'O Ses Türkiye' Şampiyonu Emre Sertkaya'nın Yeni İmajı Görenleri Çok Şaşırttı

2016 yılındaki 'O Ses Türkiye' ile tanıdığımız müzisyen Emre Sertkaya sesiyle programda herkesi kendine hayran bırakmış ve şampiyon olmuştu. Sertkaya daha sonrasında bir single çıkarmıştı. 2019 yılında ise Türkiye'den ayrılma kararı almıştı. Şimdilerde Paris'te yaşayan Emre Sertkaya'nın yeni imajı ise oldukça dikkat çekiyor. Tarzı yaptığı her paylaşımdan sonra çok konuşuluyor. Tabii görenler buna çok şaşırıyor.