22 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
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22 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Uğur'un düzenlediği Saygı1 konsepti Sertab Erener için düzenlendi. Saygı1 Sertab Erener gecesinde Hande Yener, Aleyna Tilki, Gökhan Türkmen, Enis Arıkan gibi isimler Sertab Erener'in eskimeyen şarkılarını seslendirdi. Özellikle Hande Yener'in Yalnızlık Senfonisi performansı sosyal medyada büyük ses getirdi. Yıllar önce Hande Yener ve Sertab Erener arasında Hande Yener bir mağazada tezgahtarlık yaparken başlayan ve Rengarenk şarkısı ile devam eden gerginlik vardı. Gelin, ikilinin arasında yaşananları bir hatırlayalım!
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Bir döneme damgasını vuran ve Selin Demiratar, Serenay Sarıkaya ve Oktay Kaynarca gibi ünlü isimleri bir araya getiren Adanalı dizisindeki Pınar karakterine hayat veren Tuğçe Özbudak'ı mutlaka hatırlarsınız. Ünlü oyuncu yıllar içerisinde yaptığı estetik operasyonlar ile neredeyse tanınmaz hale gelmişti. Gelin, şimdi görenlerin tanımakta zorlandığı Tuğçe Özbudak'ın yıllar içerisindeki değişimini birlikte inceleyelim!
Çelik Erişçi, İzel Çeliköz ve Ercan Saatçi'den oluşan Türk müzik grubu, 1991'de hayatımıza girmişti. 1992'de Çelik'in ayrılmasıyla İzel-Ercan adıyla devam eden grup 1993 tarihinde tamamen dağılmış grubun her bir üyesi kariyerine tek başına devam etmişti. Grubun üyelerinden Çelik Erişçi, konserlerine hız kesmeden devam ederken sosyal medya hesabından da kariyerine dair birçok paylaşım yapıyor biliyorsunuz ki. Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir video paylaşan Çelik, kombinine gelen eleştirilere tahammül edemeyince takipçilerine verdiği gergin yanıtlar ile gündeme geldi.
Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, her paylaşımı ile sosyal medyada gündem olmayı başarıyor. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde Kıvanç Tatlıtuğ'un aşçılık kursu için 3 aylığına Londra'ya uçmuştu hatırlarsanız. Çiftin Londra serüveninden ilk poz da geçtiğimiz günlerde gelmişti. Bu kez de Toscana yollarında nostaljik bir yolculuğa çıkan ünlü çiftin son pozları yine kalbimizi eritmeyi başardı.
Podyumların aranan ismi Özge Ulusoy'u mutlaka tanıyorsunuzdur. Hem güzelliği hem fiziği ile çok beğenilen ünlü manken, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen ünlülerden bir tanesi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ulusoy, son günlerde arkadaşlarıyla çektiği eğlence içerikli videolar ile hem eğleniyor hem eğlendiriyor. Ancak ünlü isim bu kez takipçisine verdiği yanıt ile gündeme geldi. Ulusoy, özel hayatını acımasızca eleştiren takipçisine sert çıktı!
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Oyunculuğu kadar özel hayatı ve evliliğiyle de konuşulan Pınar Altuğ'u sık sık ilginç açıklamalarıyla manşetlerde görüyoruz. Yağmur Atacan'la yaptığı mutlu evlilikle gündemde kendine yer edinmeyi başaran oyuncu ise son zamanlarda ekranlardan bir hayli uzak. Hafızalara yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın rolüyle kazınan isim ise hala daha 'Meltem' karakteriyle anılıyor. Geçtiğimiz günlerde yeni sezonda ekranlara dönüp dönmeyeceği merak edilen ismin verdiği cevaplar sosyal medyanın gündemine oturdu. Pınar Altuğ'un yaptığı 'köylü kadını' rolü itirafına tapkiler çığ gibi büyüdü. Gelin detaylara birlikte bakalım...
Geçtiğimiz günlerde evini bastığını iddia ettiği Wanda Nara'yı boy boy paylaşan ve sosyal medyada resmen ifşalayan Icardi hem dillere düşmüş hem de "sonunda akıllandı" gibi yorumlar almıştı. Avukatının sözünü dinleyen futbolcunun garanticiliği kullanıcıları güldürürken ikilinin arasında gün geçmiyor ki yeni bir sorun patlak vermesin. Toksiklikte boyut atlayan çiftimiz bu sefer Icardi'nin Arjantin'in ünlü isimlerinden Greeicy Rendon'la yaptığı paylaşım yüzünden ufak bir kriz yaşadı. Fotoğrafı gören Wanda'nın Arjantin basının iddialarına göre çileden çıkarak Icardi'yi sayısız kez aradığı söylendi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz dakikalarda kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek bir olay yaşandı. Bir süre önce boşanma haberlerine karışan pilates tutkunu Ebru Şallı ve üçüncü evlilğini gerçekleştirecek usta piyanist Fazıl Say arasında tuhaf bir diyalog geçti. Hem de Zeki Müren'in yıllar önce yayınlanmış bir videosunun altında! Fazıl Say'ın videonun altına yazdığı yoruma cevap veren Ebru Şallı hem cevabıyla hem de bu hamlesiyle dikkat çekti. Neler yaşanmış gelin birlikte bakalım...
Esas Oğlan dizisiyle oyunculuk yeteneklerini gözler önüne seren Hadise'nin Seda Bakan'la başrollerini paylaştığı yapımın galası geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Güzel şarkıcının galadaki kombininden yıllardır sarı kullandığı saçlarını kızıl yapmasına birçok detay ilgi çekti. Gecede sevgilisi, aynı zamada Esas Oğlan'ın yönetmeni Şenol Sönmez ile kol kola poz veren ismin o halleri de gündeme düşmüştü. Şükrü Özyıldız, Seda Bakan, Rıza Kocaoğlu gibi isimlerin kadrosunda bulunduğu Esas Oğlan dizisinin galasının sosyal medyada paylaşılan anlarını bakın Hadise'nin hangi eski aşkı beğendi!
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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