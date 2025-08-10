Bir Kart Seç, Müzik Kulağı Falına Bakalım!

Senin müzik kulağın çoğu kişinin iyiymiş ya deyip geçeceği bir seviyeyi çoktan geçmiş. Yani bir şarkı başlar başlamaz “Aha, bu saniyeden sonra bas girecek.” diyorsan kimse şaşırmaz. Ama şöyle de bir şey var: Sen sadece teknik dinlemiyorsun. Ritmi çözüyorsun ama hissetmeyi de biliyorsun. Arada kulaklığını takıp gözlerini kapatıyorsan, bu sadece kendini dış sesten izole etmek değil. Baya ruhunu resetliyorsun o an. Müzikte duyduğun detaylara herkes dikkat etmiyor olabilir ama senin kafan zaten orada çalışıyor. Ufak bir synth dokunuşuna “O neydi ya?” diye dönen tek kişi sensin.

Not: Bir enstrüman çalmayı hep istemiş olabilirsin. Hâlâ geç değil. Ama YouTube’da “Günde 5 dakikada piyano çalmayı öğren!” videolarına kapılma. O işler öyle olmuyor.