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Bir Katı Sabun Olsaydın Hangi Renk Olurdun?

etiket Bir Katı Sabun Olsaydın Hangi Renk Olurdun?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 18:02

Sen bize kendini ve alışkanlıklarını anlat, biz de sana hangi renk katı sabun olduğunu söyleyelim!

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1. Öncelikle suyla aran nasıl?

2. Peki banyoda ortalama ne kadar süre geçiriyorsun?

3. Şu an nereye ışınlanmak isterdin?

4. Peki ne tarz bir evde yaşamak istersin?

5. Boş vakitlerinde bunlardan hangisi birinci tercihin olur?

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6. Yalnız kalmayı seviyor musun?

7. Bunlardan hangisi senin giyim tarzına en yakın olanı?

8. Son olarak, favori odanı seçer misin?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Kesinlikle pembe!

Senin için her zaman kıpır kıpır, her şeye çok özen gösteriyorsun. Hem kendi bakımına hem de çevrene! Öyle ki senin için her şey pırıl pırıl ve güzel olmalı, ışık saçmaya bayılıyorsun. Zaten çevrendekiler de bu ışıltının farkında. O yüzden sen bir katı sabun olsan kesinlikle göz alıcı bir pembe renk olurdun. Şöyle çiçek kokuları yayar ve herkesi kendine aşık ederdin!

Kesinlikle turkuaz!

Sen hem dingin hem de yeri gelince çok eğlenceli birisin. Aslında her zaman rotayı buluyorsun. O yüzden sen bir katı sabun olsaydın kesinlikle ferahlığı da getiren turkuaz renkte bir sabun olurdun. Çevrendekiler seninle vakit geçirmeyi çok seviyor, sen de zaten oldukça uyumlu birisin. Doğayla ve insanlarla iç içe olan yönün tam bir turkuaz rengi çağrıştırıyor. Eminiz ki sen yağmur esintisi gibi kokardın!

Kesinlikle mavi!

Senin dinginliğin ve suya olan aşkın aslında pek çok şeyi anlatıyor. Sen deniz olmadan yaşayamayacak insanlardansın. O yüzden eğer bir katı sabun olsaydın rengin şüphesiz mavi olurdu. Hem de okyanus mavisi. Çünkü sen enerjini, dinginliğini, hayat sevincini dalgalardan ve gökyüzünden alıyorsun. Çevrendekiler de bu haline bayılıyor. Eminiz sen sabun olsaydın okyanus gibi kokardın, herkesi ferahlatanlardan!

Kesinlikle yeşil!

Senin bu dünyaya olan aşkın, çevrendeki böcekten ağaca her canlıya olan sevgin çok büyük. Sen biraz daha kendi içine dönük akin ve dingin bir hayat yaşıyorsun. Çevrendekilerle de etkileşim halindesin ama önemli olan senin iç dünyan ve doğayla iletişimin. Bu yüzden eğer bir katı sabun olsaydın rengin kesinlikle yeşil olurdu. Şöyle doğal mı doğal içerikli, mükemmel kokulu bir sabun olur ve herkesi kokunla doğaya çağırırdın!

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