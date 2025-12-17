BİM, Türkiye’nin En Beğenilen Perakende Şirketi Oldu
BİM, Capital Dergisi'nin 26 yıldır gerçekleştirdiği “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri” araştırmasında, “Organize Perakende Sektörü” kategorisinde birinci seçildi. 10 Aralık tarihinde düzenlenen törende ödülü BİM Operasyon Başkanı (COO) Tolga Şahin tüm BİM çalışanları adına aldı.
'İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri' araştırması sonuçlandı.
