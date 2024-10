Bir Bakarsın An Gelmiş, Olmuş!

Senin kendi bütünlüğün, evrenin var. Sen her gün bir seçimle karşı karşıyasın ve bu büyük bir sorumluluk. Herkes bir sihirli iksir olsa da sorumluluktan kaçsa ister, ne yalan söyleyeyim ben de isterdim. Çocukken bol bol peri masalı okumuş biri olarak “Bir peri, melek ya da ermiş bana dokunsa ve her şey güzel olsa, ben hiç uğraşmasam.” derdim. Tabii ki öyle olmadı. Gördüğüm bütün o renkli hayatları da böyle oluyor sanırdım. Ama kim bilir arkasında ne bedeller var. Onlar gözükmüyor onu sen anlayacaksın.

İnsan sanmak istiyor. Kolayına geliyor. Ama öyle olmuyor. Eşrefi mahlukat olarak yaratılmış insanın sorumluluğu var. Oysa o hep çocuk, bilemedin ergen kalmak istiyor. Bedel ödemesin, hep olsun. Hep alacağı var gibi, oysa bir denge yasası var. Dünyadan alacağı olduğu kadar vereceği de var. Vermeye gönüllü olduğunda külfet gibi görünen külfet olmuyor. Kafanda bitiyor aslında bu iyi bu kötü dediklerin. Her nimetin bir külfeti var ama o külfeti başkaları ödese biz hep çocuk kalsak. Olmayacak. Boşuna nefesini tüketme, bugün başka gözlerle dünyaya bak. Bazen yapamayabilirsin, o zaman bırak yapamadım de, ama inan ki yaptığın gün de gelecek. Öyle olmasa bu yazıyı da okumazdın.

Olmuyor işte… Olmadığını bir kere kabul etmeyi başardığında ise sana yeni bir kapı açılacak. O zaman anlayacaksın ‘zül celali vel ikram’ın anlamını. Önce zorluk sonra kolaylık. Ne diyor İnşirah Suresi’nde, “Demek ki her zorlukla birlikte bir kolaylık var. O halde boş kaldığında, yine kalk yine yorul. Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O’na doğrul.”. Boşluğu, nefsini, egonu şeytanın doldurmasına izin verme çünkü “Acele şeytanın hilesidir.” der Mevlana. Kalkıp yorulman gerekiyor, ümidini kesmemen gerekiyor, karanlığın açılacağına inanman gerekiyor, sabırla sirkenin helva olacağına inanman... Niye bu kadar zor, bir de kolay diye bak, hiç bunu denedin mi?

Bazen her gün denemen gerekir, okuma yazmayı da bir günde öğrenmedin ama bir kez öğrendikten sonra her şeyi okuyabildin değil mi? Samuel Beckett ne demiş, “Hep denedin hep yenildin, yine dene yine yenil, daha iyi yenil.” Bu cümlelerdeki hikmet, bir şeyi denedikçe daha iyi yapacağını öğrenmek, yola devam etmek. Yolu eğlence kıl kendine, bir an önce bitirmeye çalışma, nasılsa bir gün bitecek. Hevesli insanlara bak, vazgeçmeyenlere, red edildikleri halde yola devam edenlere… Bir anda güçlü doğmadılar onlar da belki, güçlü olmayı öğrendiler zamanla, deneye yanıla. İşin kestirmesini arayanlar için değil bu yazı, kestirme gelen kestirme gider. Hakikatini arayanlar okusun.

“Denedin, yanıldın

Denemedin yanılmadın

Denedin yanılmadın

Denemedin yanıldın”