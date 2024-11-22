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Kızılcık Şerbeti Oyuncuları Evrim Alasya ile Barış Kılıç'ın Program Öncesi Sempatik Halleri Çok Beğenildi

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Kızılcık Şerbeti Oyuncuları Evrim Alasya ile Barış Kılıç'ın Program Öncesi Sempatik Halleri Çok Beğenildi

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
22.11.2024 - 15:31

Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım ile Ömer'i canlandıran Evrim Alasya ile Barış Kılıç son zamanların en popüler dizi çiflerinden biri. İkili geçtiğimiz günlerde Ali Sunal'ın sunuculuğunu yaptığı Ali ile Aramızda' programına katıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından ikilinin programa hazırlandıkları anları paylaştı. Evrim Alasya'nın, Barış Kılıç'ın ve sunucu Ali Sunal'ın sempatik tavırları dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...

Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
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Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin en çok sevilen ve konuşulan karakterlerinden ikisi hiç şüphesiz Kıvılcım ve Ömer.

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin en çok sevilen ve konuşulan karakterlerinden ikisi hiç şüphesiz Kıvılcım ve Ömer.

Geçtiğimiz günlerde ikiliyi harika bir şekilde canlandıran Evrim Alasya ve Barış Kılıç, Ali Sunal'ın her hafta ünlü isimleri konuk ettiği 'Ali ile Aramızda' programına katıldı.

Geçtiğimiz günlerde ikiliyi harika bir şekilde canlandıran Evrim Alasya ve Barış Kılıç, Ali Sunal'ın her hafta ünlü isimleri konuk ettiği 'Ali ile Aramızda' programına katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından ikilinin program öncesinde şarkı söyleyerek prova yaptığı anları paylaştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş sosyal medya hesabından ikilinin program öncesinde şarkı söyleyerek prova yaptığı anları paylaştı.

Provada Evrim Alasya ile Barış Kılıç'ın sempatik tavırları ve Ali Sunal'ın komik halleri dikkatlerden kaçmadı. O anları buradan izleyebilirsiniz:

Siz Kızılcık Şerbeti oyuncularının bu göz dolduran uyumuna ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...

Siz Kızılcık Şerbeti oyuncularının bu göz dolduran uyumuna ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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