22 Kasım Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
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22 Kasım Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 22 Kasım Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Film sahnesi değil gerçek. Manisa’ya Çin mahallesi kuruluyor. Çinli otomotiv devi BYD'de, Manisa'da fabrika kurma hazırlıklarına başladı. Otomotiv üreticisi, Çin'den 2 bin 500 civarında çalışanı ve ailesi ile geliyor. Konuya ilişkin Egedesonsöz’e konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ''BYD'nin parasını Manisa’da tutmak lazım. İçinde Çin sokağının da olduğu yeni yaşam alanları oluşturmaya çalışıyorum'' dedi.
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Türkiye, hafta sonu yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Bu nedenle de yarın sabah hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar yaşanacak. Uyarılar sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş) harekete geçti. Yarın yapılacak olan uçuşların yüzde 10’unun, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararı gereği iptal edildiği açıklandı.
Merkez Bankasının 500 TL'lik banknot basacağı iddiaları ara ara ortaya çıkıyor. 500 TL'lik banknotların basımına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Herkesin merakla beklediği 500 TL'lik banknotlar için konuşulan tarih belli oldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, piyasaya sürülecek yeni 500 TL'lik banknotlar için tarih verdi.
49 suç kaydı olan Rasim Tugay Meydan, karıştığı suçlara bir yenisini daha ekledi. 33 yaşındaki Meydan'ın yaşından büyük suçu var. Toplamda 77 yıl 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Rasim Tugay Meydan, cezaevinden izinli bir şekilde çıkar çıkmaz yine suça karıştı. Meydan, hırsızlık yaparken yakalandı. Hırsızlık yaptığı o anlar kameralara yansıdı.
Türkiye'de yaşayan Suriyelilere ilişkin çıkan iddialara İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı son noktayı koydu. Konuya ilişkin yapılan resmi açıklama dikkat çekti. Başkanlık, Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sayısını 2 milyon 935 bin 742 olarak açıkladı. Açıklamada, "İçerisinde geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin Türkiye'de doğan çocukları da yer almaktadır" denildi.
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Kötü hava şartları en çok uçak trafiğini etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı yarın yapılacak uçuşların bazılarını iptal etti. Bu olay sonrası bir açıklamada THY'den geldi. THY'nin İstanbul kalkış ve varışlı 38 seferi iptal edildi. Ayrıca İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atıyor.
Vergi borcu sorunu netleşti. Vergi borçlarının affedileceği iddiaları yine gündeme geldi. İddialara jet hızıyla yanıt geldi. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 'vergi borcu silinerek kamunun zarara uğratıldığı' iddiaları yalanlandı. Bir açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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