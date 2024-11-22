Anna ve Mürsel'in Son Halinden Şerbo'daki Tepki Çeken Sahneye Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Anna ve Mürsel'in Son Halinden Şerbo'daki Tepki Çeken Sahneye Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
22 Kasım Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TLC ekranlarında yayınlanan Evliliğe 90 Gün programını muhakkak hatırlarsınız. Programda Antalya'dan Mürsel Mistanoğlu'nun katıldığını görünce hepimiz büyük şok yaşamıştık. Nebraskalı Anna ile internette tanışan Mürsel, aşkı için Amerika'ya gitmiş ve ikili evlenmek için harekete geçmiştik. Peki, evlenen ve bir çocuk sahibi olan Anne ve Mürsel şimdilerde neler yapıyor? Detaylar içeriğimizde...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2016 yılındaki 'O Ses Türkiye' ile tanıdığımız müzisyen Emre Sertkaya sesiyle programda herkesi kendine hayran bırakmış ve şampiyon olmuştu. Sertkaya daha sonrasında bir single çıkarmıştı. 2019 yılında ise Türkiye'den ayrılma kararı almıştı. Şimdilerde Paris'te yaşayan Emre Sertkaya'nın yeni imajı ise oldukça dikkat çekiyor. Tarzı yaptığı her paylaşımdan sonra çok konuşuluyor. Tabii görenler buna çok şaşırıyor.
Hiç kuşkusuz Yaprak Dökümü Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizisi. Yıllar geçse de üzerinden yeniden ve yeniden kendini izletiyor, konuşturuyor. X/Twitter'da @Cerrybef adlı bir kullanıcı, takipçilerine "Bir anda Yaprak Dökümü evrenine dahil oldunuz ve hayatınıza bir karakterin bedeninde devam edeceksiniz, hangisi olurdu?" diye bir soru sordu. Kullanıcının sorusuna birbirinden ilginç yanıtlar geldi. Gelin hep birlikte kimler hangi karakter olmak istermiş bakalım.
MasterChef Türkiye'nin popüler yarışmacılarından Onur ve Semih birbirine girdi. Tartışan ikili birbirinin üzerine yürürken diğer yarışmacılar zorla ayırdı. Ego tartışmasıyla başlayan kavgada yarışmacılara herhangi bir yaptırım uygulanmazken bu tartışmanın diğer bölümlere yansıyıp yansımayacağı merak ediliyor. İşte Onur ve Semih'in şoke eden kavgası...
Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti, yine enfes bir bölümle ekrana geldi. Apo ve Alev'in yeni doğan kızları Alev'in başına gelen bir olay sosyal medyada yoğun tepki topladı. Pembe, Nursema ve Leman'ın dua okuduğu Alev'in başını örtmeleri Meri'nin tepkisiyle karşılaşırken ekran başındaki izleyici de sessiz kalmadı. İşte ekran başındaki izleyiciyi şoke eden o sahne...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti yine enfes bir bölümle ekrana geldi. Bombaların arka arkaya patladığı dizide Görkem, Fatih'in intikam için beraber olduğu Cansu'yu öğrenip şeytanın aklına gelmeyecek bir plan yaptı. Öte yandan Giray'ın tutuklanması ve Doğa'nın Fatih'e karşı duygularına yenik düşmesi hikâyenin gidişatının değişeceğinin sinyallerini verdi. Kıvılcım'ın Cemal'i sonunda fark etmesi ve Nilay'ın yıllar sonra geri dönen annesi, önümüzdeki bölümlerin çok daha heyecanlı geçeceğini gösteriyor. İşte Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne gelen tepkiler...
84. bölümüyle yayınlanacak olan Yalı Çapkını'nın jeneriğinde şaşırtan bir şey fark edildi. Henüz özeti yayınlanan dizinin jenerik kısmı oynarken 1. sezonda vefat ederek diziden ayrılan Fuat'ı canlandıran Doğukan Polat'ın ismi izleyicilerin karşısına çıktı. Dizide öldüğü için jenerikte yer alması kafaları karıştırırken akıllara "Dirildi mi?" sorusu geldi. Bakalım Fuat, yeni bölümde nasıl karşımıza çıkacak?
Sevilen oyuncu ve sosyal medya fenomeni Enis Arıkan, kariyerinin en başında çeşitli reklam filmlerinde rol almıştı. Yeteneği o dönemden belli olan Arıkan'ın 18 yıl önce canlandırdığı "Ali Turca" karakterinin yeri ise bambaşkaydı. Arıkan'ın Ali Turca isminde bir popçuyu canlandırdığı reklam o dönem "gerçek" zannedilirken o reklam filmini yıllar sonra bulduk. İşte Enis Arıkan'ın o anları...
Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım ile Ömer'i canlandıran Evrim Alasya ile Barış Kılıç son zamanların en popüler dizi çiflerinden biri. İkili geçtiğimiz günlerde Ali Sunal'ın sunuculuğunu yaptığı Ali ile Aramızda' programına katıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından ikilinin programa hazırlandıkları anları paylaştı. Evrim Alasya'nın, Barış Kılıç'ın ve sunucu Ali Sunal'ın sempatik tavırları dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...
Ünlü oyuncu Pelin Akil, yeni sezonda Yalı Çapkını'nın kadrosuna dahil olmuştu. Ancak Akil'in Diyar rolüyle kadroya katılması dizinin fanları arasında çok eleştirilmişti. Pelin Akil ise diziden ayrılma kararı almıştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncunun dizinden neden ayrılma kararı aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye yurt dışına dizi ihraç ediyor ancak dizilerdeki kadına şiddet sahneleri bir hayli fazla. KADEM dizilerdeki kadına şiddeti inceleyip bir rapor yayınladı. Raporda 14 dizi incelendi. Bu dizilerde kadına yönelik 3 bin 13 şiddet sahnesi olduğu tespit edildi. İşte detaylar...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Her fırsatta kadın aşağılayan, kadınlara had ve yer bildiren, görev atfeden siyasetçilerin bulunduğu parti başkanının kızının mütevelli heyet başkanı olduğu ... Devamını Gör