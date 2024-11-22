Kadına Şiddet Sahneleri Bulunan Dizilere Dair Yapılan Bir Araştırmada Korkunç Bir Tablo Ortaya Çıktı
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Kadına Şiddet Sahneleri Bulunan Dizilere Dair Yapılan Bir Araştırmada Korkunç Bir Tablo Ortaya Çıktı
Kaynak: https://x.com/kademorgtr/status/18596...
Türkiye yurt dışına dizi ihraç ediyor ancak dizilerdeki kadına şiddet sahneleri bir hayli fazla. KADEM dizilerdeki kadına şiddeti inceleyip bir rapor yayınladı. Raporda 14 dizi incelendi. Bu dizilerde kadına yönelik 3 bin 13 şiddet sahnesi olduğu tespit edildi. İşte detaylar...
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Türkiye her yıl yaklaşık 170 dizisini yurt dışına ihraç ediyor, ABD ve İngiltere'den sonra ihracat sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor. Ancak bu başarının arkasında kadına şiddete yönelik korkunç bir tablo var.
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KADEM geçtiğimiz gün “Medyada Kadına Yönelik Şiddet ve İzleyici Farkındalığı: Yerli Diziler Üzerine İnceleme” başlıklı bir araştırma raporu yayınladı.
Araştırmada Türkiye'de 2023-2024 yayın sezonunda televizyonda ve dijital platformlarda yayınlanmış en çok izlenen 14 dizi incelendi. Yapılan araştırma sonucunda bu dizilerde kadına yönelik 3 bin 13 şiddet sahnesi olduğu tespit edildi.
Şiddet sahnelerinin 2354'ü televizyondaki dizilerde, 659'unun ise dijital platformlarda yayınlandığı gözlemlendi. 14 televizyon dizisi arasında kadına yönelik şiddette bölüm başına 21 sahne ile Kızıl Goncalar ilk sırada yer aldı. Onu 20 sahne ile İnci Taneleri ve 17 sahneyle Yalı Çapkını takip etti.
KADEM'in yaptığı araştırmada dizilerde kadına yönelik şiddet türleri arasında % 51 ile psikolojik şiddet başı çekiyor. Şiddetin dağılımına bakıldığında ise % 51 aile içi şiddet öne çıkıyor.
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Peki siz dizilerdeki kadına yönelik şiddet sahneleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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