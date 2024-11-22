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Gomez'in Şapkasından Ariana'nın Oversize Montuna 22 Kasım'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları

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Gomez'in Şapkasından Ariana'nın Oversize Montuna 22 Kasım'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.11.2024 - 01:01

'Yabancı ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney

Wanda Nara

Wanda Nara

Hailey Bieber

Hailey Bieber

Selena Gomez

Selena Gomez
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Bella Hadid

Bella Hadid

Miley Cyrus

Miley Cyrus

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez

Ariana Grande

Ariana Grande
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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