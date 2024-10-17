Küsmek ve geri çekilmek değil, hoşuna gitmese de küserek oturma, istersen küs ama gene de bir şeyler yap.
Sınava çalışmayayım ama dersten geçeyim, herkesin hakkında kötü konuşayım ama herkes beni sevsin, evi temizlemeyeyim ama ev temiz kalsın, istediğimi yiyeyim ama incecik olayım, zahmete girmeyeyim her şey kolay olsun.
Olmaz…
Onu zahmet görme, bedel görme, bir de bunu dene. İçinden dene.
Sabah hiç canın istemese de şükürler bul kendine, kalkmak istemesen de kalk, sevmediğini sevmeyi dene. Başka gözlerle bak. Belki onun da bir yarası vardır. Zor olanı kolay gör bakalım, ne diyorlar “Önce kaos sonra kozmos.”
İşe sabahtan başla, erken kalk, ruhunu bedenine yerleştir, önündeki gün için en iyisini yapmayı dene, en iyi misalleri aklına getir, inanmasan bile seslendir.
Hatta gülümse, olmazsa yine dene.
Hatırla futbol maçlarında bazen aynı takım farklı bir ilk yarı ve ikinci yarı oynar, ilk yarıda ayağına pranga bağlı gibi koşturmayan futbolcular vardır, inançsız, karşı takımı ‘nasıl olsa yenemeyiz’ diye düşünen. Bol da gol yerler. Sonra devre arası olur. Aynı çocuklar sahnededir, ayaklarındaki prangayı sökmüşler, spikerin deyimiyle “sahaya yüreklerini koymuşlar”dır. İşte o yürek ayaklarına kan verir, ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır, maçın hakkını vereceklerdir, sonuç ne olursa olsun. Bir şeyler inmiştir ruhlarına, şahlanmışladır. Çoğu zaman da maçı kazanırlar, kazanamadıklarında bile “Ne maçtı be!” dedirtirler kendilerine, efsane olurlar.
Yüreğini koymadığın her şey zor gelir. Ne diyor Kenan Doğulu bak şarkısında “Ne yaparsan yap, aşk ile yap.” Aşk ile yap, sevmeyi dene. En çok da kendini. Bu kadarını yapabildiğin için kendini tebrik et ama yarın için ümitli ol ve daha iyisini dene. Bir kabul et kendini. Kendin ol, eksiklerinle fazlalarınla. Sadece eksikliklerini değil güzel yanlarını da gör. İnan ararsan bulacaksın.
İşte böyle. Şimdi başla yeni bir bakışa.
Başka aşı değil, bakış aşısı yap kendine.
Bir bakarsın inanmışsın, bir bakarsın an gelmiş olmuş.
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