olsaydın Hangi Renk Olurdun?
Bir Katı Sabun Olsaydın Hangi Renk Olurdun?
Sen bize kendini ve alışkanlıklarını anlat, biz de sana hangi renk katı sabun olduğunu söyleyelim!
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1. Öncelikle suyla aran nasıl?
2. Peki banyoda ortalama ne kadar süre geçiriyorsun?
3. Şu an nereye ışınlanmak isterdin?
4. Peki ne tarz bir evde yaşamak istersin?
5. Boş vakitlerinde bunlardan hangisi birinci tercihin olur?
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6. Yalnız kalmayı seviyor musun?
7. Bunlardan hangisi senin giyim tarzına en yakın olanı?
8. Son olarak, favori odanı seçer misin?
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