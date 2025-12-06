Bir İnsan Kendi Sesini Kayıttan Dinleyince Neden Garip Hisseder?

Hepimiz o anı yaşadık: Bir sesli mesaj, bir stüdyo kaydı ya da sadece öylesine yaptığımız bir kayıt... Oynat tuşuna basıyorsun ve hop! Kulaklarına gelen ses, sanki senin ama aynı zamanda hiç de senin olmayan bir yabancıya ait. 'Benim sesim bu kadar ince/kalın/kaba mıymış?' diye sorgularken buluyorsun kendini. Neden bu kadar garip hissediyoruz?