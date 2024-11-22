Gomez'in Şapkasından Ariana'nın Oversize Montuna 22 Kasım'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Gomez'in Şapkasından Ariana'nın Oversize Montuna 22 Kasım'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Sabrina Carpenter
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Sydney Sweeney
Wanda Nara
Hailey Bieber
Selena Gomez
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Bella Hadid
Miley Cyrus
Jennifer Lopez
Georgina Rodriguez
Ariana Grande
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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