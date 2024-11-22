'O Ses Türkiye' Şampiyonu Emre Sertkaya'nın Yeni İmajı Görenleri Çok Şaşırttı
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'O Ses Türkiye' Şampiyonu Emre Sertkaya'nın Yeni İmajı Görenleri Çok Şaşırttı
2016 yılındaki 'O Ses Türkiye' ile tanıdığımız müzisyen Emre Sertkaya sesiyle programda herkesi kendine hayran bırakmış ve şampiyon olmuştu. Sertkaya daha sonrasında bir single çıkarmıştı. 2019 yılında ise Türkiye'den ayrılma kararı almıştı. Şimdilerde Paris'te yaşayan Emre Sertkaya'nın yeni imajı ise oldukça dikkat çekiyor. Tarzı yaptığı her paylaşımdan sonra çok konuşuluyor. Tabii görenler buna çok şaşırıyor.
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Müzisyen Emre Sertkaya'yı hatırlıyor musunuz? 2016 yılında Sertkaya 'O Ses Türkiye' programına katılmıştı ve ilk performansı 'Haydi Gel İçelim' şarkısıyla Ebru Gündeş ile Hakan-Gökhan Özoğuz kardeşleri kendine döndürmüştü.
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Hakan-Gökhan Özoğuz kardeşleri tercih etmiş ve program boyunca sesiyle herkesi kendine hayran bırakmıştı. Sonunda ise şampiyonluğu elde etmişti.
2019 yılında ilk şarkısını çıkaran müzisyen Türkiye'den Fransa'nın başkenti Paris'e taşınmıştı. Ancak değişen tek şey yaşadığı ülke değildi.
Emre Sertkaya'nın tarzı da değişmişti. Siyah saçları gitmiş, onun yerine sarılar gelmişti. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ve videolarını görenler ise onun yeni imajı karşısında oldukça şaşkın...
Yeni imajını görenler "Deliliğe vurma kendini", "Eski Emre nerede", "Sana ne olmuş böyle" ve "Ne kadar değişmişsin" gibi yorumlar yapıyorlar. Siz Emre Sertkaya'nın son haline ne diyorsunuz? Yorumlara buyurun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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